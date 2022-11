Le marché des tests en direct (OTA) devrait connaître une croissance saine de 12,1 milliards de dollars d’ici 2029 : taille, parts, opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Ce rapport de marché analyse et fournit les données historiques ainsi que les performances actuelles du marché. Les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché sont également identifiés et analysés dans ce rapport. Ce document de marché contient des informations sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport sert vraiment à être une solution éprouvée pour les entreprises afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Avec l’aide de l’intelligence du marché, les experts de l’industrie évaluent les options stratégiques, décrivent des plans d’action réussis et aident les entreprises à prendre des décisions essentielles via ce rapport d’analyse de marché.

Le marché des tests en direct (OTA) au niveau territorial, qui a également été divisé au niveau des pays pour fournir une vue détaillée aux organisations. Un centre inhabituel a été attribué aux participants essentiels dans la zone de profil de l’organisation. Cette partie intègre les revenus monétaires, la présence géologique et les grandes lignes de l’entreprise, les articles proposés et les techniques clés adoptées par les joueurs pour rester en tête de l’opposition. L’exploration essentielle a été menée avec des spécialistes de l’industrie, y compris des vice-présidents, des conseillers, des superviseurs d’articles et des chefs de réseau de magasins.

Le marché des tests en direct (OTA) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 12,1 milliards USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 13,4 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les tests OTA ou over-the-air aident essentiellement à mesurer les performances de l’antenne et du récepteur et les performances du système de divers appareils sans fil tels que les tablettes, les ordinateurs portables, les smartphones, l’IoT et les routeurs. Il est très utilisé dans des secteurs tels que l’aérospatiale et la défense, l’électronique grand public, l’automobile, la logistique, le transport et la santé.

Des facteurs tels que la technologie émergente de l’IoT et la réduction de la consommation de débit de données à travers le monde devraient apparaître comme des facteurs importants stimulant la croissance du marché des tests en direct (OTA). En plus de cela, l’augmentation de l’adoption des technologies LTE dans les appareils utilisés par le consommateur et la technologie 5G en évolution rapide 2 aggraveront encore la croissance du marché des tests en direct (OTA). Cependant, la grande taille et le coût élevé des dispositifs de test constituent un frein à la croissance du marché.

Le rapport se concentre également sur les difficultés, les limites et les facteurs de développement du marché, les avancées, les ouvertures, le réseau de magasins de l’industrie, etc. Il fournit également des données relatives à la qualité engageante, au taux de développement et à la taille du marché de chaque fragment, ce qui aide à comprendre la partie dans laquelle investir de l’argent ou étendre ses activités. L’exploration facultative dépend d’ensembles de données ouverts, tout comme payants, tels que les déclarations publiques, les rapports annuels, les dépôts auprès de la SEC, les analyses contextuelles, D&B Hoovers et Factiva.

Le marché mondial des tests en direct (OTA) est divisé en un type qui comprend

Technologie (5G, LTE, GSM, UTMS, CDMA)

, Application (domotique, services de paiement mobile, services de gestion des services publics, système de contrôle du trafic et autres),

Industrie (Aéronautique et Défense, Electronique Grand Public, Automobile, Logistique et Transport et Santé),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Intertek Group plc, Anritsu, Rohde & Schwarz, Eurofins Scientific, CETECOM,. Bureau Veritas, Keysight Technologies, Bluflux LLC, UL LLC et SGS SA entre autres.

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport