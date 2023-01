Le marché des tissus textiles devrait enregistrer 1872,41 millions USD et croître à un TCAC de 12,90% en 2022-2029, à l’échelle mondiale

Définition du marché

Le textile est un matériau adaptable qui est créé en utilisant diverses méthodes, impliquant le tricot, le tissage, le crochet ou le feutrage. Ces matériaux sont largement utilisés pour fabriquer une grande variété de produits polis, tels que les tissus d’ameublement, la cuisine, le transport, la literie, la construction, le matériel médical, l’équipement de protection, les vêtements, les sacs à main et les accessoires vestimentaires.

Le marché mondial des tissus textiles était évalué à 993,80 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1872,41 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,90% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le coton représente le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de sa propriété supérieure. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.



Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les figures et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-textile-fabric-market

Analyse et taille du marché

Le tissu textile est utilisé dans le tissage de tissus, de tissus étroits et de feutres, ainsi que dans la finition et la fabrication de produits en tissu. Ces tissus sont largement utilisés pour la fabrication de produits d’ameublement et de vêtements.

Le rapport sur les tissus textiles à grande échelle donne des détails sur les lancements de produits, les futurs produits, les coentreprises, la stratégie marketing, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets sur les ventes, le marketing, les promotions, les revenus, les importations, les exportations et les valeurs TCAC avec l’analyse et les estimations. Ce rapport d’étude de marché mondial agit comme un guide parfait pour des idées concrètes, une prise de décision supérieure et de meilleures stratégies commerciales. Le rapport analyse également les informations sur le marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques qui ont également été analysés dans ce rapport. Avec un dévouement et un engagement absolus, le rapport sur le marché des tissus textiles a reçu le meilleur service et les meilleures recommandations raisonnables sur lesquels on peut compter en toute confiance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tissus textiles sont

Lu Thai Textile Co., Limited (Chine)

GROUPE REDA (France)

Textiles Paramount (Inde)

Paulo de Oliveira, SA (Portugal)

Nike, Inc. (États-Unis)

Adidas AG (Allemagne)

Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (Inde)

Levi Strauss & Co. (États-Unis)

Arvind Limited (Inde)

Bombay Rayon Fashions Limited (Inde)

Fabindia (Inde)

Cotton Corporation of India (Inde)

Dorothy Perkins (Royaume-Uni)

Bruno Banani (Allemagne)

CONE DENIM LLC (États-Unis)

Canterbury Antex Knitting Mills (États-Unis)

Coville (États-Unis)

Textile loyal (Inde)

Reliance Industries Limited (Inde)

YI CHUN TEXTILE LTD (Taïwan)

Groupe Shahlon (Inde)

Weiqiao Textile Company Limited (Chine)

Textiles chinois (Shenzhen) Co., Ltd (Chine)

Groupe HuaFang (Chine)

Visitez le rapport de recherche complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-textile-fabric-market

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché des tissus textiles

COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries, y compris le marché des tissus textiles. Les secteurs public et gouvernemental ont beaucoup souffert en raison des crises financières rencontrées lors de l’épidémie de COVID-19. Des entreprises ont été fermées dans de nombreux pays en raison des directives de distanciation sociale et de l’imposition du confinement. L’industrie des tissus textiles a été confrontée à d’énormes problèmes en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la faible production. Une baisse de la demande de tissus textiles a été observée en raison de la production limitée et de la fermeture des industries. Cependant, le marché des tissus textiles devrait connaître une croissance de la demande après la situation post-covid-19.

Portée du marché mondial des tissus textiles

Le marché des tissus textiles est segmenté en fonction du type de tissu et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de tissu

Coton

Polycotons

Polyester

Application

Tee-shirts

Sportwear

Vêtements de plein air

Vêtements de performance

Analyse / aperçu régional du marché des tissus textiles

Le marché des tissus textiles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de tissu et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tissus textiles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des tissus textiles en raison des politiques gouvernementales favorables et des accords commerciaux dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du besoin croissant de t-shirts en tissu et de vêtements d’extérieur dans la région.

Enquête avant d’acheter ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-textile-fabric-market

Parcourir plus :

Marché mondial des polymères pour véhicules électriqueshttps://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-vehicles-polymer-market Marché mondial

des services de manutention des catalyseurs -market

Marché mondial des produits chimiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chemicals-market

Marché mondial de la cristobalite https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cristobalite-market

Marché mondial des composites renforcés de fibres https : //www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fiber-reinforced-composites-market

Marché mondial des engrais au nitrate de potassehttps://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-potash-nitrate-fertilizer-market Marché mondial

des surfaces de quartz d’ingénierie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-engineered-quartz-surface-market

Marché de la reproduction https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-crop-breeding-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com