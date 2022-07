Le marché des trackers pour animaux de compagnie connaîtra une «croissance explosive» jusqu’en 2027 | Garmin, PetPace, traction, sifflet

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Pet Trackers Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des trackers pour animaux de compagnie a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Obtenez un exemple gratuit de copie PDF exclusive de cette recherche @ https://www.advancemarketanalytics.com/sample-report/6146-global-and-united-states-pet-trackers-market

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont : Marco Polo (États-Unis), POD (Australie), Link AKC (Royaume-Uni), Tractive (Autriche), Whistle (États-Unis), Loc8tor (Royaume-Uni), Garmin Ltd. (États-Unis), PetPace (États-Unis), GoPro Fetch (États-Unis).

Portée du rapport sur les traqueurs d’ animaux domestiques

Un tracker pour animaux de compagnie est défini comme l’appareil qui est généralement attaché au collier de votre animal. Certains des principaux dispositifs de suivi des animaux de compagnie sont The Paw Tracker, Tractive GPS 3G Pet Tracker, Findster Duo, The Tractive Realtime GPS tracker, Whistle 3 GPS Pet Tracker & Activity Monitor, entre autres. La demande de tracker pour animaux de compagnie a augmenté, en raison du nombre croissant d’animaux perdus chaque année. Par exemple, selon un article publié par l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, en 2012, plus de 10 millions d’animaux domestiques sont perdus chaque année. Par conséquent, le nombre de cas perdus d’animaux de compagnie dans les circonscriptions et la sensibilisation croissante aux avantages des dispositifs de suivi des animaux de compagnie sont quelques-uns des principaux facteurs qui affectent la croissance du marché à l’avenir.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par technologie (traqueurs cellulaires/GPS, traqueurs radio à l’ancienne/traqueurs à radiofréquence, traqueurs Bluetooth pour animaux de compagnie, traqueurs mixtes, autres), composant (matériel {puces GPS, puces RFID, puces Bluetooth, capteurs, autres}, logiciels, autres), Type d’animal (chiens, chats, autres)

Facteurs de marché:



Hausse des dépenses pour les animaux de compagnie en raison du revenu de cession élevé

Demande croissante d’IoT dans les dispositifs de suivi des animaux de compagnie

Augmentation de la population d’animaux de compagnie ainsi que de l’humanisation des animaux de compagnie dans le monde

Tendances du marché :

Progrès technologique concernant Pet Tracker

Opportunités :

Fortes avancées dans les technologies Wan et Lpwan

Demande croissante des marchés émergents tels que la Chine, l’Inde,

entre autres

. , Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (Royaume-Uni), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie Arabie, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Si vous avez des questions concernant le rapport sur le marché mondial des trackers pour animaux de compagnie , demandez à nos experts @ https://www.advancemarketanalytics.com/enquiry-before-buy /6146-marché-mondial-et-américain-des-traqueurs-d-animaux

Leaders du marché et quelques stratégies de développement



En juillet 2020, Tractive a annoncé le lancement de sa nouvelle fonctionnalité de surveillance d’activité. En plus des fonctionnalités de suivi GPS hautement fiables de Tractive, cela aide les parents attentionnés à suivre chaque mouvement de leur ami à quatre pattes et à garder leurs animaux en pleine forme. Sifflet GO et Whistle GO Explorer. La société a développé un accessoire portable pour animaux de compagnie de nouvelle génération qui va au-delà des fonctionnalités de sécurité et d’activité existantes pour inclure une nouvelle plate-forme de surveillance de la santé. Les nouveaux traceurs permettront aux propriétaires d’animaux de compagnie de rester connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un suivi de localisation en temps réel et une autonomie de batterie améliorée, parmi d’autres fonctionnalités.



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des trackers pour animaux de compagnie :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Pet Trackers

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Pet Trackers.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités des trackers pour animaux de compagnie

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des trackers pour animaux de compagnie, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des Trackers pour animaux de compagnie qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Pet Trackers Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



Lisez l’index détaillé de l’étude de recherche complète sur @ https://www.advancemarketanalytics.com/reports/6146-global-and-united-states-pet-trackers-market

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

Nous contacter:

Craig Francis (RP & Marketing Manager)

AMA Research & Media LLP

Unit No. 429, Parsonage Road Edison, NJ

New Jersey USA – 08837

Téléphone : +1 (206) 317 1218