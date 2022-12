Le marché des toits verts devrait croître de façon exponentielle à un taux de 15,0 % et atteindre 3,87 milliards USD d’ici 2028 D'autre part, une planification et des normes inadéquates pour l'installation de toits vivants et des installations d'entretien minimales devraient entraver la croissance du marché au cours de la période couverte par la projection. La chaleur extrême et d'autres conditions météorologiques défavorables devraient poser un défi au marché des toits verts.

Le marché des toits verts tout au long de la période prévue de 2021 à 2028, lorsqu’il devrait atteindre 3,87 milliards USD.

D’autre part, une planification et des normes inadéquates pour l’installation de toits vivants et des installations d’entretien minimales devraient entraver la croissance du marché au cours de la période couverte par la projection. La chaleur extrême et d’autres conditions météorologiques défavorables devraient poser un défi au marché des toits verts.

Le marché des toits verts s’accélère, selon Data Bridge Market Research, en raison de l’expansion des infrastructures de la ville et des vastes projets de rénovation des toits, de la sensibilisation accrue à ces systèmes dans divers domaines d’application, de l’acceptation accrue des matériaux de toiture verte, en particulier dans les zones résidentielles. , et les avantages fiscaux accordés aux entreprises privées par les gouvernements du monde entier.

De plus, la mise en œuvre des lois régissant l’installation de systèmes solaires photovoltaïques, la croissance de l’industrie de la construction résidentielle, l’amélioration du niveau de vie et l’augmentation des investissements publics et privés dans le développement des infrastructures.

Demander un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-green-roof-market

En outre, les canaux de distribution directe des produits fusionnant avec des prestataires de services de maintenance tiers et les lancements de nouveaux produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des toits verts? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Europe en raison des politiques de recherche et d’innovation de la Commission européenne pour la mise en œuvre de solutions basées sur la nature et du programme de financement des mesures de verdissement mises en œuvre dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du nombre croissant d’activités de construction dans des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde et de l’urbanisation rapide de la région.

Portée du marché des toits verts

Le marché des régulateurs de croissance des plantes est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des régulateurs de croissance des plantes sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché des régulateurs de croissance des plantes est segmenté en fonction du type, de l’application et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché des toits verts est segmenté en extensif, semi-intensif et intensif. Sur la base de l’application, le marché des toits verts est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Sur la base du canal de distribution, le marché des toits verts est segmenté en détail et en gros.

Le toit vert écologique fait allusion à une innovation qui pourrait apporter quelques avantages aux réseaux. L’aménagement d’une couche végétale au-dessus d’une maison ou d’un immeuble se fait dans la mise en place de toiture végétalisée éco-accommodante. Un toit vert éco-accommodant contient généralement une couche de végétation comme des arbres, des plantes et des buissons.

Pour en savoir plus sur l’étude , https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-green-roof-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des toits verts jusqu’en 2028

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Bauder SA

ZinCo GmbH

SOPREMA

XeroFlor

GreenBlue Urban Limited

Ci-dessus sont les principaux acteurs couverts dans le rapport, pour en savoir plus et une liste exhaustive des entreprises de toits verts, contactez-nous https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-green-roof-market

Méthodologie de recherche du marché des toits verts

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Vérifiez le rapport plus analysé de DBMR : https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/yerba-mate-market-will-grow-at-a-cagr-of-4m/9895355b-84a1-4a52-8502-7b9e02ef6681



https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/yerba-mate-market-will-grow-at-a-cagr-of-4-9-during-the-forecast-period-of

https://theprose.com/post/556837/yerba-mate-market-will-grow-at-a-cagr-of-49-during-the-forecast-period-of-2022-to-2029

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/22/yerba-mate-market-will-grow-at-a-cagr-of-4-9-during-the-forecast-period-of-2022- à-2029/

https://rupsbidkar.blogspot.com/2022/12/yerba-mate-market-will-grow-at-cagr-of.html

https://lockabee.com/read-blog/38267_free-standing-electrical-height-adjustable-tables-market-is-expected-to-reach-th.html

https://www.xaphyr.com/blogs/198020/Free-Standing-Electrical-Height-Adjustable-Tables-Market-is-expected-to

https://notepin.co/shared/kcyuagc

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com