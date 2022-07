Le marché des tissus de coutil à matelas connaîtra un taux de croissance vigoureux de 9,00% d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tissus de coutil à matelas connaîtra un TCAC de 9,00 % pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des tissus de coutil à matelas fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le coutil, un textile tissé ou tricoté, est la dernière enveloppe extérieure d’un matelas. Bien que le coutil ait été conçu à l’origine dans la bande bleue et blanche qui est maintenant communément associée au nom, il est maintenant disponible dans une variété de couleurs, de styles et de matériaux. Les consommateurs exigent de plus en plus une large gamme de couleurs et de motifs sur les bordures et les garnitures des matelas et des sommiers. Les matelas et les sommiers sont désormais considérés comme une extension du mobilier de la chambre et doivent refléter le style du consommateur. Outre son apparence, le coutil a évolué dans sa fonction. À l’origine, le tissu à coutil était utilisé pour empêcher les plumes de sortir des matelas.

La demande des consommateurs pour des tricots légers et performants fait augmenter la demande de matières premières plumeuses telles que le polypropylène , le lin, la soie, la fausse fourrure et les fibres synthétiques. Les tissus tissés ont largement remplacé les fils volumineux utilisés dans les tissus tricotés.

Étendue du marché mondial des tissus de coutil à matelas et taille du marché

Le marché des tissus de coutil à matelas est segmenté en fonction du produit, des applications et du canal de vente. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des tissus de coutil de matelas est segmenté en matelas en tricot trame et en matelas en tricot chaîne

Sur la base des applications, le marché des tissus de coutil à matelas est segmenté en commercial et domestique .

Sur la base du canal de vente, le marché des tissus pour matelas est segmenté en ligne et hors ligne. Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tissu de coutil à matelas Le paysage concurrentiel du marché de Tissu à coutil de matelas fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des tissus de coutil à matelas. Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des tissus de coutil à matelas sont altex; Jong Stit Co., Ltd. ; Georg et Otto Friedrich GmbH ; Zhejiang Chaoda Warp Knitting Co., Ltd.; ABHINANDAN KNITS PVT LTD. ; Haining Jinmao Warp Knitting Co., Ltd.; Guilford ; Loyal Textile Mills Ltd.; TORAY INDUSTRIES, INC. ; Pacific Textiles Holdings Limited ; Teejay Lanka PLC ; Global, American National Manufacturing, Inc., WENZEL Group, Exxel Outdoors, LLC., Al Mattress, Newell Brands, SERTA SIMMONS BEDDING, LLC, Intex Development Co. Ltd et SSM Industries. entre autres.

