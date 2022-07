Le marché des tissus non tissés connaîtra une croissance accrue des revenus au cours de la période de prévision 2022-2030

Market Report Hub a publié un nouveau rapport de marché intitulé «Étude de marché mondiale sur les tissus non tissés: par technologie, les segments Spunlaid et Drylaid devraient se développer collectivement à un TCAC de xx% sur la période de prévision». Selon le rapport, le marché mondial des tissus non tissés est estimé à xx milliards de dollars américains d’ici 2022.

Le dernier rapport analyse que le tissu non tissé mondial filé devrait connaître un taux annuel de xx% à la fin de 2022. On estime que le segment du polypropylène représentera une part de revenus maximale d’environ xx % d’ici la fin de 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En termes de consommation, le marché devrait enregistrer un TCAC de xx % au cours de la période de prévision (2022-2030).

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00208

L’objectif principal du rapport est de proposer des mises à jour sur les développements du marché mondial des tissus non tissés et de procéder à une évaluation quantitative et qualitative du marché à travers divers dérivés, applications et segments de marché régionaux.

Les tissus non tissés sont des textiles techniques qui sont fabriqués à partir de feuilles ou de structures en toile liées au moyen de divers procédés thermiques, chimiques ou mécaniques. De tels tissus peuvent être fabriqués ou modifiés pour présenter des propriétés supérieures selon les exigences de certaines applications.

L’application croissante de matériaux non tissés dans les intérieurs automobiles, combinée à l’augmentation de la production automobile, devrait stimuler la croissance du marché dans une certaine mesure. Alors que l’augmentation de la consommation de couches jetables et de produits de soins féminins dans les pays émergents à faible pénétration devrait donner une impulsion à la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la demande croissante d’automobiles de transport économes en carburant et légères devrait également stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Cependant, les prix élevés des produits finis sont attribués au coût élevé des matières premières. Ces prix élevés des produits finis devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des réglementations strictes sur l’industrie textile est estimée comme un autre facteur limitant la croissance du marché. De plus, le déplacement de la production de non-tissés vers les pays de l’ASEAN, l’offre de produits spécifiques aux consommateurs et la réduction du poids de base sont quelques-unes des principales tendances observées sur le marché mondial des tissus non tissés.

Le rapport du marché mondial des tissus non tissés est segmenté en quatre types pour une analyse appropriée. Par technologie, le marché mondial des tissus non tissés est segmenté en spunlaid, drylaid, wetlaid et autres. La technologie non tissée Spunlaid est en outre classée comme spunbond, melt blown et spun melt spun. La technologie des non-tissés Drylaid est en outre classée comme filé, aiguilleté, lié thermiquement, lié chimiquement, par voie aérienne et cardé.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00208

Sur la base du type de matériau, le marché des tissus non tissés est segmenté en polypropylène, polyester, rayonne, polyuréthane, polyéthylène et nylon. Parmi ces types de matériaux, le polypropylène est le plus utilisé.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en construction, textile et soins personnels. Et sur la base de la région, le marché mondial des tissus non tissés est segmenté en régions clés, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’APAC, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Asie-Pacifique devrait être le marché dominant en termes de valeur et de volume, au cours de la période de prévision.

Avintiv, Inc., Freudenberg SE, Ahlstrom, Kimberly-Clarke, EI du Pont the Nemours and Company, PH Glatfelter Company, Suominen Corporation, Johns Manvile, Toray industries Inc. et Asahi Kasei Corporation sont identifiés comme les acteurs clés de ce rapport.