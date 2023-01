Le marché des thérapies oligonucléotidiques devrait croître à un TCAC de 13,85 % au cours de la période de prévision

Les oligonucléotides sont de courts brins d’ARN ou d’ADN, généralement préparés à l’aide d’un synthétiseur automatisé. Une chromatographie d’échange d’anions suivie de techniques de dessalage et de congélation sont réalisées pour purifier les oligonucléotides.

Des acides nucléiques artificiels chimiquement modifiés sont utilisés pour développer des thérapies oligonucléotidiques. La taille du marché mondial des oligonucléotides thérapeutiques était évaluée à 18,19 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 51,35 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,85 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les maladies infectieuses devraient croître rapidement en raison de l’augmentation des maladies infectieuses telles que le COVID-19. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs clés du marché Thérapeutique oligonucléotidique

PCI Biotech Holdings (Norvège)

SomaGenics Corporation (États-Unis)

Hepion Pharmaceuticals (États-Unis)

Alnylam Pharmaceuticals (États-Unis)

Regulus Therapeutics Inc (États-Unis)

Ionis Pharmaceuticals (États-Unis)

Gilead Sciences (États-Unis)

Santaris (Danemark)

InterRNA Technologies BV (Pays-Bas)

Mirage (États-Unis), Biogen (États-Unis)

Merck (Allemagne)

Pfizer (États-Unis)

Dynamique du marché des oligonucléotides thérapeutiques

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont expliqués en détail ci-dessous.

chauffeur

l’épidémie

En particulier, la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le coronavirus, la varicelle, le rhume et la diphtérie devient l’un des principaux moteurs de croissance du marché des thérapies oligonucléotidiques.

Hausse des fusions et acquisitions

L’augmentation des fusions et acquisitions entre fabricants et instituts de recherche pour fournir des soins de santé efficaces aux patients et générer d’énormes rendements grâce à des options de vente stimule l’expansion du marché.

aller mieux

Le développement de molécules plus stables et à demi-vie plus longue grâce aux améliorations technologiques des oligonucléotides synthétisés chimiquement aura un impact supplémentaire sur le marché.

Chance

De plus, l’introduction de produits technologiquement avancés et innovants pour répondre aux demandes des clients présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des investissements à grande échelle élargira encore le marché.

Portée du marché mondial des oligonucléotides thérapeutiques et taille du marché

Le marché de la discopathie dégénérative est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Pâte

antonyme

ribozyme

Aptamère

loin

Cpg/stimulant immunitaire

ingérence

Sur la base du type, le marché des thérapies oligonucléotidiques est segmenté en antisens, ribozyme, aptamère, miARN, CpG/stimulant immunitaire et ARNi.

application

l’épidémie

Oncologie

maladie neurodégénérative

Maladies cardiovasculaires

maladie rénale

autre

Sur la base des applications, le marché des thérapies oligonucléotidiques est segmenté en maladies infectieuses, oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies rénales et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des oligonucléotides thérapeutiques

Comme mentionné ci-dessus, le marché Thérapeutique oligonucléotidique est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type et application. Les pays couverts par le rapport de marché Oligonucleotide Therapeutics sont : États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), Parties du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord a dominé le marché des thérapies oligonucléotidiques en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante de technologies avancées dans le domaine des thérapies oligonucléotidiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces des télécommunications, ainsi que des études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis dus à une concurrence intense ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant l’analyse prédictive des données mondiales sur les pays des marques.

