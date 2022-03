Le marché des tracteurs spécialisés devrait atteindre 143,58 milliards USD d’ici 2028

L’augmentation du rendement des cultures, l’amélioration de la productivité, les initiatives gouvernementales, la demande des économies émergentes entraîneront le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché des tracteurs spécialisés – 100,77 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 4,7%, tendances du marché – Tracteurs autonomes et semi-autonomes, tracteurs de moins de 30 CV, APAC devrait enregistrer la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision

Le marché des tracteurs spécialisés a été évalué à 100,77 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 143,58 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 4,7 % TCAC au cours de la période de prévision (de 2019 à 2028). La croissance de l’agriculture dans les régions en développement est l’une des principales raisons qui stimulent la croissance du marché. De plus, les subventions gouvernementales pour la mécanisation agricole sont un autre facteur crucial contribuant à la croissance du marché. Les tracteurs sont utilisés dans les fermes pour aider les agriculteurs à effectuer des tâches telles que la construction et la traction de charges. L’utilisation agricole domine le segment d’utilisation des tracteurs.

De nombreux fabricants ont des plantations spécifiques, des cultures qui nécessitent des dimensions de tracteur spéciales pour fonctionner dans les champs, les vignes ou les vergers. Bien qu’un tracteur utilitaire réponde à certaines des exigences souhaitées, des modifications seront nécessaires pour que le tracteur soit parfaitement adapté à l’application donnée.

Les équipementiers proposent et intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées sur le marché compte tenu de la nature vivante des applications de ces tracteurs. Par exemple, New Holland a commencé à proposer un système de contrôle de traction automatique. Le système engage la traction avant pour un freinage, une traction et une direction optimaux, uniquement en cas de besoin. Ce système surveille également le fonctionnement sur les surfaces vallonnées pour contrôler les charges lors des descentes et engage la traction avant pour une traction supplémentaire lors des montées. Pour les opérations les plus extrêmes, la traction avant peut être entièrement engagée pour fournir une traction maximale à tout moment des opérations.

Les fabricants fournissent un accès à distance aux tracteurs, ce qui aidera à surveiller les systèmes et fonctions critiques. Les informations sur la machine et les alertes personnalisées programmées peuvent prévenir les temps d’arrêt en aidant les clients à éviter les pannes d’équipement. Le JDLink de John Deere, lorsqu’il est combiné avec l’accès à distance à l’affichage, peut donner à leur concessionnaire un accès à distance à la machine pour résoudre les problèmes potentiels

John Deere, Mahindra & Mahindra Ltd, CNH Industrial NV, Kubota Corporation, AGCO, Same Deutz-Fahr, Kuhn, CLAAS, JCB, MTZ (Minsk) et d’autres opèrent sur le marché

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le nouveau segment de marché de niche des tracteurs spécialisés d’une puissance inférieure à 30 CV est en croissance. Ces tracteurs ont des applications majeures dans les vignobles, les vergers, l’horticulture, les fruits, les légumes et la canne à sucre

Les tracteurs spécialisés conçus pour les applications des vergers ou des vignobles connaissent un passage de 30HP 2WD à 22HP 4WD

Ces tracteurs ont des applications majeures dans l’agriculture, et en particulier dans les vergers et les vignes.

Massey Ferguson a lancé la série MF3700 de tracteurs spécialisés. Cette série de tracteurs est développée pour les vergers et les viticulteurs, ceux qui ont besoin de stabilité sur les pentes. Ces tracteurs spécialisés sont principalement conçus pour les agriculteurs à forte valeur ajoutée nécessitant des fonctionnalités sur mesure.

La demande d’un rendement agricole accru est le principal facteur qui stimule la demande de tracteurs spécialisés du segment agricole. De plus, les tracteurs spécialisés sont fabriqués en tenant compte de la nature des cultures de fruits et légumes sensibles et, souvent, les agriculteurs doivent se faufiler entre des rangées étroites de sa ferme

. New Holland a développé une gamme de puissance inférieure – des tracteurs spécialisés compacts. Cette série de tracteurs est spécialement développée pour les producteurs de vergers, de noix et de viticulture

Les fabricants se concentrent davantage sur le confort de l’opérateur Les

tracteurs spécialisés à gamme étroite devraient connaître une croissance régulière et robuste en raison de leur capacité à naviguer sur le chemin étroit

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté l’industrie par type, par entraînement, par application, par puissance et par région :

Tracteur spécialisé par type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

étroit

profil bas

et dégagement élevé

par lecteur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

2WD

4WD

par application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Agriculture

Foresterie

Construction

Autres

Tracteur spécialisé par puissance (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

< 75 HP

>75 HP

par région (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport modifié.

