Le marché des tomates croîtra à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 Le marché mondial des tomates connaît une croissance significative en raison de l'utilisation accrue des tomates dans diverses cuisines et unités de transformation. Les tomates sont utilisées dans la production de différents types de produits à base de tomates et sont très demandées sur le marché.

Le marché des tomates augmentera à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Le marché mondial des tomates connaît une croissance significative en raison de l’utilisation accrue des tomates dans diverses cuisines et unités de transformation. Les tomates sont utilisées dans la production de différents types de produits à base de tomates et sont très demandées sur le marché. Ils sont non seulement bons au goût, mais offrent également des avantages pour la santé des humains.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la demande croissante de tomates dans les industries de transformation des aliments ainsi que le développement et la production de nouvelles variétés de tomates sur le marché. Le facteur qui freine la croissance du marché est la fluctuation des prix des tomates, qui dépend de divers facteurs tels que la pluie, la température et la saison. L’opportunité de croissance du marché est la culture de tomates à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Certains des facteurs qui entravent la croissance du marché sont l’augmentation des pertes après récolte en raison du manque d’installations de stockage.

Les acteurs du marché se concentrent davantage sur le développement de nouveaux produits, les partenariats et d’autres stratégies pour augmenter leur part de marché. Par conséquent, les normes et réglementations croissantes établies par les organismes gouvernementaux doivent être suivies par le fabricant pour vendre ses produits sur le marché et garantir que la demande des consommateurs stimulera la croissance du marché. Alors que le manque d’expertise technique dans les petites entreprises est susceptible de limiter la croissance du marché dans la région.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-tomatoes-market

Dynamique du marché mondial des tomates

Conducteurs

Forte croissance des tomates dans l’industrie agroalimentaire

Le marché B2B a besoin de tomates car elles sont utilisées comme matière première pour fabriquer d’autres produits à base de tomates transformées. Les tomates sont utilisées sous diverses formes, y compris le jus, la pâte, la purée, les tomates en dés/pelées, le ketchup, les cornichons, les sauces et les currys prêts à manger. Il existe de nombreuses utilisations pour les produits à base de tomates transformées dans le secteur alimentaire, comme les snacks, la cuisine, les hôtels, les restaurants et les chaînes de restauration rapide. Ils peuvent être consommés cuits ou crus et sont très demandés sur le marché mondial. En raison de l’urbanisation rapide, les consommateurs des pays émergents et développés sont incités à consommer des aliments prêts à l’emploi et des produits transformés à base de tomates. Pour répondre à la demande croissante, les fabricants d’aliments transformés et les transformateurs de pâte de tomate se concentrent sur les produits prêts à consommer.

Avec le nombre croissant de groupes de travail et de populations millénaires, la demande de tomate et de ses différentes formes a augmenté massivement dans le secteur de la restauration rapide, résultant et des cafés, des cantines universitaires, des hôtels, des auberges, de la restauration et des industries de transformation alimentaire, qui contribuent finalement vers la croissance du marché.

Opportunité

Cultiver des tomates à l’aide de l’intelligence artificielle

L’IA est une vaste branche de l’informatique engagée dans la construction de machines intelligentes capables d’effectuer des tâches qui nécessitent généralement l’intelligence humaine. Il fait de plus en plus partie de la vie quotidienne et est également utilisé dans le secteur agricole. La technologie de l’IA se concentre sur la résolution de divers problèmes pour augmenter et optimiser les processus de production et d’exploitation.

Des approches informatiques avancées sont utilisées dans l’IA pour résoudre de nombreux problèmes du monde réel. Ces méthodes peuvent être utilisées dans l’industrie agricole pour mener des recherches originales qui amélioreront le type, la rapidité, la nouvelle variété et la protection. L’IA peut vérifier automatiquement la qualité des cultures, le rendement, la valeur du pH, la proportion de nutriments, la quantité d’eau nécessaire, l’humidité et les composants d’oxygène. De nombreux pays utilisent des mini-bots pour évaluer la qualité et la maturité des cultures dans l’industrie agricole. Les mini-bots récoltent les fruits et légumes mûrs sans endommager la peau délicate des tomates.

Accédez au rapport de recherche PDF complet @

https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-tomatoes-market

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des tomates

Après la pandémie, la demande de tomates et de produits à base de tomates a augmenté car il n’y avait plus de restrictions de mouvement, de sorte que l’approvisionnement en produits était facile. En outre, les entreprises ont développé leurs unités de transformation pour fabriquer des produits à base de tomates et la demande de tomates dans l’industrie de la restauration a également augmenté, ce qui a propulsé la croissance du marché.

En outre, la demande de tomates pour la consommation fraîche a augmenté après la pandémie de COVID-19, car il y avait une prise de conscience croissante des avantages pour la santé et une forte demande du secteur de la santé et de la restauration, ce qui a entraîné une croissance du marché. De plus, l’intérêt des consommateurs pour les nouvelles variétés de tomates et la R&D dans le secteur agricole devrait alimenter la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2022, Totam Seeds a présenté une nouvelle variété, SH 9133, une tomate cerise avec une couleur jaune vif et une saveur forte et sucrée. Cette nouvelle variété augmentera les possibilités de consommation de tomates et peut être utilisée comme ingrédient fondamental pour ajouter de la saveur, de la fraîcheur et un attrait esthétique à de nombreux plats.

Portée du marché mondial des tomates

Taper

Tomates cerises

Des tomates cerises

Tomates Roma

Autres

type de produit

Frais

Congelé

Séché

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Utilisateur final

Industrie de la restauration

Ménage/Industrie du détail

Canal de distribution

Direct

Indirect

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tomatoes-market

Table des matières :

1 Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des tomates

1.4 Limites

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Pour obtenir une table des matières détaillée, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-tomatoes-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de tomates

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tomates sont Houwelings, Ontario Processing Vegetable Growers, CASALASCO – SOCIETÀ AGRICOLA SpA, Tomato Growers Supply Company, Magic Sun, Sahyadri Farms Post Harvest Care Ltd., PACIFIC RIM PRODUCE, Duijvestijn Tomaten, Mucci Int ‘l Mrktg Inc., R&L Holt Ltd., West Coast Tomato, LLC, Royalpride, Nature Fresh Farms., REDSTAR Sales BV, Streef Produce Ltd., Hnatiuk Gardens, Aylmer Family Farm, Exeter Produce, AppHarvest et MASTRONARDI PRODUCE LTD parmi autres.

Parcourir plus de rapports par DBMR

https://jmp.sh/VtSnjJa8

https://gofile.io/d/gSYbTz

https://www.scribd.com/document/616578261/Antioxidant-Cosmetic-Products-Market

https://www.mediafire.com/file/eb6suyiq0lo2tsk/Antioxidant+Cosmetic+Products+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/antioxidant-cosmetic-products-marketpdf

https://www.edocr.com/v/g6jbvp6g/bidkarr007/antioxidant-cosmetic-products-market

https://pinpdf.com/antioxidant-cosmetic-products-market-b102f48e95edde28fd2ee5bc2e0f32ae.html

https://studylib.net/d/rV4L2

https://spurstartup.mn.co/posts/30576390?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item491212674

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com