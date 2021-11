Le marché des tiges de liaison à engrenages se réjouira de l’adoption de pratiques innovantes au cours des 10 prochaines années

Marché des tiges de liaison à engrenages : introduction

Gear Linkage Rod est un dispositif mécanique qui relie le levier de changement de vitesse et le mécanisme de la fourchette de changement de vitesse. La tige de tringlerie d’engrenage est une partie importante du mécanisme de changement de vitesse dans lequel la tige de tringlerie d’engrenage transfère la force d’entrée du pommeau de vitesse à la boîte de vitesses. La tige de tringlerie d’engrenage peut être déplacée à partir de l’entrée de la tringlerie de changement de vitesse, des synchroniseurs et de la fourchette de changement de vitesse.

Le marché des bielles Gear Linkage est principalement tiré par la production automobile et le parc automobile. La préférence croissante pour un changement de vitesse en douceur et en toute sécurité ainsi qu’une expérience de conduite est l’une des tendances citées augmentant la demande de bielles de transmission dans les années à venir.

Pour rester « en avance » sur vos concurrents, demandez un échantillon @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/30539

La voiture connectée et l’électrification sont les tendances en cours dans le secteur de l’automobile. Les véhicules électriques font également parler d’eux sur les marchés émergents. Aussi, une révolution du côté de l’après-vente est attendue. Cela vient à la lumière d’un appel à la certitude. En outre, il y aurait un changement de paradigme vers la puissance de calcul (à partir de la puissance). En d’autres termes, les constructeurs automobiles doivent se réinventer sous la forme d’une entreprise numérique.

La vente au détail automobile numérique serait une autre forme de marché automobile organisé. Les durées des contrats seraient également flexibles. Un échange de véhicule plus facile renverserait la tendance en faveur des consommateurs. Persistence Market Research examine toutes les facettes de la verticale de l’automobile grâce à son équipe dédiée d’analystes et de consultants.

Marché des tiges de liaison à engrenages : dynamique

La biellette d’engrenage est un élément essentiel de la boîte de vitesses automobile. L’augmentation de la production automobile devrait renforcer la demande de bielles d’engrenage. La mondialisation croissante et les activités d’industrialisation dans les économies émergentes pour le commerce devraient augmenter l’utilisation de l’automobile pour les activités de transport productives. L’augmentation des actes commerciaux devrait renforcer la demande de tiges de liaison à engrenages ces dernières années.

À l’ère moderne, la préférence pour un changement de vitesse en douceur et une expérience de conduite améliorée des consommateurs finaux a augmenté ces dernières années. On estime que la demande croissante de changements de vitesse et d’expérience de conduite en douceur augmentera la demande de bielles de transmission dans les années à venir.

Le marché secondaire de la tige de tringlerie d’engrenage détient une part de marché importante en raison du cycle de vie minimum et de la préoccupation croissante envers les activités de maintenance. Ces facteurs devraient faire augmenter la demande de bielles d’engrenage sur le marché mondial au cours de la prochaine décennie.

Pour des informations critiques sur ce marché, demandez une méthodologie ici @ https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/30539

Marché des tiges de liaison à engrenages : segmentation

base de son type de montage

Ajustement universel

Coupe standard

base de sa longueur de tige

14 pouces

16 pouces

20 pouces

24 pouces

30 pouces

36 pouces

40 pouces

base de sa taille de filetage de tige

3/8 pouces

1/4 pouce

base de son type de véhicule

Voiture de voyageurs

Compact

De taille moyenne

SUV

Luxe

Véhicule commercial

Véhicule utilitaire léger (VUL)

Véhicule utilitaire lourd (VHC)

base de son canal de vente

FEO

Marché secondaire

Les ventes directes

Vente en ligne

Marché des tiges de liaison à engrenages : perspectives régionales

La production automobile est le facteur crucial pour influencer la demande de bielles de transmission. L’augmentation de la fabrication automobile en Asie de l’Est devrait stimuler la demande de bielles d’engrenage dans la région respective. L’Asie du Sud devrait connaître une croissance maximale au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des ventes d’automobiles et de la demande croissante de mécanismes de changement de vitesse efficaces qui devraient propulser le marché de la tringlerie d’engrenage.

L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent la part de marché de premier plan sur le marché des bielles de transmission en raison de la flotte automobile et de la production dans les régions respectives. On estime que l’Europe connaît une part de marché substantielle du marché secondaire des bielles de transmission en raison de la flotte automobile actuelle, du cycle d’entretien régulier en Europe et des lois gouvernementales strictes. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance stagnante au cours de la période de prévision.

Pour une analyse concurrentielle approfondie, achetez maintenant @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/30539

Marché des couvre-volants : acteurs clés

Certains des principaux participants identifiés sur le marché mondial des tiges de liaison à engrenages sont :

Adaptateurs avancés

Groupe Automobile Drake

Performances d’étoiles

Produits de performance Lokar

Produits Coleman Racing

Je l’ai fait

Produits de performance d’hiver inc.

Travail posté

Groupe Chrysler LLC

Suspension de McGaughy

Hurst Shifters

Compagnie de l’automobile de la ville

À propos de nous : – Étude de marché de persistance

Nous contacter:

Étude de marché persistante

Adresse – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Site Web – https://www.persistencemarketresearch.com