Le marché des tests de viande devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,20% au cours de la période de prévision de

Le rapport d’enquête sur le marché universel des tests de viande fournit des données clés sur les portefeuilles de produits, la valeur des produits, les profils d’entreprise, les stocks et les coordonnées de l’entreprise. Il représente également un bref résumé des ventes, de la part des revenus, des données de demande / offre et de l’analyse de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché sur le marché mondial couvre l’évaluation de divers paramètres qui augmentent la croissance de l’industrie mondiale. Dans le suivi des tendances du marché, les chercheurs et les analystes ont fait un effort prudent.Le document d’étude de marché sur les tests de viande est spécifiquement conçu avec un ensemble de directives et de méthodologies éprouvées.

Un document promotionnel sur le marché mondial des tests de viande représente également toutes les régions et tous les pays du monde, indiquant le statut de fabrication régional tel que le volume, la taille du marché, la valeur et les détails des prix. En outre, le rapport fournit des données sur les restrictions qui affectent négativement la croissance des marchés. Le rapport marketing contient des informations précieuses pour aider les nouveaux entrants ainsi que les acteurs établis à comprendre les tendances dominantes du marché. Le rapport de recherche commerciale sur le marché des tests de viande présente une cartographie générale des fournisseurs de l’industrie et une analyse du paysage concurrentiel.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial Test de viande

Le marché des tests de viande devrait atteindre 17,17 milliards USD d’ici 2028, avec un taux de croissance de 8,20% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. La demande croissante de certifications alimentaires religieuses ainsi que le nombre croissant de rappels de produits qui agiront probablement comme un facteur de le marché des tests de viande au cours de la période de prévision 2021-2028.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-meat-testing- marché

Le test de la viande est un terme donné au processus de test d’inspection de la viande pour tout allergène externe ou produit chimique susceptible de le rendre impropre à la consommation humaine. Cette approche est utilisée pour l’identification et le classement de la viande, ce qui permet d’établir si l’origine de la source de viande est contaminée à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement ou si la viande a été contaminée.

Étendue du marché et marché mondial des tests de viande

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les tests de viande sont SGS SA ; Eurofins Scientifique ; Groupe Intertek plc ; SLA Limitée ; Mérieux NutriSciences ; TÜV SÜD ; Bureau Veritas; AssurerQualité ; Microbac Laboratories, Inc. ; Thermo Fisher Scientific Inc. ; FoodChain ID Group Inc. ; Romer Labs Division Holding GmbH ; LGC Limitée ; Laboratoires Symbio ; Laboratoires certifiés ; QIMA ; AB Sciex Pte. Ltd. ; NEOGEN Corporation.; Bio-Check (Royaume-Uni) Ltd. ; SYNLAB ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des tests de viande et taille du marché

Le marché des tests de viande est segmenté en fonction du type, du type de test, de la forme et de la technologie. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des tests de viande est segmenté en viande et fruits de mer. La viande a été segmentée en bœuf, poulet, porc, agneau et autres. D’autres ont été subdivisés en chameau, lapin, cheval, venaison et sanglier. Les fruits de mer ont été segmentés en poissons et crustacés.

En fonction du type de test, le marché des tests de viande est segmenté en tests microbiologiques, tests chimiques et tests nutritionnels. Les tests microbiologiques ont été subdivisés en agents pathogènes et organismes indicateurs. Les organismes indicateurs ont été subdivisés en entérobactéries, levures et moisissures. Les tests chimiques ont été segmentés en contaminants, allergènes et proches. Les tests nutritionnels ont été segmentés en pourcentage osseux, contenu nutritionnel et minéraux.

Sur la base du formulaire, le marché des tests de viande est segmenté en viande fraîche, viande congelée, viande transformée, charcuterie, viande fumée, viande en conserve, viande cuite et volaille.

Le marché des tests de viande est également segmenté sur la base de la technologie. La technologie est segmentée en tests traditionnels et en tests rapides. Les tests traditionnels ont été segmentés en tant que culture sur gélose. Les tests rapides ont ensuite été segmentés en immunoessai, PCR, chromatographie et spectroscopie. La chromatographie a été subdivisée en chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC-MS), chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) et chromatographie liquide-spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS). La spectroscopie a été subdivisée en spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) et spectroscopie d’absorption atomique (AAS).

Analyse au niveau du pays du marché des tests de viande

Le marché des tests de viande est constitué d’analyses et de la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par type, type de test, forme et technologie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests de viande sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA)

L’Amérique du Nord domine le marché des tests de viande en raison du nombre croissant de rappels de produits carnés, de la sensibilisation accrue des consommateurs aux produits alimentaires sûrs et des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire dans la région, tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. en raison de la demande croissante pour les différents types d’ingrédients à base de viande parmi les jeunes et les consommateurs de la classe moyenne de cette région.

Vous voulez un aperçu du marché Accédez à la « TOC » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-meat-testing-market

Le rapport répond à des questions telles que:

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des tests de viande?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des tests de viande au cours de la période de prévision?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des tests de viande ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des tests de viande?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des tests de viande ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial des tests de viande ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial des tests de viande?

Principaux avantages du rapport sur le marché des tests de viande:

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données de marché

Données validées par des experts de l’industrie après des recherches primaires et secondaires approfondies

Analyse régionale approfondie de l’industrie Gouvernance des données

Profilage des acteurs clés avec leur aperçu de l’entreprise, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse d’investissement pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

Accès aux rapports complets @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-meat-testing-market

Parcourir d’autres rapports connexes :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lactase-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-superfood-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-electronics-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-viral-testing-in-food-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fungicide-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-collagen-in-nutraceuticals-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thin-wall-plastic-container-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soft-contact-lens-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folic-acid-in-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pallet-stretch-wrapping-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clamshell-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-cellulose-face-sheet-masks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-dryers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-oil-in-animal-feed-application-market

Pourquoi une étude de marché sur le pont de données

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en fonction des besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge explore les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com