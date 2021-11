Le marché des transformateurs isolés au gaz estime que le TCAC augmentera d’environ 5,4% de 2021 à 2031

Les ventes mondiales de transformateurs isolés au gaz devraient être évaluées à 3,54 milliards de dollars américains en 2021, avec des projections à long terme équilibrées, selon les dernières informations de Persistence Market Research. L’étude estime que le marché se développera à environ 5,4% TCAC de 2021 à 2031.

Les sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien, le solaire et d’autres formes prennent de l’ampleur. En tant que tel, la demande de transformateurs isolés au gaz gagne du terrain en ce qui concerne les perspectives d’expansion de la production d’énergie renouvelable. L’adoption croissante du concept de réseau intelligent dans les pays développés et en développement devrait également compléter la croissance du marché au cours des années à venir.

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché a connu une baisse de la demande de nouvelles ventes et installations, ainsi que des ruptures d’approvisionnement en 2020. Cependant, le développement des secteurs commerciaux et la demande croissante du secteur de la production et de la distribution d’électricité devraient stimuler le marché. substantiellement au cours des prochaines années. Le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie du Sud et le Pacifique et l’Asie de l’Est sont des marchés majeurs pour les transformateurs à isolation gazeuse.

Le développement de transformateurs à isolation gazeuse avec des technologies alternatives de SF6 s’avère être l’une des tendances clés du marché.

Par exemple, dans un passé récent, ABB et General Electric ont collaboré avec 3M pour introduire les gaz isolants g3 et AirPlus, qui ont été développés à l’aide des Novec 4710 et Novec 5110 de 3M.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’introduction de transformateurs alternatifs au gaz SF6 en raison de réglementations environnementales strictes.

Les transformateurs isolés au gaz sont respectueux de l’environnement et peuvent être facilement recyclés, ce qui est un avantage majeur. Ils peuvent être intégrés directement avec un appareillage de commutation isolé au gaz pour former une unité unique et fermée. Cela permet un gain de place et un contrôle intégré du système de gaz.

En raison de facteurs tels que l’augmentation des investissements dans les infrastructures électriques et la demande croissante d’une alimentation électrique fiable, les zones commerciales et les installations industrielles devraient stimuler la demande au cours des prochaines années.

Le nombre croissant d’acteurs se concentrant sur la R&D liée aux transformateurs à isolation gazeuse devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché.

Les transformateurs triphasés isolés au gaz continueront de représenter plus de la moitié de la part mondiale en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles et de leur compatibilité.

Le marché a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -1,9%.

Le manque d’espace pour de nouvelles sous-stations et les effets environnementaux négatifs des transformateurs à base d’huile ont encouragé les fabricants à s’orienter vers l’utilisation de sous-stations souterraines. Ceci, à son tour, a augmenté la demande de transformateurs à isolation gazeuse non explosifs et de grande capacité afin d’assurer la compacité et de prévenir les accidents.

« L’accent croissant mis sur l’adoption de sources d’énergie renouvelables et l’afflux croissant d’investissements dans les infrastructures électriques à travers le monde devraient être de bon augure pour les acteurs du marché », a déclaré un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

On observe que le marché est largement dominé par des acteurs de niveau 1 avec une part de revenus du marché d’environ 40 %. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les développements de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont Siemens Energy, ABB Ltd, General Electric, Mitsubishi Electric et Hyosung Heavy Industries Corporation.

