Le marché des tissus de cordon de pneu devrait être résilient de 2022 à 2030

Selon MRH, le marché mondial des tissus pour câbles de pneus représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’utilisation des véhicules et la sensibilisation croissante aux produits biodégradables sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché. Cependant, la fluctuation des prix des matières premières entrave la croissance du marché.

Le tissu de cordon de pneu est un tissu de qualité industrielle qui est fabriqué grâce à l’utilisation de fils à haute persistance. Il joue le rôle de matériaux de renforcement dans les pneus automobiles et de véhicules et est conçu et utilisé de manière à aider à maintenir la forme des pneus, tout en suivant le poids du véhicule. Les tissus de câble de pneu confèrent aux pneus des qualités essentielles liées aux performances, telles que la résistance à l’abrasion, une résistance accrue et un contrôle de la déformation.

Basé sur le type de matériau, le segment Nylon a connu une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de sa capacité à offrir une résistance, une ténacité, une robustesse, une résistance à la fatigue relativement supérieure et une bonne adhérence au caoutchouc. Par géographie, l’Asie-Pacifique détient la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de la hausse de la production de véhicules de tourisme en Chine et en Inde. Dans ces pays, la production de véhicules augmente à un rythme rapide en raison de la présence d’acteurs majeurs de l’automobile.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché des tissus de cordons de pneus incluent Kolon Industries Inc., Toray Industries Inc., Hyosung Corporation, Teijin Ltd., Firestone Fibers & Textile Company, Shenma Industrial Co. Ltd., Century Enka Limited, SRF Ltd. , Cordenka GmbH & Co Kg, Kordsa Teknik Tekstil AS et Indorama Ventures Public Company Limited.

Types de matériaux couverts : • Tissu de cordon de pneu en

polyamide • Tissu de cordon de pneu en

rayonne • Tissu de cordon de pneu en

nylon • Tissu de cordon de

pneu en polyester • Tissu de cordon de pneu en

aramide •

Acier

• Autres types de matériaux Types couverts : • Véhicules utilitaires légers

• Véhicules militaires

• Véhicules utilitaires lourds

• Véhicules miniers

• Véhicules agricoles

• Voitures particulières

• Avions

• Vélos

• Motos

• Véhicules utilitaires sport (SUV)

• Véhicules multi-utilitaires (MUV)

• Autres véhicules

Canaux de vente couverts :

• Marché secondaire

• Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

