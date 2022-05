Le marché des transmetteurs de niveau radar pourrait valoir 996,0 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Marché des émetteurs de niveau radar jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par technologie (radar à ondes guidées, impulsion, FMCW), fréquence (bande C&X, bande K, bande W), moyenne (solide, liquide), secteur vertical (pétrole et gaz, produits chimiques , aliments et boissons, autres)

La technologie radar est utilisée pour la détection de niveaux dans les applications de mesure de niveau en continu telles que les produits chimiques, le traitement de l’eau, les aliments et les boissons, etc. Les lectures de niveau sont utilisées pour l’automatisation des processus et la visualisation dans les systèmes de contrôle. Les technologies utilisées pour les transmetteurs de niveau radar sont de type contact et sans contact, où le radar à ondes guidées relève du type contact, et les impulsions et FMCW relèvent du type sans contact. Des facteurs tels que les changements de pression, de température, de densité ou de matériau mesuré peuvent tous affecter le choix de la technologie.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE00002197/

Paysage concurrentiel : Marché des transmetteurs de niveau radar : Ametek Inc.,ABB Ltd.,Emerson Electric Co.,Honeywell International Inc.,Krohne Group,Magnetrol,Schneider Electric,Siemens AG,Vega Grieshaber KG,Yokogawa Electric Corporation

La technologie de type contact, telle que la mesure d’impulsion radar guidée, convient aussi bien aux températures élevées qu’aux pressions. Il est également utilisé pour divers types de conditions de travail complexes dans le pétrole et le gaz et d’autres industries et répond à diverses exigences de températures et de pressions différentes. Les transmetteurs de niveau radar sont précis et plus fiables pour les conditions de processus instables. Il fournit également une solution de mesure de niveau pour diverses applications.

Les techniques de mesure de niveau telles que le radar sont des instruments qui fournissent la mesure de liquides et d’autres matériaux grâce à l’application des propriétés électromagnétiques des matériaux de mesure. En conséquence, les appareils ont un champ d’utilisation considérablement large dans de nombreux secteurs industriels et commerciaux tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l’alimentation et les boissons, le papier et la pâte à papier, la marine, le traitement de l’eau et des eaux usées, l’exploitation minière et la pharmacie, entre autres industries. Les instruments, en raison de leurs applications fonctionnelles dans différents processus industriels et activités de production, ont connu une croissance sans précédent en raison de la demande croissante d’amélioration de la production, en particulier au cours des dernières années. En outre, la demande croissante de différents secteurs industriels a également propulsé le marché des instruments de mesure de niveau radar supérieurs et efficaces parmi divers secteurs industriels.

En plus de cela, la disponibilité récente d’émetteurs de niveau radar à faible coût ainsi que la baisse constante des prix moyens de l’appareil au cours de la dernière décennie ont facilité son adoption par les petites et moyennes entreprises, ce qui a entraîné une croissance lucrative du marché au cours de la période de prévision. instruments de mesure de niveau basés sur la technologie ultrasonique. Ainsi, les émetteurs de niveau radar sont sur le point de fournir de nombreuses opportunités commerciales lucratives et rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : –

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des émetteurs de niveau radar du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Transmetteur de niveau radar dans ces régions.

Certaines des initiatives du marché se sont avérées être la stratégie la plus adoptée sur le marché mondial des transmetteurs de niveau radar. Quelques-unes des récentes initiatives de marché adoptées par les acteurs du marché opérant sur le marché des émetteurs de niveau radar sont répertoriées ci-dessous: https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE00002197/

2019 :Drexelbrook a élargi sa gamme de produits de mesure de niveau radar basés sur FMCW avec l’ajout des transmetteurs de niveau des séries DRX400 et DRX500. La série DRX400 se compose de trois nouveaux modèles DR5400, DR6400 et DR7400 et la série DRX500 se compose de DR3500, DR6500 et DR7500.

2019 : Le groupe KROHNE présente quatre nouveaux radars guidés (TDR) spécialement conçus pour certains domaines d’applications, notamment les applications dangereuses, hygiéniques, à haute température/pression et de sécurité fonctionnelle.

2019 : Emerson lance une nouvelle application pour la configuration des transmetteurs de niveau radar. L’application Radar Master permettrait aux utilisateurs de configurer facilement les transmetteurs de niveau radar Rosemount.

Détails du chapitre du marché des émetteurs de niveau radar:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché des transmetteurs de niveau radar

Partie 04 : Dimensionnement du marché des transmetteurs de niveau radar

Partie 05: Segmentation du marché des transmetteurs de niveau radar par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques : – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE00002197/

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876