Le marché des tracteurs d’avion va glisser sur le spectre de l’innovation entre 2019 et 2029

Marché des tracteurs d’avion: Introduction

Les tracteurs d’avion constituent un aspect important de l’équipement de soutien au sol de l’aéroport. Dans l’aviation, une opération aéroportuaire nécessaire s’ensuit dans laquelle un aéronef est repoussé par une force externe à partir d’une porte d’aéroport. Le tracteur d’avion est la technique préférée pour retirer l’avion de l’entrée.

Ces tracteurs d’avion à profil bas spécialement construits effectuent les tâches de remorquage de l’avion entre la piste et l’entrée de l’aéroport et pour des raisons de maintenance.

Les tracteurs d’avions ont été conçus pour remorquer une large gamme d’avions allant des petits/étroits aux gros-porteurs.

Ces derniers temps, le marché des tracteurs d’avion a gagné en popularité avec un nombre croissant de voyageurs aériens et, par conséquent, le marché des tracteurs d’avion devrait augmenter à un rythme important au cours de la période à venir.

Marché des tracteurs d’avion : dynamique du marché

Les fabricants de tracteurs d’avion se concentrent sur la création de tracteurs d’avion améliorés en raison de la demande croissante d’une sécurité et d’une fiabilité accrues de la part du secteur de l’aviation. Avec un nombre croissant de personnes optant pour ce mode de transport à des fins commerciales ou récréatives, les voyages en avion continuent d’augmenter, ce qui à son tour soutient la croissance du marché des tracteurs d’avion au cours de la période de prévision.

Le tracteur d’avion pourrait être applicable à n’importe quel nombre d’avions, quel que soit leur type. Cela pourrait entraver le développement du marché des tracteurs d’avion, car le besoin resterait plutôt constant par rapport au nombre croissant d’avions. Au départ, les avions utilisaient leur propre carburant pour se rendre de l’entrée de l’aéroport aux pistes. Cependant, cela est devenu peu rentable car le type de taxation, en fonction de la taille et de la distance de l’avion, a entraîné une énorme consommation de carburant dans les avions. Désormais, la demande de moteurs à carburant alternatif pourrait stimuler la chute du marché des tracteurs d’avion.

Les tracteurs d’avion ont suscité une forte demande de la part des compagnies aériennes et des entreprises d’assistance en escale en raison de la baisse des coûts d’exploitation et de l’amélioration de l’efficacité d’exploitation. Des dépanneuses d’avion diesel-électriques à haute puissance sont connectées à la roue avant de l’avion pour tirer l’avion vers les pistes. En conséquence, l’avion n’a pas besoin de fonctionner sur ses moteurs pendant le processus, ce qui permet d’économiser du carburant d’aviation consécutivement. Cela devrait propulser l’adoption des tracteurs d’avion dans le monde entier, stimulant le marché dans les années à venir.

Néanmoins, compte tenu du facteur d’économie de carburant, des initiatives ont été prises pour générer une solution respectueuse de la nature qui a mené l’avancement du marché des tracteurs d’avion. Le marché des tracteurs d’avion a récemment connu une tendance croissante à la création de coentreprises dans lesquelles la technologie est fournie par des partenaires nord-américains ou européens basés en Asie. Les fabricants se concentrent sur la mise en œuvre d’une technologie sophistiquée pour créer des tracteurs d’avion rentables et plus flexibles qui rendent la manipulation plus rapide et plus sûre.

Marché des tracteurs d’avion: segmentation du marché

Basé sur le type de produit

Tracteurs conventionnels

Tracteurs sans barre de remorquage

Basé sur l’utilisation finale

Militaire

Aviation civile

Basé sur le type de canal de vente

FEO

Marché secondaire

Marché des tracteurs d’avions : analyse régionale

Les principaux acteurs du marché mondial basés en Europe et en Amérique du Nord devraient stimuler le marché des tracteurs d’avion. Cela est dû à la tendance émergente à l’égard des tracteurs d’avions respectueux de l’environnement en raison de normes d’émission de plus en plus strictes.

Investissements gouvernementaux dans l’augmentation du nombre d’aéroports dans les économies en développement de l’Asie-Pacifique comme l’Inde et la Chine. Une plus grande fabrication d’avions peut être considérée comme un facteur principal accélérant la croissance du marché des tracteurs d’avion dans cette région.

Le remplacement des machines d’aviation vieillissantes est considéré comme l’une des raisons du développement du marché des tracteurs d’avion au Moyen-Orient et en Afrique.

Les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni ont connu une croissance de l’industrie aéronautique à un rythme important. Cette production devrait s’accélérer en raison de l’augmentation des dépenses en véhicules et équipements au sol pour aéronefs, qui comprend également le marché des tracteurs pour aéronefs.

Marché des tracteurs d’avions : participants au marché

Certains des principaux acteurs mondiaux du marché des tracteurs d’avion sont:

TREPEL Airport Equipment GmbH

Groupe TLD

JBT

Goldhofer AG

Kalmar Motor AB

Nepean

Remorqueurs d’aigle

Lektro Inc

Weihai Guangta

Fresia SpA

remorqueur

Charlatte Manutention

