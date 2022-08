Le marché des thérapies de remplacement de la nicotine devrait atteindre 7,93 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 13,31 %

À l’exception des femmes enceintes et des adolescents, la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) est sans danger pour tous les adultes qui souhaitent arrêter de fumer, selon l’Agence américaine pour la recherche et la qualité des soins de santé. La thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) est un moyen d’aider les gens à arrêter de fumer. La nicotine est délivrée à petites doses sous forme d’inhalateurs, de pastilles, de patchs, de sprays ou de chewing-gum tout en évitant les autres toxines contenues dans les cigarettes de tabac. L’objectif fondamental de la thérapie de remplacement de la nicotine est de réduire les envies de nicotine en soulageant les symptômes de sevrage de la nicotine.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des thérapies de remplacement de la nicotine vaut 2,92 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 7,93 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 13,31 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de l’équipe d’études de marché de Market Data Bridge, les rapports de marché organisés comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des thérapies de remplacement de la nicotine

chauffeur

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est le principal facteur de croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine au cours de la période de prévision 2022-2029. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que le tabagisme est responsable d’environ 80 à 90 % des décès par cancer du poumon aux États-Unis chaque année. La fumée de tabac contient plus de 7 000 composés, dont plus de 70 sont connus pour causer le cancer chez l’homme. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques pousse les grandes entreprises à développer des solutions de TRN révolutionnaires pour aider les gens à résister au besoin de fumer. L’augmentation du taux de dépendance au tabac chez les jeunes stimule la demande de produits NTR, qui stimuleront le marché mondial des thérapies de remplacement de la nicotine au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine est la hausse des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Sensibiliser aux effets néfastes du tabagisme

La sensibilisation du public aux effets nocifs du tabagisme devrait être un moteur clé pour le marché. À l’échelle mondiale, il y a plus de 1,1 milliard de fumeurs. En raison d’initiatives gouvernementales telles que la loi sur les soins abordables, la réglementation des assurances et les programmes de sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme sur la santé par le biais de conseils, les gens se tournent vers les thérapies de sevrage tabagique. En 2018, 55 % des 34,2 millions de fumeurs aux États-Unis ont essayé d’arrêter.

De plus, le mode de vie sédentaire des gens et l’augmentation de la population gériatrique conduiront à l’expansion du marché des thérapies de remplacement de la nicotine. Dans le même temps, des politiques de remboursement favorables stimuleront le taux de croissance du marché.

Chance

compétence améliorée

Les développements technologiques sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine se poursuivent, entraînant une augmentation du nombre de personnes passant à des produits avancés. Des innovations telles que les produits chauffants sans brûlure, les chewing-gums aromatisés et les pastilles devraient contribuer à l’acceptation du TSN. Des géants du tabac tels que British American Tobacco ont développé des alternatives sans fumée et moins nocives. Ces améliorations ont des effets différents par rapport aux cigarettes conventionnelles et sont socialement acceptables, stimulant leur adoption et stimulant la croissance du marché. Cela créera de nouvelles opportunités de marché dans les années à venir.

Le nombre de lancements de produits continue de croître

Des acteurs majeurs tels que GlaxoSmithKline et Johnson & Johnson représentent plus de 80 % de la part de marché totale et continuent de renforcer leur position en lançant de nouveaux produits de thérapie de remplacement de la nicotine sur le marché mondial. De plus, au cours de la période de prévision, d’autres acteurs du marché tentent de renforcer leurs positions en mettant en œuvre des stratégies telles que des collaborations, des fusions et acquisitions et en lançant de nouveaux produits. Cela créera de nouvelles opportunités de marché.

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement propulse la croissance du marché. La thérapie de remplacement de la nicotine s’est avérée efficace dans les essais cliniques, augmentant la probabilité d’arrêter de fumer de 50 à 70 %. Cela offrira des opportunités favorables à la croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine.

Contraintes/Défis

Interdiction de la cigarette électronique

L’interdiction des cigarettes électroniques est l’une des principales raisons qui entravent la croissance du marché. Par exemple, le gouvernement indien a interdit l’importation, la fabrication et la vente de cigarettes électroniques en septembre 2019. Avec plus de 100 millions de fumeurs en Inde, cela pourrait être une énorme opportunité d’élargir le marché. D’autres pays, dont le Mexique, le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande, ont interdit l’utilisation, l’importation et la fabrication de cigarettes électroniques. D’ici 2020, plus de 20 pays interdiront l’utilisation des cigarettes électroniques. Cela devrait étouffer l’expansion du marché.

D’autre part, le facteur coût élevé et le manque de sensibilisation entravent le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé et le manque de professionnels qualifiés dans les économies en développement constitueront un défi pour le marché des thérapies de remplacement de la nicotine. De plus, les effets secondaires associés à la thérapie de remplacement de la nicotine, tels que les maux de tête, les nausées et d’autres problèmes digestifs, agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la thérapie de remplacement de la nicotine détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités, les changements dans les segments de revenus émergents Réglementation du marché, marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des thérapies de remplacement de la nicotine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et le traitement des patients. La prévalence, la morbidité, la mortalité, l’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Analysez l’analyse d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant les périodes de croissance.

Portée du marché mondial de la thérapie de remplacement de la nicotine

Le marché de la thérapie de remplacement de la nicotine est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

correctif

gencives

Loganzès

inhalateur

spray nasal

Comprimé sublingual

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché Thérapie de remplacement de la nicotine

Le marché de la thérapie de remplacement de la nicotine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Thérapie de remplacement de la nicotine sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies de remplacement de la nicotine en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante des cigarettes électroniques et du tabac chauffé ainsi qu’à l’augmentation des dépenses de santé qui stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans la région. De plus, la prévalence croissante des maladies liées au tabagisme et le nombre d’initiatives gouvernementales favorables propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la concurrence croissante entre les grandes sociétés de tabac de la région. En outre, le développement de l’infrastructure médicale et la demande croissante de produits NRT propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapie de remplacement de la nicotine

Le paysage concurrentiel du marché Thérapie de remplacement de la nicotine fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des thérapies de remplacement de la nicotine sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs du marché de la thérapie de remplacement de la nicotine sont :

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

Merck & Co. (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Perrigo Company plc (Irlande)

McNeil AB (Suède)

Marques impériales (Royaume-Uni)

Produits Philip Morris (États-Unis)

British American Tobacco (Royaume-Uni)

NJOY (États-Unis)

Fertin Pharma (Danemark)

Glenmark Pharmaceuticals Limited (Inde)

Groupe Pierre Fabre (France)

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète des marchés mondiaux et régionaux. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions de la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle 5-Force de Porter et de la matrice Ansoff. De plus, l’impact de Covid-19 sur le marché est mis en évidence dans le rapport.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux régulateurs et des principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport comprend également une analyse concurrentielle utilisant le positionnement par quadrant à l’aide de l’outil de positionnement concurrentiel exclusif de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Perspectives avancées Paysage de la

concurrence

Analyse d’impact COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils d’entreprise

Dynamique mondiale et régionale

Réponses aux questions clés dans le rapport de marché

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté l’acceptation des différentes enquêtes statistiques et organisations des sciences de la vie ?

• Quelle est la vision du marché efficient à l’horizon spéculatif ?

• Quels sont les principaux modèles affectant le marché de la performance ? Comment affecteront-ils les marchés court-courrier, moyen-courrier et long-courrier ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les variables clés affectant le marché de la performance ? Quel est leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines ouverts sur le marché des effets ? Quelles sont leurs possibilités pour les courtes, moyennes et longues distances ?

• Quels sont les systèmes clés utilisés par l’organisation sur le marché de la performance ?

• Quels sont les principaux domaines d’application du marché des effets ? Quelle application devrait avoir le potentiel de croissance le plus notable dans un laps de temps standard ?

• Quel est votre modèle de routage d’effets préféré ? Quelle est la capacité de développement des différents modèles de permutation d’intérêt ?

• Quels sont les principaux clients finaux de cette qualité d’enquêtes statistiques ? Quelle est leur offre individuelle sur le marché des effets ?

• A l’horizon prévisionnel, quel marché géographique devrait avoir le potentiel de croissance le plus intéressant sur le marché de la performance ?

• Qui sont les principaux membres du marché de la performance ?

