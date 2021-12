Le marché des tests d’immuno-oncologie s’attend à une croissance énorme d’ici 2027 TCAC + 10% |/ Luminex Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc

Le dosage immuno-oncologique est un type d’immunoessai principalement utilisé pour l’analyse du cancer. C’est une procédure dans laquelle de nombreux analytes tels que des protéines, des biomolécules, des facteurs de développement, des cytokines et des chimiokines sont résumés en les détectant et en les comptant simultanément. Ce processus utilise principalement le système de protection naturel du corps pour cibler et abolir les cellules cancéreuses.

Le marché mondial des tests d’immuno-oncologie a représenté 2 769 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 6 179 millions de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de + 10% de 2021 à 2027.

Un test est utilisé comme outil d’examen in vitro pour étudier les connexions dynamiques entre les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires, le microenvironnement tumoral compliqué, l’observation de l’immunoréactivité dans une foule d’essais cellulaires pour prédire le mode d’action et la pharmacodynamique. En outre, le dosage immuno-oncologique possède un potentiel énorme dans la R & D de médicaments pour l’action de maladies, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. Par exemple, Xmap multiplex assay fournit une plate-forme pour les dosages de biomarqueurs du cancer, qui sont bien adaptés au plasma, au sérum, aux cellules cultivées et à d’autres exemples biologiques.

Acteurs clés-

Luminex Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina Inc., Laboratoires Bio-Rad Inc., QIAGEN N.V., Becton, Dickinson et Compagnie, Abcam PLC, Seegene Inc., Meso Scale Diagnostics LLC et Randox Laboratories Ltd.

L’Association américaine de recherche sur le cancer (AACR) a développé l’immunoessai complexe qui a aidé à l’inspection de la confrontation acquise aux inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur (RTK). RTK est utilisé comme cible pour la croissance de médicaments pour l’action du cancer.

Segmentation du Marché des Tests d’Immuno-oncologie-

* Par Produit

o Consommables

o Logiciels

* Par Application

o Recherche et développement

o Diagnostic clinique

* Par Technologie

o Dosage immunologique

o Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

o Séquençage de nouvelle génération (NGS)

o Cytométrie en flux

* Par Indication

o Cancer Colorectal

o Cancer du Poumon

o Cancer du mélanome

o Cancer de la Vessie

o Autres

Le rapport couvre l’impact du coronavirus COVID-19: Depuis le rejet de la contamination par le COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est étendue à pratiquement tous les pays de la planète, l’Organisation mondiale de la santé la déclarant une urgence de prospérité globale. Les impacts globaux de la maladie Covid 2019 (COVID-19) commencent actuellement à se faire sentir et auront essentiellement un impact sur le marché des tests d’immuno-oncologie en 2021. L’épisode de COVID-19 affecte divers points, comme les retraits de vols; listes noires de voyage et détachements clés; restaurants fermés; tous les événements intérieurs / extérieurs sont restreints; au nord de quarante pays, des circonstances exceptionnellement délicates ont été déclarées; énorme recul de l’organisation des stocks; protection des vols commerciaux; chute de la conviction commerciale, création de fureur parmi la population générale et faiblesse quant à l’avenir.

Rapport d’étude de Marché Mondial sur les Tests d’Immuno-oncologie 2021 – 2027

Section 1 Aperçu du marché

Section 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Section 3 Concurrence sur le marché des tests d’immuno-oncologie par les fabricants

Section 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Section 5 Offre mondiale (Production), Consommation, Exportation, Importation par Régions

Section 6 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type

Section 7 Analyse du marché des Tests d’immuno-oncologie par Application

Section 8 Analyse des Coûts de fabrication

Section 9 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Section 10 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Commerçants

Section 11 Analyse des Facteurs d’Effet de marché par Dosage Immuno-oncologique

Section 12 Prévisions du marché

