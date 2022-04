Le marché des tests d’immuno-oncologie est en plein essor dans le monde avec des prévisions jusqu’en 2030

Marché mondial des tests d’immuno-oncologieest une dernière étude de recherche publiée par Absolute Markets Insights évaluant l’analyse du côté des risques du marché, mettant en évidence les opportunités et tirant parti d’un soutien à la prise de décision stratégique et tactique. Le rapport fournit des statistiques cruciales sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des tests d’immuno-oncologie et offre des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs de croissance, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial des tests d’immuno-oncologie. Le rapport utilise des techniques de présentation graphique efficaces, telles que des graphiques, des tableaux, des tableaux ainsi que des images pour une meilleure compréhension.

Le marché mondial des tests d’immuno-oncologie était évalué à 3172,40 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 9517,40 millions de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 13,1% sur la période de prévision.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 en cours. La pandémie a affecté de manière dynamique les segments clés du marché et a modifié le modèle de croissance et les demandes du marché Tests d’immuno-oncologie. Le rapport couvre une analyse approfondie de ces changements et fournit une estimation prévisionnelle précise de la croissance du marché après l’impact de la pandémie.

Segmentation globale du marché Tests d’immuno-oncologie :

Par composant Consommables Essais de cytotoxicité MOA-Reflective Functional Assays pour les récepteurs de points de contrôle co-stimulants et inhibiteurs Essais fonctionnels Coutume Autres Plate-forme logicielle Immunoessai PCR ENG Cytométrie en flux Autres

Par technologie 2D 3D

Par types de cellules Cellules tueuses naturelles Macrophages Cellules dendritiques Neutrophiles Fibroblastes Autres

Par demande Dépister et développer des anticorps Petites molécules Thérapies cellulaires (cellules T réceptrices antigéniques chimériques (CAR-T) ADCC ADCP Redirection des lymphocytes T Thérapie cellulaire T adoptive Autres

Par cibles PD-1 SIRPα CTLA4 OX40 SICO Autres

Par indication Cancer du poumon Cancer colorectal Mélanome Cancer de la vessie Autres cancers

Par utilisation Solutions de recherche Microenvironnement tumoral et composition immunitaire Charge mutationnelle tumorale et néo-antigènes Recherche sur le microbiome du cancer Publications de recherche en immunothérapie Autres Autres



Le rapport a classé le marché en segments, y compris le type de produit et l’application. Chaque segment est évalué en fonction de sa part et de son taux de croissance. Par ailleurs, les analystes ont étudié les régions potentielles qui pourraient s’avérer valorisantes pour les constructeurs dans les années à venir. L’analyse régionale comprend des prévisions fiables sur la valeur et le volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble du secteur.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des tests d’immuno-oncologie en fonction du type et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2030 pour le marché global des tests d’immuno-oncologie pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions à l’échelle mondiale ainsi que les tendances et opportunités actuelles qui prévalent dans la région.

