Le marché des thérapies numériques croîtra à un TCAC de 21,54 % pour atteindre 20 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des thérapies numériques fait partie des soins de santé numériques qui aident à prévenir, gérer et traiter les maladies. En outre, il aide dans le traitement des conditions psychologiques. Les conditions des patients sont grandement améliorées car il s’agit d’une technologie de santé numérique fondée sur des preuves. Les technologies thérapeutiques numériques sont efficaces et efficientes pour diagnostiquer des maladies qui ne peuvent pas être diagnostiquées par le système de santé, telles que les maladies chroniques, les maladies neurologiques, etc.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial des thérapies numériques au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des thérapies numériques a tendance à être d’environ 21,54 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché vaut 4,2 milliards de dollars en 2021 et atteindra 20 milliards de dollars d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&rajaas

Dynamique du marché mondial de la thérapie numérique

chauffeur

Les maladies chroniques en hausse

L’incidence élevée des maladies chroniques et le besoin croissant d’installations médicales et de coûts de traitement maîtrisés stimulent la demande de thérapies numériques. Par exemple, les maladies cardiovasculaires (MCV) sont responsables de 17,3 millions de décès chaque année, et ce nombre devrait dépasser 23,6 millions d’ici 2022.

Présenter de nouveaux produits

Une gamme de produits potentiels qui devraient être lancés au cours de la période de prévision offre également de nouvelles opportunités pour l’avenir. Par exemple, les produits potentiels de Pear Therapy, les produits de thérapie clinique de phase III sont Pear-011 (anxiété GAD), Pear-015 (dépression MDD) et CT-152 (dépression majeure) pour le traitement de l’insomnie chronique et de la dépression), CT-155 (schizophrénie) est utilisé pour traiter la schizophrénie et la dépression.

Chance

Croissance des marchés émergents

Les pays émergents tels que l’Inde, la Chine et le Moyen-Orient offrent des opportunités de croissance pour les thérapies numériques. La plupart des pays émergents ont des taux élevés de maladies chroniques. L’absence de réglementation gouvernementale pour les solutions de santé numériques dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine offre un potentiel aux professionnels de la santé qui ne peuvent pas respecter les normes strictes établies par la FDA.

Portée du marché mondial de la thérapie numérique

Le marché mondial des thérapies numériques est segmenté en fonction du type de produit, du canal de vente et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Logiciel

équipement

Canaux de vente

B2C

B2B

application

application préventive

Applications liées au traitement/aux soins infirmiers

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics-market?rajaas

Analyse / aperçus régionaux du marché de la thérapie numérique

Le marché mondial de la thérapie numérique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type de produit, canal de vente et application mentionnés ci-dessus. Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la thérapie numérique sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA)), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’attention croissante portée aux améliorations et aux progrès des technologies de la santé. La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et de la prévalence croissante des maladies chroniques.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la thérapie numérique

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la thérapie numérique fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché mondial des thérapies numériques

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des thérapies numériques comprennent :

Omada Health, Inc. (États-Unis)

ResMed (États-Unis)

Pear Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Réseau Solera (États-Unis)

Akili Interactive Labs, Inc. (États-Unis)

Better Therapeutics, LLC (États-Unis)

Biofourmis (États-Unis)

Click Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Naturalcycles Nordic AB (Suède)

NuvoAir AB (Suède)

Bluestar de Welldoc (États-Unis)

Happify, Inc. (États-Unis)

Limbix Health, Inc. (États-Unis)

Warrantis (États-Unis)

Xealth (États-Unis)

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&rajaas

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/evaluation-of-urgent-care-center-market-trends-forecasts-and-opportunities-2022-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanosensors-market-development-trend-channel-vendors-key-players-analysis-and-forecast-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanorobots-market-global-industry-analysis-trend-development-segmentation-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/market-for-biomarker-technologies-industry-overview-share-trend-segmentation-and-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/north-america-prefilled-syringes-market-to-approach-usd-2-4-billion-with-a-cagr-of-6-01-by-2028/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est le résultat d’une sagesse et d’une expérience pures qui ont été formulées et encadrées dans l’année 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com