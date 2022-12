Le marché des tests de virologie monterait en flèche jusqu’à 7717,51 millions USD et devrait subir un TCAC de 8,20% d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests de virologie, qui était de 4 108,27 millions USD en 2021, grimperait à 7 717,51 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Développement récent

En mai 2021, en collaboration avec Ubio Biotechnology Systems Pvt. Ltd., Cipla Limited a introduit « ViraGen » comme test de réaction en chaîne par polymérase (COVID-19 RT-PCR) pour le COVID-19 en Inde.

En mai 2022, QuantuMDx Group Limited a annoncé la sortie de Q-POC SARS-CoV-2, Flu A/B & RSV Assay, un nouveau panel de tests respiratoires. Des tests rapides au point de service sont proposés aux clients via la plateforme Q-POC et ses capacités multiplex dans des contextes cliniques et non cliniques.

En janvier 2022, un tout nouveau test rapide d’antigène SARS-CoV-2 extrêmement sensible -AQ+ Covid-19 Ag Rapid Test à l’usage des professionnels a été introduit par InTec. Le test rapide AQ+ Covid-19 Ag est conçu pour être utilisé par des profanes ou des professionnels de la santé pour détecter rapidement et facilement le Covid-19.

Analyse et taille du marché des tests de virologie

Le marché des tests de virologie devrait croître à un rythme de croissance significatif. Les nouvelles méthodes avancées de test de virologie moléculaire, telles que les immunoessais, les méthodes de détection basées sur la spectrométrie de masse, les méthodes de test d’amplification basées sur les acides nucléiques et les méthodes de séquençage du génome de nouvelle génération, sont précises, rapides et fournissent le résultat pour diverses infections virales. .

Le dépistage des virus comprend des techniques de diagnostic qui aident à la détection précoce de maladies telles que l’hépatite, la grippe, le VIH, les maladies sexuellement transmissibles, le RCV et d’autres maladies liées aux virus. Les tests virologiques recherchent la présence d’antigènes viraux, d’acides nucléiques et d’anticorps dans l’échantillon fourni. Plus de 100 maladies virales ont été identifiées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests de virologie sont :

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

QIAGEN (Allemagne)

Lonza (Suisse)

Sigma-Aldrich Co. (États-Unis)

Wuxi AppTec (Chine)

Merck & Co. Inc. (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

General Electric (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Sartorius AG (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

BD (États-Unis)

Biospherix, Ltd (États-Unis)

Novogene Co Ltd. (Chine)

Points clés couverts dans ce rapport d'étude de marché :

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base introduite

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre administratif et changements

Analyse des coûts et des remboursements

Morceaux du gâteau dans différentes régions

Développements en cours pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Dynamique du marché des tests de virologie

Conducteurs

Augmentation du nombre de patients atteints de MST

Au cours de la période de prévision 2022-2029, des facteurs tels que le nombre croissant de patients atteints de MST, de maladies liées aux MST et d’autres virus, ainsi que la disponibilité de médicaments immunosuppresseurs et le nombre croissant d’avancées technologiques dans le secteur de la santé, sont susceptibles de booster la croissance du marché des tests virologiques. Cependant, le développement des technologies de diagnostic moléculaire créera un certain nombre de nouvelles opportunités pour que le marché des tests virologiques se développe au cours de la période de prévision.

Augmentation de l’incidence des infections virales

Les principaux facteurs déterminants seront l’incidence croissante des infections virales, l’apparition de nouveaux agents pathogènes et une augmentation du nombre d’approbations de produits. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’en 2021, les maladies infectieuses ont touché 60 % de la population mondiale. La demande de tests virologiques a augmenté en raison de la prévalence croissante de maladies virales telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la grippe, le virus Ebola, le virus Zika et d’autres maladies sexuellement transmissibles.

Des opportunités

Hausse des dépenses de santé

L’adoption rapide de techniques de diagnostic et de test de pointe, l’augmentation des dépenses de santé, l’existence de politiques gouvernementales de soutien et la présence de laboratoires cliniques et d’entreprises de fabrication de pointe ont tous contribué à la croissance robuste du marché de la région au fil des ans. Une raison importante de l’expansion du marché est l’augmentation des efforts de R&D des organisations publiques et commerciales aux États-Unis.

Contraintes/Défis

Réglementations strictes concernant le développement et les approbations de produits

D’autre part, les processus d’approbation rigoureux ainsi que les effets secondaires des médicaments et d’autres options de traitement entraveront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché des tests de virologie.

Ce rapport sur le marché des tests de virologie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des tests de virologie

La pandémie de COVID-19 a également eu un impact significatif sur le développement du segment. Presque tous les tests de diagnostic utilisent la RT-PCR pour dépister la population qui présente des symptômes de COVID-19 car les autorités n’ont pas recommandé les tests de culture virale spécifiques. Pour trouver de nouveaux composés ou pistes pour le traitement du COVID-19, la majorité des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur des opérations de recherche et développement.

Portée du marché mondial des tests de virologie

Le marché des tests virologiques est segmenté en fonction de la procédure, du test de diagnostic, de la méthode, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Procédure

Méthode de culture cellulaire

Détection d’anticorps spécifiques

Détection d’antigène

Détection d’acide nucléique viral

Séquençage des gènes

Essais d’hémagglutination

Essai de diagnostic

Hépatite B

Hépatite C

VIH

Virus du papillome humain (VPH)

Autres tests

Méthode

Immunoprophylaxie

Prophylaxie active (vaccins)

Prophylaxie passive

Chimiothérapie antivirale

Interféron (Cytokines)

Application

Infections de la peau et des tissus mous

Infections des voies respiratoires

Infections du tractus gastro-intestinal

Infection urinaire

Infections oculaires

Maladies sexuellement transmissibles

Infections périnatales

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Laboratoires

Centres de diagnostic

Banques de sang

Pharmacies

Analyse / aperçus régionaux du marché des tests de virologie

Le marché des tests de virologie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, procédure, test de diagnostic, méthode, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests virologiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des tests virologiques en raison de l’avancement technologique des diagnostics portables.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du développement avancé des infrastructures.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des tests de virologie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des tests de virologie, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact. sur le marché des tests virologiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

Comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pourrions-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

