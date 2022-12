Le marché des toits verts connaît une croissance exponentielle à un taux de 15,00 % et devrait atteindre 3,87 milliards USD d’ici 2028. A cela s'ajoutent l'application de la réglementation sur les systèmes solaires et le développement du secteur de l'habitat, l'amélioration du niveau de vie et l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures dans les secteurs public et privé.

Pendant ce temps, le manque de conception et de directives appropriées pour l’installation de toits résidentiels et d’installations nécessitant peu d’entretien devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision ci-dessus. Les conditions météorologiques défavorables telles que la chaleur extrême devraient défier le marché des toits verts.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des toits verts connaît une croissance exponentielle en raison de l’augmentation des infrastructures dans les villes qui subissent d’importantes activités de rénovation de toit, de la sensibilisation croissante à ces systèmes dans diverses applications et de l’acceptation croissante des toits verts, en particulier dans les zones résidentielles. . Avantages fiscaux accordés aux entreprises privées par les gouvernements du monde entier.

De plus, les canaux de vente directe de produits et les lancements de nouveaux produits intégrés avec des fournisseurs de services de maintenance tiers élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles régions le marché des toits verts cible-t-il ? Data Bridge Market Research s’attendait à une croissance significative en Europe en raison des politiques de recherche et d’innovation de la Commission européenne pour la mise en œuvre de solutions basées sur la nature et des programmes de soutien aux politiques vertes mis en œuvre dans la région. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation de l’activité de construction dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde et de l’urbanisation rapide de la région.

Portée du marché des toits verts

Sur la base du pays, le marché des régulateurs de croissance des plantes est segmenté en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et États-Unis d’Amérique, Canada et Mexique. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui appartient à l’Amérique du Sud ; Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses au niveau des pays pour le marché Régulateurs de croissance des plantes sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale pour une segmentation plus poussée. Le marché des régulateurs de croissance des plantes est segmenté par type, application et canal de distribution. En fonction du type, le marché des toits verts est segmenté en évolutif, semi-intensif et intensif. En fonction de l’application, le marché des toits verts est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Selon le canal de distribution, le marché des toits verts est divisé en détail et en gros.

Les toits verts indiquent des innovations qui pourraient apporter certains avantages au réseau. La formation d’une couche de végétation sur une maison ou un bâtiment se produit lors de la construction de toits verts écologiques. Un toit vert écologique comprend généralement une couche de végétation telle que des arbres, des plantes et des arbustes.

Trouvez plus de détails sur la recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-green-roof-market .

Faits saillants des tendances et prévisions de l’industrie du marché des toits verts jusqu’en 2028

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Bowder Co., Ltd.

Jinko Ltd

engrenage

XeroFleur

Vert-Bleu Urbain Limité

Vous trouverez ci-dessus les principaux acteurs couverts dans le rapport. Si vous souhaitez connaître la liste complète des autres entreprises de toits verts, veuillez nous contacter à https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-green-roof-market

Méthodologie d’étude de marché sur les toits verts

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide du module de collecte de données sur les grands échantillons. Les données de marché sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs de succès importants pour le rapport sur le marché. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou soumettre la requête.

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (experts de l’industrie). De plus, le modèle de données comprend la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des parts de marché, l’analyse, les normes de mesure, l’analyse descendante et l’analyse de l’engagement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

