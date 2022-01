Le Marché Des Thérapies À Base D’ARN A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant +28% Avec Des Acteurs Clés Renommés ISIS Pharmaceuticals, Quark Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals

Le marché des médicaments principalement à base d’ARN a attiré une attention vitale au cours des dernières années en raison de son potentiel pour traiter des types de maladies chroniques comme le cancer, le diabète, le SIDA, les maladies infectieuses et certaines affections du VAS.

Le marché des thérapies à base d’ARN devrait engranger 1,2 milliard de dollars d’ici 2022, enregistrant un TCAC de +28% au cours de la période de prévision 2022 à 2027.

La technologie de l’ARNi fonctionne en infligeant la destruction de molécules d’ARN informationnelles spécifiques; tandis que la technologie antisens fonctionne en synthétisant des brins d’ARN à partir de séquences de facteurs notables. Ces brins d’ARN nouvellement synthétisés se lient ensuite à l’ARN informationnel et créent de l’ARN informationnel de manière inactive. le potentiel de réduction au silence des facteurs des médicaments à base d’ARN est le principal moteur de l’expansion de ce marché.

Acteurs Clés

ISIS Pharmaceuticals (États-Unis), Quark Pharmaceuticals (États-Unis), Alnylam Pharmaceuticals (États-Unis), Dicerna Pharmaceuticals (États-Unis), Tekmira Pharmaceuticals Corp. (Canada), Benitec Biopharma Limited (Australie), Genzyme Corporation (États-Unis), Silence Therapeutics PLC (Royaume-Uni), Cenix BioScience GmbH (Allemagne)

L’étude analyse les modes de vente et de clientèle ciblés, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité du produit et la part de marché, les spécifications du produit, les valeurs de la chaîne de production et de fourniture, les chiffres de vente et de chiffre d’affaires, la taille et la part du marché ainsi que les marges de marge sont tous élaborés dans l’étude de médecine basée principalement sur l’ARN.

La Segmentation Mondiale Du Marché des Thérapies Basées Sur l’ARN

Technologies habilitantes

* Microarrays

• Étiqueter

• Purification

* Amplification linéaire

* qRT-PCR

• Inhibition

Technologies activées

* Technologies d’interférence ARN (ARNi)

o Petits ARN interférents (ARNSI)

o microARN (miARN)

* Technologies antisens à ARN

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Produits Thérapeutiques à Base d’ARN

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Produits Thérapeutiques à Base d’ARN

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Tendance de développement du Marché des Produits Thérapeutiques à Base d’ARN 2022-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

