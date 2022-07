Le marché des transducteurs de pression artérielle augmentera considérablement ses revenus jusqu’en 2022-2030

Synopsis du marché: marché mondial des transducteurs de pression artérielle

La pression du sang circulant dans les vaisseaux sanguins et les artères peut endommager les organes lorsqu’elle reste trop élevée pendant une longue période. Le transducteur à ultrasons portable est un appareil moins invasif utilisé pour la mesure de la pression artérielle. La sensibilisation croissante à la santé et les dépenses de santé devraient stimuler la croissance du marché mondial des transducteurs de pression artérielle au cours de la période de prévision. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des modificateurs d’impact dans les prochaines années. Augmentation des activités de recherche et développement dans divers secteurs d’utilisateurs finaux tels que les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les hôpitaux et les cliniques spécialisées et bien d’autres.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

En raison de la pandémie de COVID-19, le comportement des individus envers le bien-être et les soins de santé a considérablement changé, ce qui devrait propulser la demande d’établissements médicaux bien établis et de différents produits et solutions de soins de santé et de bien-être.

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques sanitaires et le secteur des entreprises devrait avoir un impact sur la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport sur le marché des transducteurs de pression artérielle estimera le COVID-19 comme un contributeur important au marché.

Dynamique du marché: marché mondial des transducteurs de pression artérielle

L’adoption de produits technologiquement avancés en raison d’un certain nombre d’avantages devrait stimuler le marché mondial des transducteurs de pression artérielle. De plus, l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde et l’augmentation de l’hypertension avec l’âge sont des facteurs majeurs qui propulsent la croissance du marché mondial des systèmes de décongélation au cours de la période de prévision 2022-2030.

Certains des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial des transducteurs de pression artérielle comprennent le coût élevé, le manque d’entretien peut entraîner des erreurs fatales. De plus, il nécessite des installations de laboratoire coûteuses pour des résultats précis.

Les principaux acteurs du marché des transducteurs de pression artérielle ont la possibilité d’améliorer le nombre d’hôpitaux à travers le monde. De plus, l’augmentation de la prévalence de l’hypertension et l’augmentation de la population gériatrique dans les pays émergents présentent des opportunités lucratives sur le marché.

Segmentation du marché : marché mondial des transducteurs de pression artérielle

Le marché mondial des transducteurs de pression artérielle est segmenté en fonction du type, de la technologie, des utilisateurs finaux et des régions.

Le marché mondial des transducteurs de pression artérielle est segmenté en fonction du type de produit en tant que transducteurs de pression artérielle réutilisables et transducteurs de pression artérielle jetables. Le segment des transducteurs de pression artérielle réutilisables devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Basé sur la technologie, le marché cible est segmenté en vêtements portables, numériques et autres. Parmi tous les segments, le segment numérique domine le marché mondial des transducteurs de pression artérielle au cours de la période de prévision.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des transducteurs de pression artérielle est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et cliniques spécialisées, etc. Le développement constant de l’infrastructure de soins de santé et l’expansion du segment hospitalier visent à propulser la demande d’équipements et de solutions de transducteurs de pression artérielle à travers le monde.

Aperçu régional: marché mondial des transducteurs de pression artérielle

Dans la région, le marché mondial des transducteurs de pression artérielle est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi les segments régionaux, le segment Amérique du Nord maintient sa domination au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la population gériatrique, du taux d’adoption élevé des technologies de pointe, de la présence d’acteurs majeurs du marché dans cette région sont les principaux facteurs qui devraient stimuler le marché des transducteurs de pression artérielle la période de prévision, 2022-2030. La région Asie-Pacifique est considérée comme un marché prometteur avec le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La région se compose d’économies en développement, principalement la Chine, l’Inde et le Japon. De plus, un marché inexploité et une augmentation du nombre de cas d’hypertension artérielle non traités stimulent la croissance du marché dans la région.

Paysage concurrentiel: marché mondial des transducteurs de pression artérielle

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des transducteurs de pression artérielle sont B. Braun Melsungen AG, ICU Medical, Merit Medical Systems, Koninklijke Philips NV, Argon Medical Devices, Inc., Biosensors International Group, Ltd., FISO Technologies, Inc., ADInstruments , Harvard Apparatus, Elcam Medical, CODAN Companies, BL Lifesciences, BIOPAC Systems, Inc. et d’autres acteurs. Les efforts importants des principaux acteurs devraient accélérer la croissance du marché mondial des transducteurs de pression artérielle au cours de la période de prévision 2021-2028.

Segmentation détaillée: marché mondial des transducteurs de pression artérielle

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Transducteurs de pression artérielle réutilisables et transducteurs de pression artérielle jetables. Par technologie – portable, numérique et autres. Par les utilisateurs finaux – Hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et cliniques spécialisées et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté la tension artérielle mondiale rapport sur le marché des transducteurs basé sur le type, la technologie, les utilisateurs finaux et la région.

Marché mondial des Transducteurs de pression artérielle, par type :

Transducteurs de pression artérielle réutilisables

Transducteurs de pression artérielle jetables

Marché mondial des transducteurs de pression artérielle, par technologie :

Portable

Numérique

Les autres

Marché mondial des transducteurs de pression artérielle, par type d’utilisateurs finaux :

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Hôpitaux et cliniques spécialisées

Les autres

Marché mondial des transducteurs de pression artérielle, par région:

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

B. Braun Melsungen AG*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales