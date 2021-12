Le marché des Tests Microbiologiques Automatisés et Rapides S’envole de +9% d’ici 2021-2027 // Becton Dickinson and Company, Bio-Rad Laboratories, Inc.

Les méthodes microbiennes rapides sont également connues sous le nom d’une autre méthode microbiologique, sont les technologies qui permettent à l’utilisateur d’obtenir des résultats de tests microbiologiques plus rapidement comparés aux approches traditionnelles de la plaque de culture. Miller signifie plus rapidement en quelques heures, par opposition à des jours ou des semaines dans certains cas.

Le Marché mondial des Tests Microbiologiques Automatisés Et Rapides devrait atteindre 6,7 milliards de dollars d’ici 2026 contre 4,2 milliards de dollars en 2021, à un TCAC de +9 % de 2021 à 2027.

L’automatisation est la technologie par laquelle un processus ou une technique est réalisé sans assistance humaine. Dans le cadre du laboratoire, cela signifie que chaque passage du travail manuel aux machines peut être appelé mécanisation. Les exemples envoyés à un laboratoire de microbiologie pour culture microbienne doivent être immunisés et incubés.

Acteurs clés-

* Becton Dickinson et Compagnie

* Laboratoires Bio-Rad, Inc.

* bioMérieux, Inc.

* QIAGEN GmbH

* Céphéide

* Beckman Coulter

* Agilent Technologies, Inc.

* Gene-Probe, Inc.

* <url>, Inc.

* Laboratoires Abbott

Segmentation du Marché des Tests Microbiologiques Automatisés Et Rapides:

Par Produit-

• Instrument

* Systèmes De Culture Automatisés

* Analyseurs de Microbiologie

• Réactif

Par Technologie de Diagnostic-

* Technologie de Sonde ADN et ARN

* Séquençage de l’ADN

* Techniques de Détection

* Méthodes Non isotopiques

* Méthodes radioactives

* Immunoessais

* Anticorps Monoclonaux

Par Utilisation Finale-

* Laboratoires cliniques

* Industries Biotechnologiques

* Autres

Par Région-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

Le revenu du marché de l’Asie-Pacifique est basé sur la croissance à un TCAC de revenu copieux au cours de la période de figure, attribué à l’expansion de la spéculation pour favoriser le cadre de soins médicaux et d’examens de pointe, la réception de cadres robotisés de pointe en raison de l’utilisation croissante de la recherche, l’expansion des exercices d’exploration microbienne en raison de la banalité croissante des maladies en cours et de l’intérêt croissant pour les instruments de laboratoire innovants.

On compte sur l’Amérique du Nord pour représenter une part de revenu essentiellement plus importante sur la période estimée, déductible des progrès rapides dans les services médicaux et les bureaux d’exploration, de la réception élevée d’innovations de pointe et robotisées, de l’expansion de l’entreprise pour accélérer l’examen clinique en raison de la prédominance croissante de maladies irrésistibles et de la présence d’organisations clés dans le district.

Quelques points sur les avantages du rapport pour les parties prenantes:

Les rapports intègrent de manière authentique (2018-2020) et de jauge (2021-2027) les éléments pertinents, les revenus et le TCAC dans les conceptions de tableau, de figure et de diagramme, avec des données détaillées et subjectives, à l’appui des données composées pour chacun.

La séparation des revenus est prise en compte pour chaque partie de ces organisations dans le monde entier, au niveau local et pour chaque pays dans la zone particulière pour chaque année quelque part entre 2021 et 2027.

Le rapport contient des informations sur les moteurs de développement, les limites, les ouvertures, les modèles, les profils d’organisation, les tournures clés des événements, les subtilités d’extension, les envois d’articles et les différentes perspectives identifiées avec le marché.

Le rapport contient des informations et des données sur les clients, les prétendants, les vendeurs / marchands et les différents acteurs et dans le centre commercial mondial.

L’examen d’enquête statistique est impératif pour toutes les méthodologies commerciales vitales et peut soutenir diverses façons et donner une compréhension plus claire des systèmes envoyés par les prétendants, des envois d’articles, des enquêtes acharnées, des avancées innovantes et différents éléments qui améliorent les transactions d’une entreprise ou peut-être donner des informations sur la consolidation et les achats en tant que procédure ou entrer dans des arrangements clés ou des efforts conjoints, etc.

Le rapport contient des profils d’organisation des principales organisations travaillant sur le marché, ainsi que leurs fragments de revenus et de travail distincts, la portée topographique, l’impression du marché, le commandement central, les taux de développement, les tournures tardives des événements, les éléments / administrations, les systèmes d’extension, les intérêts dans l’extension, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

