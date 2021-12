Le marché des tests rapides vétérinaires devrait atteindre 1 291,69 millions de dollars américains d’ici 2028 à un TCAC de 8,4 % de 2021 à 2028.

Selon l’étude Insight Partners sur « Prévisions du marché des tests vétérinaires rapides jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par produit, application », le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des tests rapides vétérinaires en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que que les tendances du marché, les progrès technologiques, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché à travers le monde.

La croissance du marché des tests rapides vétérinaires est attribuée à l’incidence croissante des maladies zoonotiques et aux initiatives croissantes des gouvernements et des associations de protection des animaux dans différents pays. Cependant, le nombre limité de professionnels qualifiés en diagnostic vétérinaire et les coûts croissants des soins vétérinaires freinent la croissance du marché.

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des tests rapides vétérinaires sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006528/

Aperçu du marché L’augmentation de l’incidence des maladies zoonotiques alimente la croissance du marché des tests vétérinaires rapides Une augmentation des maladies zoonotiques est susceptible de stimuler le marché des tests vétérinaires rapides. Les animaux peuvent parfois être porteurs de germes nocifs qui peuvent se propager aux humains et causer des maladies ; celles-ci sont appelées maladies zoonotiques ou zoonoses. Les zoonoses sont causées par des germes nocifs comme des bactéries, des virus, des parasites et des champignons. Ces germes peuvent causer de nombreux types de maladies chez les humains et les animaux, allant de maladies bénignes à graves et même la mort. Les maladies zoonotiques sont répandues, à la fois aux États-Unis et dans le monde. Selon le CDC, plus de six maladies infectieuses connues sur dix chez l’homme peuvent être transmises par des animaux et trois maladies infectieuses nouvelles ou à venir chez l’homme sur quatre proviennent d’animaux. De plus, au moins 55 000 personnes ont été déclarées mortes à cause de la rage en Asie et en Afrique en 2016.

Des épidémies telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe aviaire ont montré une fois de plus le potentiel des micro-organismes des réservoirs animaux à s’adapter aux hôtes humains. Au cours des dernières décennies, de nombreuses maladies infectieuses humaines antérieures inconnues ont émergé de réservoirs animaux, d’agents tels que le virus Ebola, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus Nipah, le virus du Nil occidental et le virus Hanta. Plus des trois quarts des maladies humaines nouvelles, émergentes ou ré-émergentes au début du 21e siècle sont causées par des agents pathogènes d’origine animale ou des produits d’origine animale. Selon l’OMS, environ 60% des maladies infectieuses émergentes signalées dans le monde sont des zoonoses et environ un milliard de cas de maladie et des millions de décès surviennent chaque année à cause des zoonoses.

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des tests rapides vétérinaires à l’adresse : https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00006528

En fonction du produit, le marché des tests rapides vétérinaires est en outre segmenté en kits de tests rapides et lecteurs de tests rapides. Le segment des kits de test rapide détient la plus grande part du marché, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2021 et 2028. Les kits de test rapide offrent la possibilité d’effectuer des tests uniques ou multiples afin que le test soit effectué selon les besoins pour prendre les bonnes décisions cliniques et éviter les pertes de temps et d’argent.

Informations basées sur les applicationsBasé sur les applications, le marché des tests rapides vétérinaires est en outre segmenté en maladies virales, maladies bactériennes, maladies parasitaires, allergies et autres applications. Le segment des maladies virales détient la plus grande part du marché des tests vétérinaires rapides et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La détection rapide des agents infectieux chez les animaux et dans l’environnement est essentielle pour un contrôle efficace des maladies infectieuses.

En fonction du type d’animal, le marché des tests vétérinaires rapides est segmenté en animaux de compagnie et en animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie est sous-segmenté en chiens, chats, chevaux et autres. Le segment des animaux d’élevage est divisé en bovins, volailles, porcs et autres. Le segment des animaux d’élevage détient la plus grande part du marché des tests rapides vétérinaires. Cependant, le segment des animaux de compagnie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de viande et l’incidence croissante des maladies infectieuses sont le moteur de ce segment.

Marché des tests rapides vétérinaires : paysage concurrentiel et développements clés

IDEXX Laboratories, Inc.,Zoetis, Inc.,Virbac,Heska Corporation, Biopanda Reagents, Ltd.,Fassisi GmbH, BioNote, Inc.,SWISSAVANS AG,MEGACOR Diagnostik GmbH,Woodley Equipment Company

Commandez une copie du rapport de recherche sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des tests vétérinaires rapides 2021-2028 sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006528/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/veterinary-rapid-test-market