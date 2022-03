Le marché des trois-roues électriques devrait croître à un TCAC de 5,9 % de 2021 à 2028

Le marché des trois-roues électriques était évalué à 472,56 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 756,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,9 % de 2021 à 2028.

Les trois-roues électriques sont largement utilisés pour transporter des passagers vers la destination souhaitée ainsi que pour le transport de marchandises. Ces trois-roues fonctionnent grâce à des moteurs électriques alimentés par des batteries rechargeables. Les batteries peuvent être rechargées à une borne de recharge électrique ou à tout autre point de recharge respectif. De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire à travers le monde ont un taux d’utilisation plus élevé des trois-roues, qui étaient initialement alimentés par des moteurs à combustion interne (IC). Mais la plupart de ces trois-roues à moteur à combustion interne sont devenus inefficaces et vieillissants. Cela a conduit les constructeurs à augmenter leurs dépenses en recherche et développement de trois-roues électriques. En outre, Les trois-roues électriques sont très populaires dans les zones urbaines et suburbaines, spécialement pour transporter un petit nombre de passagers et des marchandises compactes en peu de temps. Quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des trois-roues électriques sont les normes et réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle de la pollution, la sensibilisation accrue aux effets nocifs des émissions des véhicules diesel et de l’essence, et l’acceptation croissante des véhicules électriques. L’essence et le diesel étant des ressources épuisables, les gens ont déjà commencé à réfléchir à d’autres alternatives possibles. Les trois-roues électriques ont commencé à remplacer les trois-roues essence et diesel. Le coût moyen d’entretien et de fonctionnement des trois-roues électriques est nettement inférieur à celui des trois-roues conventionnels. Cependant, Le bloc-batterie lourd et la faible distance parcourue sont quelques-uns des sujets de préoccupation auxquels sont confrontés les fabricants de véhicules électriques à trois roues. Les trois-roues électriques parcourent environ 125 à 130 km avec leur batterie complètement chargée, tandis que les véhicules conventionnels parcourent environ 200 à 220 km avec le réservoir de carburant plein.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des trois-roues électriques

L’épidémie de COVID-19 a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement et la fabrication d’équipements électroniques, y compris les composants matériels des trois-roues électriques. Sur la base de l’émergence du virus COVID-19 à travers le monde, suivie de scénarios de verrouillage, les experts de l’industrie automobile ont prédit que l’industrie serait confrontée à au moins un quart de retard dans la chaîne d’approvisionnement des équipements électroniques. L’industrie des équipements électroniques et de l’automobile devrait s’accélérer peu après la levée des différentes mesures de confinement par les gouvernements, ce qui contribuerait à relancer les économies. La production d’équipements électroniques et de produits automobiles devrait s’accélérer à partir de 2021, ce qui devrait en outre influencer positivement l’équipement électronique et la fabrication automobile, y compris les composants matériels des trois-roues électriques.

Aperçu du marché

Augmentation du niveau de gaz nocifs, gestion des coûts et acceptation de technologies plus propres

L’augmentation du niveau de gaz nocifs, la gestion des coûts et l’acceptation de technologies plus propres sont parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des trois-roues électriques. L’adoption de véhicules électriques peut réduire considérablement les émissions de polluants dans l’environnement, améliorant ainsi la qualité de l’air. Afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre via la combustion de carburant pour véhicules, les organismes de réglementation du monde entier offrent des avantages fiscaux et des incitations pour accroître l’adoption de véhicules respectueux de l’environnement. Presque tous les pays leaders ont annoncé des subventions et des incitations financières pour inciter les constructeurs à produire plus de véhicules électriques localement. En outre, les crédits d’impôt et les remises incitent de nombreux utilisateurs locaux à acheter des véhicules électriques et devraient mettre en circulation au moins 60 % de véhicules écologiques d’ici 2020, réduisant ainsi les émissions de carburant et la dépendance aux produits pétroliers. Les organismes de réglementation de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud, de l’Indonésie et du Bangladesh ont mis en œuvre divers programmes pour améliorer les ventes de trois-roues électriques. Par exemple, en mars 2018, le ministère indien des industries lourdes et des entreprises publiques a lancé la phase II du programme FAME India, qui a reçu un soutien budgétaire total de 1,39 milliard de dollars américains. Cette phase vise à accompagner 500 000 trois-roues électriques ; 55 000 voitures particulières à quatre roues électriques ; 7 000 e-Bus ; et 100 000 deux-roues électriques grâce à des subventions. Cette phase du programme FAME vise à établir une infrastructure de recharge publique adéquate pour stimuler l’adoption des véhicules électriques par les masses. Avec ça,

