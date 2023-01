Le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre une valeur de 22 263,48 millions USD d’ici 2030 Le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique est animé par de nombreux avantages qu'elles offrent aux entreprises et aux employés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre une valeur de 22 263,48 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique est animé par de nombreux avantages qu’elles offrent aux entreprises et aux employés. Le marché des tomates est également tiré par une augmentation de la demande de tomates dans l’industrie agroalimentaire. Le marché B2B a besoin de tomates car elles sont utilisées comme matière première pour fabriquer d’autres produits à base de tomates transformées.

Les tomates sont utilisées sous diverses formes, y compris le jus, la pâte, la purée, les tomates en dés/pelées, le ketchup, les cornichons, les sauces et les currys prêts à manger, qui agissent finalement comme un moteur de croissance du marché. Avec le nombre croissant de groupes de travail et la demande de la population millénaire pour les tomates et leurs différentes formes a augmenté massivement.

Dynamique du marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Chauffeur

Forte croissance des tomates dans l’industrie agroalimentaire

Le marché B2B a besoin de tomates car elles sont utilisées comme matière première pour fabriquer d’autres produits à base de tomates transformées. Les tomates sont utilisées sous diverses formes, y compris le jus, la pâte, la purée, les tomates en dés / pelées, le ketchup, les cornichons, les sauces et les currys prêts à manger. Il existe de nombreuses utilisations pour les produits à base de tomates transformées dans le secteur alimentaire, comme les snacks, la cuisine, les hôtels, les restaurants et les chaînes de restauration rapide. Ils peuvent être consommés cuits et non cuits et ont une forte demande sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.

De plus, la gamme d’aliments transformés à base de tomates s’élargit avec l’introduction de divers produits à base de tomates, y compris des produits à base de poudre. La pâte de tomates et la purée de tomates sont les principaux produits transformés à base de tomates. Les produits transformés secondaires pour les tomates sont rendus possibles par la transformation des produits primaires. Le principal marché de la pâte et de la purée de tomates est le secteur du ketchup et des sauces. L’industrie des boissons et de l’alimentation est le deuxième plus grand utilisateur de concentré et de purée de tomates.

Opportunité

Large gamme d’applications dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Dans l’industrie alimentaire et des boissons, les tomates sont utilisées sous diverses formes et en tant que composant frais tel que congelé, séché, purée, sauces, poudre et autres. La flexibilité de ces nombreuses applications à base de tomates augmente chaque jour, ce qui ouvre à terme des opportunités pour les industries de transformation des aliments pour produire une variété de produits à base de tomates. En raison de l’accoutumance des clients à la saveur et au goût des tomates, les tomates ont considérablement gagné en popularité. De plus, la pâte de tomate, les purées, les sauces, les poudres et d’autres ingrédients sont fréquemment utilisés dans les aliments transformés et les collations. Le développement de technologies de production alimentaire plus spécialisées aide à découvrir de nouvelles applications pour les tomates dans l’industrie alimentaire.

Impact post-COVID-19 sur le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique

Après la pandémie, la demande de tomates a augmenté car il n’y avait plus de restrictions de mouvement grâce auxquelles l’approvisionnement en produits était facile. En outre, la tendance croissante des produits alimentaires transformés et l’augmentation de la demande de culture de tomates après l’épidémie de coronavirus devraient stimuler la croissance du marché.

Après la pandémie, il y a eu une demande croissante pour le lycopène antioxydant que l’on trouve dans les fruits et légumes . La tomate est une excellente source de lycopène avec ses produits transformés tels que la pâte et la pulpe, qui ont contribué à la croissance du marché.

Développement récent

En octobre 2022, MASTRONARDI PRODUCE LTD. introduit de nouveaux emballages pour les tomates. Le contenant d’emballage est de la taille d’une pinte, réutilisable et recyclable. Ce paquet est pour les tomates raisins de l’entreprise. Ce nouvel emballage serait avantageux pour l’entreprise car il est réutilisable et ne créera aucun problème environnemental à l’avenir. Les caractéristiques de double étiquetage de celui-ci aideront les marchandises d’une meilleure façon pour le client.

Étendue du marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique

Taper

Tomates cerises

Des tomates cerises

Tomates Roma

Tomates sur la vigne

Tomates Beefsteak

Tomates ancestrales

Tomates vertes

Autres

type de produit

Frais

Congelé

Séché

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Utilisateur final

Industrie de la restauration

Ménage/Industrie du détail

Canal de distribution

Direct

Indirect

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tomates au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et l’étendue et la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tomates au Moyen-Orient et en Afrique sont MASTRONARDI PRODUCE LTD. entre autres.

