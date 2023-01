Le marché des tomates en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tomates en Asie-Pacifique augmentera à un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Le marché des tomates en Asie-Pacifique connaît une croissance significative en raison de l’utilisation accrue des tomates dans diverses cuisines et unités de transformation. Les tomates sont utilisées dans la production de différents types de produits à base de tomates et sont très demandées sur le marché. Ils sont non seulement bons au goût, mais offrent également des avantages pour la santé des humains.

Les acteurs du marché se concentrent davantage sur le développement de nouveaux produits, les partenariats et d’autres stratégies pour augmenter leur part de marché. Par conséquent, les normes et réglementations croissantes établies par les organismes gouvernementaux doivent être suivies par le fabricant pour vendre ses produits sur le marché et garantir que la demande des consommateurs stimulera la croissance du marché. Alors que le manque d’expertise technique dans les petites entreprises est susceptible de limiter la croissance du marché dans la région.

Dynamique du marché des tomates en Asie-Pacifique

Conducteurs

Initiatives gouvernementales pour stimuler la production de tomates et le secteur agricole

Avec l’augmentation de la population et la demande accrue de fruits et de légumes frais, le gouvernement a déployé plusieurs efforts pour augmenter la production et la transformation des cultures. Grâce à beaucoup de R&D en science et technologie, le gouvernement a mis au point de nombreuses initiatives pour augmenter la production de tomates afin de répondre à la demande de tomates et d’autres produits agricoles.

Le gouvernement finance des institutions de recherche telles que le California Tomato Research Institute, l’Agriculture Research Service (ARS) et l’ICAR-IIHR en Inde pour développer de nouvelles variétés telles que Pusa Ruby, Pusa Gaurav et Chhuhara. Ces variétés à haut rendement donnent plus de rendement et sont également plus résistantes aux maladies et aux ravageurs, ce qui est très important pour une production plus élevée et les rend moins sujettes aux catastrophes naturelles.

Développement accru de nouvelles variétés de tomates

Cultiver de nouvelles variétés de plantes peut aider les agriculteurs à produire plus de nourriture et à s’adapter au changement climatique. Cela aide également les scientifiques à en savoir plus sur la façon dont les plantes sont affectées par le changement climatique et la sécheresse et peut aider à affiner et à améliorer le processus de sélection végétale de plusieurs façons. L’augmentation des dépenses de santé a augmenté l’espérance de vie et le désir des personnes âgées d’améliorer leur qualité de vie ont tous mis l’accent sur des développements plus scientifiques.

L’utilisation de substances bioactives à des concentrations plus élevées que d’habitude est l’une des tactiques utilisées dans le développement d’aliments fonctionnels. Bien qu’elles ne soient pas particulièrement abondantes en vitamines et en antioxydants, les tomates sont devenues une source intrigante d’antioxydants en raison de leur consommation généralisée. Les chercheurs sont très intéressés par les propriétés enzymatiques des tomates en raison de leur disponibilité facile.

Opportunité

Large gamme d’applications dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Dans l’industrie alimentaire et des boissons, les tomates sont utilisées sous diverses formes et comme composant frais, notamment congelées, séchées, en purée, en sauce et en poudre. La flexibilité de ces nombreuses applications à base de tomates s’accroît de jour en jour, ouvrant à terme des opportunités aux industries de transformation alimentaire pour produire divers produits à base de tomates. En raison de l’accoutumance des clients à la saveur et au goût des tomates, les tomates ont considérablement gagné en popularité.

Impact post-COVID-19 sur le marché des tomates en Asie-Pacifique

Après la pandémie, la demande de tomates a augmenté car il y avait une allocation pour les fruits et légumes pendant la période de confinement et la demande de légumes a augmenté à ce moment-là. Les tomates ayant des propriétés d’augmentation de l’immunité ont conduit à la forte demande pendant le COVID-19.

Étendue du marché des tomates en Asie-Pacifique

Taper

Tomates cerises

Des tomates cerises

Tomates Roma

Tomates sur la vigne

Tomates Beefsteak

Tomates ancestrales

Tomates vertes

Autres

type de produit

Frais

Congelé

Séché

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Utilisateur final

Industrie de la restauration

Ménage/Industrie du détail

Canal de distribution

Direct

Indirect

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des tomates en Asie-Pacifique

Le marché concurrentiel des tomates en Asie-Pacifique fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et l’application dominance. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tomates en Asie-Pacifique sont Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd. et MASTRONARDI PRODUCE LTD. entre autres.

