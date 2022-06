Le marché des textiles recyclés devrait connaître un TCAC de 6,2 % d’ici 2028

Le marché du textile recyclé était évalué à 5 855,39 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 9 365,04 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2020 à 2027.

Les textiles recyclés sont de vieux vêtements ou d’autres textiles inutilisés qui peuvent être récupérés pour être réutilisés à l’aide de diverses techniques de recyclage. Le recyclage du textile est effectué pour traiter les déchets textiles et réutiliser la fibre récupérée dans une base industrielle diversifiée, ce qui permet d’économiser les ressources naturelles et de contribuer à la durabilité de l’environnement. À l’ère actuelle, ils ont considérablement contribué à la croissance de l’industrie du recyclage textile. Le recyclage des textiles est considéré comme une pratique respectueuse de l’environnement. Les textiles recyclés sont disponibles à moindre coût pour les clients car ils nécessitent relativement moins de matières premières pour leur conversion en fibres importantes.

La portée du rapport :

De nos jours, la durabilité est considérée comme étant au premier plan des principales stratégies, initiatives et planifications dans l’industrie textile. L’importance de la durabilité n’est pas seulement comprise d’un point de vue écologique, mais aussi d’un aspect économique. À l’ère actuelle, chaque étape de l’industrie textile, de la production de fibres à l’expédition, est correctement alignée en gardant la durabilité comme point central. L’attention accrue portée à l’équilibre écologique a conduit au concept de développement durable. L’avenir du textile durable repose sur sa capacité à minimiser l’utilisation des ressources naturelles et à mobiliser le concept de réutilisation et de recyclage des produits pour minimiser le gaspillage global. Les entreprises de l’industrie textile adoptent une approche de production respectueuse de l’environnement et durable en investissant dans de meilleures activités de R&D afin d’optimiser la consommation des ressources et de promouvoir les avantages environnementaux.

Principaux points saillants du rapport :

• Évaluation globale du marché parent

• Évolution des aspects significatifs du marché

• Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

• Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

• Évaluation de la part de marché

• Approches tactiques des leaders du marché

• Stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Plusieurs fabricants produisent des fibres textiles en recyclant des textiles usagés. Par exemple, Eco-fi est impliqué dans la fabrication de textiles à partir de fibres de PET 100 % recyclées, qui trouvent leur utilisation dans diverses bases d’application telles que l’ameublement, le textile de maison et l’intérieur des voitures. Des entreprises telles que K-sorb (Eco-sorb international) produisent une forme régénérée de textile largement utilisée dans des industries telles que la stabilisation des boues et divers programmes d’assainissement de l’environnement. De plus, des entreprises telles que Barnhardt, qui est considérée comme une très ancienne entreprise de recyclage, sont impliquées dans la fourniture de coton régénéré, récupéré et recyclé sous forme de mélanges homogènes avec du coton vierge. De plus, la forme recyclée des fibres est largement utilisée dans la production des lignes de vêtements de Marks & Spencer, Armani Jeans et Eco-simple, entre autres. Quelques autres entreprises lancent leurs étiquettes en utilisant le recyclage des bouteilles en PET. Levi Strauss utilise huit bouteilles en plastique pour créer un air de pantalon en denim. De plus, suivant la tendance, Nike a entrepris des initiatives pour collecter les vêtements supplémentaires du public afin de les recycler pour fabriquer de nouveaux vêtements et chaussures. Par conséquent, la transition vers un avenir durable associée à des initiatives respectueuses de l’environnement prises par les fabricants devrait dans l’ensemble offrir une opportunité de croissance du marché.

Chindi, Khaloom Textile India Pvt. Ltd., Kishco Group, Usha Yarns Limited, Anandi Enterprises, Hyosung Corporation, Leign Fibers Inc., Martex Fiber Southern Corporation, Renewcell AB et Boer Group font partie des acteurs bien établis sur le marché mondial du textile recyclé.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des textiles recyclés

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée dans le monde entier à un rythme rapide. La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries en raison des fermetures imposées, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Les produits chimiques et les matériaux sont l’une des principales industries mondiales qui subissent de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux à la suite de cette épidémie. Cela devrait en outre avoir un impact sur la demande mondiale de produits textiles recyclés.

