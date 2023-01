Le marché des transformateurs de puissance recevra une augmentation écrasante des revenus d’ici 2030

Marché des transformateurs de puissance: segmenté par classification (petit transformateur de puissance (100-500 MVA), transformateur de puissance moyenne (500-800 MVA), grand transformateur de puissance (plus de 800 MVA)), par type de méthode de refroidissement (refroidi à l’huile, à l’air). Refroidi), par noyau (fermé, coque, baie), par enroulement (deux enroulements, autotransformateur), par phase (monophasé, triphasé), par application (résidentielle et commerciale, utilitaire, industrielle) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des transformateurs de puissance couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des transformateurs de puissance.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/power-transformer-market

Perspectives de l’industrie des transformateurs de puissance

La taille du marché mondial des transformateurs de puissance était évaluée à 30,12 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 48,12 milliards USD en 2027 , à un TCAC de 7,80 %, au cours de la période de prévision 2021-2027. Le développement de Shell Power Transformer prend de l’ampleur dans le monde entier, aidé par une grande variété d’applications basse tension. De plus, en raison de l’évolution rapide de la distribution et de la production d’électricité, la tendance des transformateurs de puissance intelligents est à la hausse. Les transformateurs de puissance intelligents devraient s’étendre aux conséquences de la reprise après sinistre, redéfinir les réseaux électriques et créer des systèmes de distribution capables de gérer un afflux massif d’énergie stockée et renouvelable. Au cours de la période de prévision, ces facteurs augmenteront le marché mondial des transformateurs de puissance.

Facteurs affectant le marché des transformateurs de puissance au cours de la période de prévision

La connaissance, la sensibilisation et le déploiement croissants des énergies renouvelables sont le principal moteur du marché mondial des transformateurs de puissance.

La forte demande et les initiatives croissantes pour le développement de réseaux intelligents et les investissements des gouvernements dans le remplacement des infrastructures de réseau vieillissantes stimulent la croissance du marché.

Sur le marché mondial des transformateurs de puissance, la mise en œuvre de méthodes de transmission vertes par transformateur et HVDC pour la transmission longue distance crée de nombreuses opportunités. En outre, l’expansion du commerce transfrontalier d’électricité aurait également tendance à accélérer la croissance du marché mondial.

Le coût initial élevé est le principal facteur qui entrave la croissance du marché

Les principaux facteurs de restriction du marché mondial des transformateurs de puissance sont les coûts initiaux élevés et le temps de construction plus long.

Le manque de normalisation et l’architecture complexe entravent également la croissance du marché.

L’incapacité de moderniser une infrastructure vieillissante freine la croissance du marché.

Pour le marché mondial des transformateurs de puissance, les retards dans les projets d’extension du réseau et le ralentissement économique posent de nombreux défis.

Impact de COVID-19 sur le marché des transformateurs de puissance :

Le marché mondial des transformateurs de puissance a été affecté par la pandémie de COVID-19, et plusieurs entreprises et entreprises ont été temporairement fermées, entraînant un ralentissement important de la production. Le COVID-19 influence l’économie mondiale de trois manières principales : influencer la production et la consommation, perturber la chaîne d’approvisionnement et le marché, et son effet financier sur les entreprises. L’utilisation de l’IA peut aider à minimiser les coûts opérationnels et, en même temps, peut améliorer la satisfaction des clients pendant le processus de renouvellement, les réclamations et d’autres services.

Portée du rapport

Le rapport décrit le marché mondial des transformateurs de puissance en fonction de la puissance nominale, du type de méthode de refroidissement, du type de noyau, de l’enroulement, de la phase et de l’application.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/power-transformer-market?opt=2950

Sur la base de la notation, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Petit transformateur de puissance (100-500 MVA)

Transformateur de moyenne puissance (500-800 MVA)

Grand transformateur de puissance (plus de 800 MVA)

Sur la base du type de méthode de refroidissement, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Transformateur de puissance refroidi à l’huile

Transformateur de puissance refroidi par air

Sur la base du type de noyau, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Transformateur de puissance fermé

Transformateur de puissance Shell

Transformateur de puissance aux baies

Sur la base de l’enroulement, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Deux enroulements

Auto-transformateur

Sur la base de la phase, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Monophasé

3 phases

Sur la base de l’application, le marché des transformateurs de puissance a été segmenté en –

Résidence commerciale Hôtels Hôpitaux Appartements

Utilitaire

Industriel Les chemins de fer Ciment Distribution d’énergie Gaz de pétrole

Autres

Marché des transformateurs de puissance : perspectives régionales

Le marché mondial des transformateurs de puissance a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des transformateurs de puissance, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Le marché est élargi par les récentes innovations et améliorations apportées à l’infrastructure énergétique vieillissante de la région Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des transformateurs de puissance comprennent –

Le marché mondial des transformateurs de puissance est très fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des transformateurs de puissance comprennent –

ABB limitée

SPX Transformer Solutions Incorporé

Cellule

Kirloskar Electric Co. Ltd.

Hyosung Power & Systèmes industriels PG

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

Société Daihen

Compagnie générale d’électricité

Siemens SA

Schneider Electric

Mitsubishi Electric Corporation

Société Toshiba

CG Power et Industrial Solutions Limited

Hyundai Electric & Energy Systems Corporate Limited

Solutions d’alimentation Hammond, Inc.

Transformateurs Voltamp Limités.

Le rapport sur le marché des transformateurs de puissance fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/power-transformer-market

Le rapport sur le marché des transformateurs de puissance couvre une analyse complète sur: