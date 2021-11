Le Marché des Tests Diagnostiques pour la Santé des Femmes Devrait Connaître une Forte croissance de 21 501 millions de dollars d’ici fin 2027 / Biomerieux SA, F. Hoffmann-LA Roche AG, Becton, Dickinson and Company, Siemens AG

Le marché du diagnostic de la santé des femmes est en croissance en raison de la prévalence croissante de l’arthrose, du cancer de l’ovaire, du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et le deuxième cancer le plus fréquent dans le monde.

Le marché des tests diagnostiques pour la santé des femmes était évalué à 13 133 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 21 501 millions de dollars avec un TCAC de + 7% de 2021 à 2027.

L’augmentation du taux d’adoption des tests de diagnostic au point de service et l’augmentation du nombre d’appareils de diagnostic et d’imagerie dans le monde devraient alimenter la croissance du marché. Cependant, l’augmentation de la demande pour le développement de dispositifs de diagnostic miniatures, l’augmentation des infrastructures de soins de santé et les nouvelles initiatives de marketing de fournisseurs clés dans les pays émergents devraient offrir des opportunités lucratives d’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des systèmes d’imagerie diagnostique et les directives réglementaires strictes font partie des facteurs qui entravent la croissance du marché.

les femmes sont considérées comme plus sensibles à certains troubles tels que l’ostéoporose, les troubles menstruels, le cancer et les maladies auto-immunes. Les principales maladies comprennent la ménopause, l’infertilité, le syndrome des ovaires polykystiques et certains cancers, tels que le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus, ainsi que des troubles urologiques.

L’essor des solutions innovantes pour la santé des femmes donne aux médecins la capacité de fournir le bon traitement au bon moment. Du dépistage du cancer du col de l’utérus au soutien de l’infertilité, en passant par les tests prénataux et les soins de grossesse, le diagnostic du cancer du sein et de l’ovaire et la gestion de la santé osseuse, les diagnostics jouent un rôle majeur sur le marché.

Acteurs Clés

Biomérieux SA, F. Hoffmann-LA Roche AG, Becton, Dickinson and Company, Siemens AG, Abbott Laboratories, Hologic, Inc., Koninklijke Philips N.V., Quest Diagnostics Inc., GE Healthcare et Alere Inc.

Les opportunités qui conduisent à la croissance du marché ont été analysées et présentées. En se concentrant sur le marché mondial, le rapport fournit des réponses à la question clé à laquelle les parties prenantes sont confrontées aujourd’hui dans le monde entier. L’information sur la taille du marché pose le problème de l’augmentation de la compétitivité et de l’entrave à la croissance des secteurs leaders sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Application:

* Test du Cancer de l’Ovaire

o Tests d’imagerie Diagnostique

o Test des Marqueurs Tumoraux du Cancer de l’Ovaire

o Autres

* Test de Cancer du Sein

o Biopsies

o Mammographie

o Test des Marqueurs Tumoraux du Cancer du Sein

o Chimie du sang et Test de Numération des Cellules Sanguines

o Autres

* Test d’ostéoporose

o Densitométrie osseuse

o Test Sanguin In Vitro

* Test du Cancer du Col Utérin

o Test de papanicolaou

o Test du VPH

* Test de Grossesse et de Fertilité

o Test en laboratoire

o Moniteurs de fertilité

o Tests de grossesse et Trousses de Prédiction de l’ovulation

* Test échographique

o Imagerie Mammaire

o Imagerie Obstétrique/gynécologique

* Dépistage Génétique Prénatal et Test du Porteur

o Fibrose Kystique

o Infections au Torch

o Syndrome de Down et Syndrome d’Edwards

o Autres

* Test des Maladies Infectieuses

o Test SARM

o Test d’hépatite

o Test de dépistage de la tuberculose

o Test d’infection des Voies urinaires

o Autres

* Test des Maladies Sexuellement transmissibles (MST)

o Test de dépistage du VIH

o Test de Chlamydia Trachomatis et de Neisseria Gonorrhoeae

o Autres

Par Industrie d’utilisation finale:

• Hôpital

• Clinique

* Laboratoires de diagnostic

* Autres

De plus, l’étude du rapport d’étude de marché fournit une enquête et une analyse de la performance passée et actuelle du marché régional qui comprend les régions par département et subdivision. Cette analyse régionale étudie divers paramètres clés du marché tels que le taux de croissance du marché des tests de diagnostic pour la santé des femmes dans chaque région, le volume et la capacité de production, la demande et l’offre du marché et le retour sur investissement (ROI).

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Raisons Pour Lesquelles Vous Devriez Acheter Ce Rapport

Ce rapport fournit une analyse ponctuelle de l’évolution de la dynamique concurrentielle

* Il fournit une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

* Il fournit une prévision à six ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché.

* Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

* Il fournit une analyse ponctuelle de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet d’avoir une longueur d’avance sur les concurrents.

* Il aide à prendre des décisions d’affaires éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

Les informations pour chaque concurrent comprennent:

* Profil de l’entreprise

* Informations Commerciales Principales

* Analyse SWOT

* Chiffre d’affaires, Chiffre d’Affaires, Prix et Marge Brute

* Part de Marché

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Tests Diagnostiques pour la Santé des Femmes

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Tests Diagnostiques pour la Santé des Femmes

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des Tests Diagnostiques pour la Santé des femmes 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

