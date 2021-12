Le marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique générera de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2028 : en savoir plus sur les principaux acteurs clés – Koninklijke Philips NV, Pigeon Corporation, Ameda Inc

Aperçu du marché commercial Le présent rapport « Rapport de recherche sur le marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique » offre une compréhension approfondie du développement et du fonctionnement du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique sur une base tout aussi locale. Le marché du tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 309,75 millions de dollars US d’ici 2028, contre 180,01 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 8,1% de 2021 à 2028. Les taux d’emploi élevés des femmes, l’augmentation du taux de natalité et le nombre croissant de banques de lait sont les facteurs clés de la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, le coût élevé des tire-lait et leur faible sensibilisation, en particulier dans les pays en développement, freinent la croissance du marché au Moyen-Orient.

Les dispositifs médicaux utilisés pour extraire le lait du sein des mères allaitantes sont définis comme des tire-lait. La plupart du temps, ces appareils sont utilisés par les femmes employées pour continuer à allaiter leur bébé tout en étant encore au travail. Dans certains cas, les médecins recommandent également aux femmes d’utiliser des tire-lait pour stimuler la production de lait lorsque le bébé est incapable de téter du lait. Les tire-lait sont devenus un choix approprié pour les femmes qui travaillent.

L’enquête définitive fait progresser une compréhension minuscule et cruciale du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique de manière informée. Le lecteur peut essentiellement percevoir les impressions des organisations en disposant de données sur leurs revenus, leur valeur, leur part du gâteau, la tournure des événements en cours et la création au cours de la période de 2019 à 2027.

Les meilleures entreprises mentionnées dans le rapport sont-

Koninklijke Philips NV

Pigeon Corporation

Ardo

Ameda inc.

Groupe Mayborn Limitée

Le rapport de recherche sur les tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique prend également en compte la somme du marché qui intègre les commandes, la définition et les applications. En outre, il contient une enquête complète sur divers angles, par exemple, les ouvertures, les limites, les moteurs, les défis et les dangers, et les principaux secteurs d’activité miniatures. En outre, le rapport isole le marché des pompes à lait au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de quelques portions et sous-fragments ainsi que des modèles de développement de conjectures passés, actuels et imaginables pour chaque section et sous-sections enveloppées dans le rapport.

Segmentation du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique –

Par technologie

Tire-lait électrique Tire-lait électrique simple Tire-lait électrique double

Tire-lait manuel

Par type

Tire-lait à système fermé

Tire-lait à système ouvert

Par canal de distribution

Magasins de consommation

Diffusion en ligne

Le marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique est couvert par 15 chapitres clés :

Section 1, aperçu de l’industrie du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 2, classification, spécifications et définition du segment de marché des pompes à lait au Moyen-Orient et en Afrique par régions ;

Section 3, Fournisseurs de l’industrie, Processus de fabrication et structure des coûts, Structure de la chaîne, Matière première ;

Section 4, informations spécialisées et analyse des usines de fabrication du tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique, taux de production limite et commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et analyse des sources technologiques ;

Section 5, Analyse complète de l’étude de marché, de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Section 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Sections 7 et 8, analyse du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique par les principaux fabricants, analyse du marché du segment des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique (par type) et (par application);

Section 9, analyse des tendances du marché régional, tendance du marché par type de produit et par application :

Section 10 et 11, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce ;

Section 12, Analyse des acheteurs de l’industrie des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 13, Résultats/Conclusion de la recherche, Canal de bonnes affaires pour le tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique, enquête sur les marchands, les grossistes et les vendeurs ;

Sections 14 et 15, annexe et source d’informations du marché des tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse des épidémies et des impacts de Covid-19 :

Le rapport d’enquête statistique sur les tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique comportera également un segment consacré aux conditions pandémiques continues provoquées par le COVID-19 qui ont affecté diverses parties du marché à des niveaux tout aussi territoriaux. Il intègre une étude de marché intensive sécurisée sur les circonstances du marché post-COVID-19 ainsi que des données sur les impacts actuels et futurs de la pandémie sur le marché Tire-lait au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans ce segment, nous présentons quelques graphiques, des tracés qui décrivent la flambée de la pandémie de COVID-19. Nous donnons quelques graphiques qui sont tracés à l’aide des informations de Statista, une entrée en ligne pour des informations qui intègrent des informations obtenues par les secteurs d’activité et d’autres établissements d’exploration.

