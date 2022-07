Le marché des troubles de la mémoire présente un TCAC de 7,90%, par types, applications, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Étant un rapport compétent et complet sur le marché des troubles de la mémoire, il met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une source importante d’informations sur l’industrie, des faits et chiffres importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Ce rapport mondial contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport fiable sur le marché des troubles de la mémoire mentionne également les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2022-2029 pour le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des troubles de la mémoire augmentera à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La « démence » représente le segment de type le plus important du marché des troubles de la mémoire au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des troubles de la mémoire

Les troubles de la mémoire sont une affection dans laquelle la structure neuroanatomique du cerveau est endommagée en raison de difficultés de stockage, de récupération et de rétention de la mémoire. Selon le type de maladie, les troubles de la mémoire peuvent être légers, modérés ou graves.

Dynamique du marché des troubles de la mémoire

Conducteurs

Cas croissants de troubles de la mémoire

L’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et liés à la mémoire se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché du traitement.

De plus, l’adoption d’un mode de vie malsain et d’un environnement stressant qui augmente le risque de développer des troubles de santé mentale sont également les déterminants de la croissance qui soutiennent la croissance du marché. En outre, la disponibilité du traitement renforcera encore la croissance du marché des troubles de la mémoire.

En outre, les initiatives croissantes de sensibilisation aux maladies liées à la mémoire et aux avantages offerts par les médicaments cognitifs tels que l’amélioration de la mémoire et du raisonnement sont les facteurs qui élargiront le marché des troubles de la mémoire. Les médicaments rentables peuvent prendre en compte l’un des facteurs progressifs qui auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des troubles de la mémoire.

Opportunités

De plus, l’introduction de technologies et de médicaments nouveaux et innovants stimulera de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché. En outre, l’augmentation des programmes de financement et de sensibilisation du gouvernement et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des troubles de la mémoire à l’avenir.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des troubles de la mémoire sont Novartis AG, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, AbbVie Inc., Eli Lilly and Company, Pfizer Inc., VTV Therapeutics, H. Lundbeck A/S, TauRx Pharmaceuticals Ltd, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, GlaxoSmithKline Plc, Merck & Co Inc., Echo Pharma, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Bayer AG, Biogen, WOCKHARDT BIO AG., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. , Allergan et Mylan NV, entre autres.

Contraintes / Défis Marché mondial des troubles de la mémoire

Cependant, en raison de l’étendue de la classe des troubles de la mémoire et des problèmes éthiques liés à l’utilisation de ses médicaments, cela entravera le taux de croissance du marché des troubles de la mémoire. De plus, les directives strictes de la FDA pour l’approbation du traitement devraient entraver la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des troubles de la mémoire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des troubles de la mémoire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Les troubles de la mémoire sont essentiellement les maladies mentales qui affectent la capacité de penser, de se souvenir, de prendre des décisions et de communiquer. Selon les recherches, il y avait plus de 850 000 patients atteints de démence au Royaume-Uni en 2019. Au taux de prévalence actuel, il y aura plus de 1,5 million de personnes au Royaume-Uni atteintes de démence d’ici 2040.

Le marché des troubles de la mémoire vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des troubles de la mémoire

Les secteurs de la santé et de la pharmacie ont été fortement touchés par le COVID-19. Le marché des troubles de la mémoire a cependant été affecté négativement par l’émergence soudaine du COVID-19 qui a entraîné des mesures de confinement restrictives telles que la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales, qui ont toutes créé des défis opérationnels. La mise en œuvre de règles strictes de verrouillage et d’isolement à travers le monde a encore compliqué la gestion de la maladie et l’observance des médicaments et a encore plus causé des retards dans l’importation et l’exportation de médicaments et de médicaments pour les troubles de la mémoire, car toute la chaîne d’approvisionnement a été perturbée, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. De plus, la pandémie de COVID-19 devrait nuire aux lancements de nouveaux produits, entravant ainsi davantage les opportunités de croissance globales du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2020, le troisième indice de préparation à l’innovation dans le domaine de la démence a été lancé dans 30 villes du monde par Alzheimer’s disease International, la Global Coalition on Aging (GCOA) et la Lien Foundation.

En janvier 2021, le LSP Dementia Fund, un fonds dédié à la lutte contre les maladies neurodégénératives, a été lancé à Amsterdam par LSP, le principal investisseur européen en sciences de la vie, et le professeur Philip Scheltens, un scientifique de renommée mondiale dans le domaine de la démence.

Analyse/aperçus régionaux du marché des troubles de la mémoire

Le marché des troubles de la mémoire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, médicament, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des troubles de la mémoire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des troubles de la mémoire en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du fardeau des troubles de la mémoire, aux dépenses élevées en recherche et développement et en soins de santé et à la disponibilité des médicaments sur le marché qui peuvent augmenter le marché du traitement des troubles de la mémoire dans cette région.

L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la valeur économique, des progrès technologiques et de la demande croissante de médicaments de traitement dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Troubles de la mémoire

Le paysage concurrentiel du marché des troubles de la mémoire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des troubles de la mémoire.

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

