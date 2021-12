Le marché des tests sérologiques reflétera une expansion constante au cours de la période 2021-2027 | Principaux acteurs clés – BD, SERI, Cellex, Abbott

Aperçu du marché mondial des tests sérologiques :

Pour réussir dans la concurrence du marché mondial, il est essentiel de rechercher un rapport de recherche de grande envergure sur le marché des tests sérologiques . De plus, ce rapport sur le marché fournit également un profil stratégique des principaux acteurs de l’industrie de la santé, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Cette analyse de marché examine divers segments qui contribuent au développement le plus rapide dans le cadre des prévisions estimées. Le rapport important sur le marché des tests sérologiques est une considération analytique des principaux défis qui peuvent arriver sur le marché en termes de ventes, d’exportation, d’importation ou de revenus.

Le vaste rapport sur le marché des tests sérologiques répertorie et étudie les principaux concurrents et fournit des informations avec une analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant la dynamique du marché. Ce document commercial identifie les améliorations les plus récentes, la part de marché et les systèmes appliqués par le marché important. L’analyse du paysage concurrentiel est effectuée sur la base des principaux fabricants, des tendances, des opportunités, de l’analyse des stratégies marketing, de l’analyse des facteurs d’effet de marché et des besoins des consommateurs par grandes régions, types et applications sur le marché mondial des tests sérologiques, compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie. Le rapport Tests sérologiques de haute qualité s’avère indispensable pour la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché.

Le marché mondial des tests sérologiques devrait croître à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des tests sérologiques sont la prévalence élevée de l’infection par l’hépatite C, la prévalence élevée et l’augmentation des taux d’incidence des maladies aiguës et infectieuses telles que la tuberculose, l’hépatite et le VIH/sida à travers le monde. . De plus, le développement de nouveaux produits et les approbations de tests sérologiques pour une variété d’infections bactériennes et virales produiront diverses opportunités de croissance pour le marché des tests sérologiques au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le marché mondial des tests sérologiques est segmenté en fonction du type de test, de l’application et des utilisateurs finaux.

Sur la base du type de test, le marché des tests sérologiques est segmenté en tests sérologiques primaires, tests sérologiques secondaires et tests de liaison tertiaires .

Sur la base de l’application, le marché des tests sérologiques est segmenté en infections à rotavirus, hépatite, VIH, endotoxines, surveillance thérapeutique des médicaments et autres maladies infectieuses.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des tests sérologiques est divisé en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, banques de sang, instituts universitaires et de recherche et autres.

En termes d’analyse géographique, la région Europe est en tête du marché des tests sérologiques en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses, des infrastructures de soins de santé bien établies et de l’augmentation du nombre de personnes gériatriques dans la région. L’APAC devrait croître au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la prise de conscience et de l’augmentation des dépenses de santé par habitant ainsi que de la large base de population atteinte de maladies infectieuses dans les pays émergents tels que l’Inde et la Chine.

Objectifs du marché mondial des tests sérologiques :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché des tests sérologiques

2 Analyser et prévoir la taille du marché des tests sérologiques, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des tests sérologiques pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des tests sérologiques en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des tests sérologiques

Les principaux fabricants clés sont : Serological Research Institute (SERI), Chembio Diagnostic Systems, Inc., Cellex Inc., Advanced Diagnostics, Inc., Randox Laboratories Ltd., Eurofins Scientific, Abbott, BD, Ortho Clinical Diagnostics, Quest Diagnostics, F Hoffmann La-Roche Ltd, ELITechGroup, Immucor Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Beckman Coulter, Inc., BioMedomics Inc., Creative Diagnostics, Henry Schein Inc., Grifols SA et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des tests sérologiques dans ces régions, de 2013 à 2027 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des tests sérologiques : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des tests sérologiques par régions

5 Analyse globale du marché des tests sérologiques par type

6 Analyse globale du marché des tests sérologiques par applications

7 Analyse globale du marché des tests sérologiques par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des tests sérologiques

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des tests sérologiques 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

