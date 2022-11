Le marché des tests d’hémoculture devrait croître à un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests d’hémoculture croîtra à un TCAC d’environ 8,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation des cas de septicémie est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché des tests d’hémoculture. Les hémocultures sont effectuées pour détecter la présence de micro-organismes, tels que des bactéries ou des champignons, dans le sang. La présence de bactéries, de champignons ou de levures dans le sang peut provoquer des infections sanguines et provoquer de nombreuses maladies. Les tests d’hémoculture sont utilisés pour déterminer l’infection, la présence d’agents pathogènes et pour aider les prestataires de soins de santé à déterminer le déroulement du traitement.

La prévalence croissante de la septicémie et d’autres infections liées au sang détermine la valeur marchande des tests d’hémoculture. L’augmentation des taux d’approbation de nouveaux produits tels que les dispositifs de diagnostic et les consommables de BSI créera des opportunités plus lucratives et plus lucratives pour le marché des tests d’hémoculture.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests d’hémoculture sont BD, Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis, Eli Lilly, Terumo, Bruker, bioMérieux SA, Bayer AG, Merck & Co, Thermo. Fisher Scientific Inc., Siemens Healthcare GmbH, Danaher., ZenTech SA, ZeptoMetrix Corporation, BioFire Diagnostics, CytoTest Inc., Mikroscan Technologies, Inc., Leica Biosystems Nussloch GmbH et Devyser. dans d’autres pays et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Ce rapport sur le marché des tests d’hémoculture détaille les développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, l’analyse des parts de marché, l’impact des acteurs du marché intérieur et de l’emplacement, et identifie les opportunités dans les segments de revenus émergents. Réglementation sur les changements de marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques du marché. Pour plus de détails sur le marché des tests d’hémoculture, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour obtenir des profils d’analystes.

Étendue du marché mondial des tests d’hémoculture et taille du marché

Le marché des tests d’hémoculture est segmenté en fonction de la méthode, du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base de la méthode, le marché de l’analyse de l’hémoculture est segmenté en méthodes traditionnelles/manuelles et en méthodes automatisées.

Sur la base du produit, le marché des tests d’hémoculture est segmenté en consommables, instruments, logiciels et services. Le segment des consommables est divisé en milieux d’hémoculture, kits et réactifs de dosage et accessoires d’hémoculture. La section de milieu sanguin est en outre divisée en milieu sanguin aérobie, milieu sanguin aérobie pédiatrique, milieu sanguin anaérobie, milieu sanguin mycobactérien et milieu sanguin fongique/levure. Le segment Instruments est divisé en systèmes d’hémoculture automatisés et en équipements de laboratoire de soutien. La section des équipements de laboratoire pris en charge est divisée en incubateurs, compteurs de colonies, microscopes et filtres Gram.

Sur la base de la technologie, le marché des tests d’hémoculture est segmenté en technologies basées sur la culture, technologies moléculaires et technologies protéomiques. Le segment des technologies moléculaires est subdivisé en microréseaux, réaction en chaîne par polymérase (PCR) et acides nucléiques peptidiques : hybridation in situ fluorescente (PNA-FiSH).

Sur la base de l’application, le marché des tests d’hémoculture est segmenté en tests de bactériémie, de fongémie et de mycobactéries.

Sur la base de la maladie, le marché des tests d’hémoculture est segmenté en TBI, accident vasculaire cérébral, démence et épilepsie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse de l’hémoculture est segmenté en laboratoires hospitaliers, laboratoires de référence, laboratoires de recherche universitaires et autres laboratoires.

Analyse du marché des tests d’hémoculture dans différents pays.

Le marché des tests d’hémoculture est analysé par pays, méthode, produit, technologie, application et utilisateur final énumérés ci-dessus avec des informations sur la taille du marché et les tendances. Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests d’hémoculture sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres pays appartenant au Moyen-Orient et à l’Afrique (MEA) . Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché et continuera de le faire au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence de scénarios de remboursement favorables et à la prévalence d’acteurs clés. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des dépenses en infrastructures de soins de santé, à l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et à une prévalence plus élevée de diverses infections liées au sang.

Le segment national du rapport sur le marché des tests d’hémoculture fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’emplacement et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux face à une concurrence importante ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales ;

