Le marché des tests de sécurité alimentaire observera une croissance importante d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, la croissance et les perspectives concurrentielles

» Une concurrence croissante a laissé de nombreux défis devant les entreprises. Pour surmonter ces défis et progresser rapidement dans l’industrie, le rapport d’étude de marché sur les tests de sécurité alimentaire est la facette clé. Ce rapport de marché offre aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché qui correspond exactement au créneau et aux exigences commerciales.Un rapport influent sur le marché des tests de sécurité alimentaire comprend une étude sur le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et de la demande du marché et scénarios d’approvisionnement.

Le rapport cohérent sur le marché des tests de sécurité alimentaire fournit un aperçu perspicace des spécifications du produit, de la technologie, des applications, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les entreprises peuvent obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029 grâce à ce rapport d’étude de marché. Toutes les études menées pour générer ce rapport sont basées sur des groupes de grande taille et cela au niveau mondial. Ce rapport de marché est une source confirmée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes. Le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire est un document essentiel pour chaque passionné du marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché.

Obtenez l’exemple de copie PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-safety-testing-market&SR

Analyse et taille du marché des tests de sécurité alimentaire

La sécurité et la qualité des aliments sont des préoccupations majeures pour la fabrication de produits alimentaires et l’industrie de la vente au détail et de l’hôtellerie. La qualité et l’hygiène des aliments ont un impact sur la productivité. Ces dernières années, l’adultération intentionnelle et non intentionnelle est devenue une technologie de pointe et les laboratoires d’essais peuvent aider à détecter ces adultérants. La fonction la plus importante des laboratoires d’essais de sécurité alimentaire est de tester les aliments pour les adultérants, les agents pathogènes, les résidus de pesticides, les contaminants chimiques tels que les métaux lourds, les contaminants microbiens, les additifs non autorisés, les colorants, entre autres et les antibiotiques dans les aliments. Sans tests alimentaires, les producteurs et fabricants d’aliments ne peuvent pas garantir que les pesticides, les antibiotiques, les métaux lourds et les toxines naturelles, entre autres. Il est donc important de garantir la sécurité alimentaire.

La demande de tests alimentaires augmente, pour laquelle les fabricants sont désormais plus concentrés et ils sont impliqués dans le lancement de nouveaux produits, la promotion, les récompenses, la certification et la participation à des événements sur le marché. Ces décisions renforcent en fin de compte la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des tests de sécurité alimentaire devrait atteindre une valeur de 50 442,35 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché mondial des tests de sécurité alimentaire couvre également tous les paramètres qui affectent le marché couvert dans cette étude de recherche ont été pris en compte, examinés en détail, vérifiés par des recherches primaires et analysés pour obtenir les données quantitatives et qualitatives finales.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Année historique 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-1015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type de test (système, kits de test et consommables), type de tests (tests de sécurité alimentaire, tests d’authenticité des aliments et tests de durée de conservation des aliments), site (laboratoire interne/interne et installation de sous-traitance), application (aliments, céréales et grains , graines oléagineuses et légumineuses, noix et boissons) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie et reste de l’Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Inde, Philippines, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Australie, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Eurofins Scientific, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., FOSS, ALS, LexaGene, ROKA BIO SCIENCE, Biorex Food Diagnostics (BFD), Randox Food Diagnostics, Omega Diagnostics Group PLC, Romer Labs Division Holding GmbH, SGS Société Générale de Surveillance SA, 3M, Clear Labs, Inc., Invisible Sentinel, Ring Biotechnology Co Ltd., BIOMÉRIEUX SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, Spectro Analytical Labs Ltd. et Noack Group entre autres

Définition du marché

L’analyse des aliments est l’analyse scientifique des aliments et de leur contenu. Il est fait pour fournir des informations sur les différentes caractéristiques des aliments, y compris sa structure, sa composition et ses propriétés physico-chimiques. Les tests de sécurité alimentaire comprennent divers tests effectués pour d’autres raisons, telles que les tests de qualité et le contrôle de la qualité du produit. Les tests de produits alimentaires peuvent être effectués à l’aide de plusieurs méthodes très avancées pour fournir des informations précises sur la valeur nutritionnelle et la sécurité des aliments. Les méthodes les plus courantes de test des produits alimentaires sont les tests de chimie analytique, les tests sensoriels, les tests de microbiologie et l’analyse nutritionnelle. Les tests de produits alimentaires déterminent la teneur en éléments nutritifs à l’aide d’analyses en laboratoire, clés en main, nutritionnelles, de logiciels et en ligne. L’analyse en laboratoire est la méthode préférée.

Les tests et analyses alimentaires sont essentiels à la sécurité alimentaire pour garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger. Il s’agit notamment d’alimenter le réseau de laboratoires d’analyses alimentaires, d’assurer la qualité des analyses alimentaires, d’investir dans les ressources humaines, de mener des activités de surveillance et d’éduquer les consommateurs.

Dynamique du marché mondial des tests de sécurité alimentaire

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de cas de maladies d’origine alimentaire

Le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire parmi les individus dans le monde devrait stimuler la marché des tests de sécurité alimentaire. La consommation d’aliments gâtés, contaminés ou détériorés contenant divers micro-organismes, tels que des bactéries, des champignons, des parasites, des virus et autres, est la principale cause de maladie d’origine alimentaire. De plus, d’autres contaminants tels que les mycotoxines, les métaux lourds et les produits chimiques entraînent également une augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire chez les personnes. Ces cas croissants augmentent considérablement la demande de kits, d’équipements et de systèmes de test alimentaire dans la région. La principale raison de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire dans l’industrie alimentaire est l’ignorance de la main-d’œuvre, des manipulateurs d’aliments et des fabricants, car ils manquent de connaissances sur les technologies modernes, les bonnes pratiques de fabrication (BPF), les systèmes d’analyse des risques et de contrôle des points critiques (HACCP) et Contrôle de qualité.

Sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire

Avec le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire et de problèmes d’intoxication alimentaire, de plus en plus de consommateurs prennent conscience de l’importance de manger des aliments sûrs et sains. Cela a conduit à une demande accrue d’aliments sûrs et de bonne qualité parmi les individus, générant une demande d’équipements de test de sécurité alimentaire. L’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire a incité les consommateurs à apporter des changements vitaux à leur régime alimentaire et à leur mode de vie, les rendant plus préoccupés par la sécurité alimentaire. Les consommateurs sont conscients de leurs aliments et la sécurité alimentaire est leur principale préoccupation.

La sécurité alimentaire est importante pour la santé des consommateurs, de l’ensemble de l’industrie alimentaire et des autorités réglementaires. Avec la préoccupation croissante concernant la sécurité alimentaire parmi les consommateurs, le gouvernement prend également des initiatives pour promouvoir des aliments sûrs auprès des consommateurs.

Augmentation du nombre de rappels de produits alimentaires

Un rappel de produit est une demande par un fabricant aux consommateurs de retourner le produit après avoir découvert la présence d’agents pathogènes ou des problèmes de sécurité dans le produit qui pourraient mettre en danger la vie du consommateur. Le rappel de produit peut exposer le fabricant à des poursuites judiciaires. L’augmentation des cas de rappel de produits dans différentes marques et entreprises en raison de la contamination des aliments, soit par un agent pathogène, des métaux lourds ou certains produits chimiques, entraîne une demande accrue d’équipements et de systèmes de test de sécurité alimentaire. La contamination des aliments peut entraîner de graves problèmes de santé pour les consommateurs, ce qui amène à prendre davantage en compte les kits et les systèmes de sécurité alimentaire. Il y a eu de nombreux cas de rappels de produits avec différents fabricants.

Contraintes

Manque d’infrastructures pour les tests alimentaires

Le nombre croissant de rappels de produits, de cas de contamination alimentaire, d’incidents d’intoxication alimentaire et la sensibilisation croissante des consommateurs ont entraîné une demande croissante d’installations de sécurité alimentaire dans la région. Cependant, le manque d’infrastructures dans les laboratoires d’analyse des aliments entrave la croissance du marché mondial des tests de sécurité alimentaire. Afin d’obtenir des résultats précis pour les tests alimentaires, de bonnes conditions d’hygiène doivent être maintenues dans les laboratoires, mais les laboratoires ne sont pas bien développés en termes d’infrastructure, d’eau potable, de formation du personnel, de technologies modernes d’assurance qualité, d’opérations d’emballage et de procédures de désinfection standard. . De plus, la mise en œuvre de contrôles microbiologiques dans un programme GMP ou HACCP est fondamentalement indiscutable en raison de conditions d’usine insuffisantes ou inadéquates.

Manque d’expertise technique dans les petites entreprises

Les petites entreprises et les fabricants de produits alimentaires ne disposent pas de suffisamment d’informations sur les méthodes, les services et les programmes de sécurité alimentaire nouveaux et de haute technologie. Ils ne sont donc pas en mesure de répondre aux exigences spécifiques en matière de sécurité alimentaire. Par conséquent, un manque de compétences et de connaissances, en particulier dans les pays en développement, affectera l’efficacité de l’évaluation et de l’inspection des opérations alimentaires. L’expertise et les connaissances techniques sont essentielles pour mettre en œuvre de telles procédures. Ainsi, le gouvernement devrait mener certains programmes pour éduquer les travailleurs afin que les tests de sécurité alimentaire maximaux et, par conséquent, la sécurité puissent être atteints. Le manque d’expérience et de connaissances techniques, en particulier dans les petites entreprises, conduira à une grave contamination des produits alimentaires et des boissons qui entraînera des maladies d’origine alimentaire et peut causer de graves problèmes. Le manque d’expertise et de connaissances techniques pourrait nuire à l’industrie des tests de sécurité alimentaire. L’automatisation croissante de l’industrie nécessite des personnes qualifiées et techniquement solides pour faire fonctionner les machines et les petites entreprises ne peuvent pas trouver de professionnels qualifiés pour la même chose.

Des opportunités

Demande et popularité croissantes pour les aliments propres

Les produits alimentaires Clean Label contiennent des ingrédients alimentaires qui sont les plus naturels et les moins transformés. Les consommateurs optent pour des options alimentaires saines et propres pour vivre des modes de vie plus sains, augmentant ainsi la demande de tests de sécurité alimentaire. De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des aliments au label propre, sans conservateurs ni additifs, pour maintenir un certain mode de vie. De plus, la prise de conscience concernant la promotion d’un environnement durable en utilisant des produits de marque propre stimule la croissance du marché. Avec la demande croissante d’aliments à étiquette propre ou de produits alimentaires à étiquette sûre, la demande de tests de sécurité alimentaire augmente également, car les fabricants proposent des produits d’étiquetage alimentaire sûrs pour garantir aux consommateurs que les produits alimentaires sont exempts d’agents pathogènes nocifs, de mycotoxines, de métaux lourds et de produits chimiques. .

Défis

Manque de norme de sécurité de qualité uniforme

Ces dernières années, la demande de produits alimentaires propres et sûrs a soudainement augmenté parmi les consommateurs, ce qui a conduit à l’élaboration de normes de sécurité alimentaire différentes et nouvelles par les organismes gouvernementaux. En conséquence, le nombre de normes nationales de sécurité alimentaire s’est accru et confus. De plus, les réglementations en matière de sécurité alimentaire diffèrent d’un pays à l’autre, car les aliments sont considérés comme sûrs pour la consommation dans un pays mais pas sûrs pour être importés dans d’autres pays. Par conséquent, la nécessité d’harmoniser la norme de sécurité alimentaire augmente. L’augmentation du nombre d’initiatives prises par les autorités gouvernementales pour uniformiser la norme de sécurité alimentaire contribuera à relever le défi majeur auquel est confronté le marché mondial des tests de sécurité alimentaire.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai, Biomerieux a acquis Specific Diagnostics, une société privée qui a développé un test de sensibilité aux antimicrobiens. Il a aidé l’entreprise à étendre son leadership à l’échelle mondiale

En avril, FOSS a annoncé la publication de modèles de falsification ciblée, permettant aux installations d’analyse du lait de programmer des instruments de test pour dépister des échantillons de lait cru à la recherche de sources connues de falsification du lait. Les nouveaux modèles complètent un modèle non ciblé existant qui permet la détection de toute anomalie

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-safety-testing-market?SR

Raisons d’obtenir ce rapport

L’analyse chimique qualitative et quantitative du marché des tests de sécurité alimentaire a soutenu une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques

Fourniture de données sur les prix du marché (milliards USD) pour chaque segment et sous-segment

Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché des tests de sécurité alimentaire

Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit / service dans la région et indiquant également les facteurs qui affectent le marché des tests de sécurité alimentaire dans chaque région

Paysage concurrentiel qui comprend le classement du marché des tests de sécurité alimentaire des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services / produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises profilées

Profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché des tests de sécurité alimentaire

le présent également parce que les perspectives futures du marché de l’industrie en référence aux développements récents (qui impliquent des opportunités de croissance et des moteurs également en tant que défis et contraintes des régions émergentes et développées

Comprend une analyse approfondie du marché des tests de sécurité alimentaire de perspectives variées grâce à l’analyse des cinq forces de Porter

Fournit un aperçu du marché de l’alcool de cannabis à travers la chaîne de valeur

Scénario de dynamique du marché des tests de sécurité alimentaire, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Assistance aux analystes après-vente pendant 6 mois

TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché des tests de sécurité alimentaire

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure des marchés

3 Méthodologies d’étude de marché sur le marché des tests de sécurité alimentaire

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

3.4 Modèle de prévision

4 Paysage du marché des tests de sécurité alimentaire

4.1 Analyse des cinq forces

4.1.1 Menace de nouveaux entrants

4.1.2 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.1.3 Menace de substituts

4.1.4 Rivalité des segments

4.2 Chaîne de valeur / chaîne d’approvisionnement du marché mondial des tests de sécurité alimentaire

5 Aperçu des applications du marché mondial des tests de sécurité alimentaire

5.1 Présentation

5.2 Moteurs de croissance

5.3 Analyse d’impact

5.4 Défis du marché

6 tendances du marché

6.1 Présentation

6.2 Tendances de croissance

6.3 Analyse d’impact

Conclusion

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-safety-testing-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché des lentilles de contact colorées devrait croître à une croissance surprenante en fonction des facteurs de croissance, de la segmentation, de la taille, de la part, de la tendance et de l’évaluation des opportunités https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-colored-contact-lenses-market

Le marché des emballages en biomousse est susceptible d’augmenter en fonction de la taille, de la part, de la tendance, de la demande, de la dynamique du marché et des défis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biofoam-packaging-market

Le marché du beurre de table aromatisé connaît une croissance remarquable par, les principaux moteurs, la taille, la part, la demande et l’analyse des opportunités https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-flavored-table-butter-market

Le marché des humidificateurs domestiques percevra une croissance remarquable par taille, part, tendances, demande, segmentations et avancées technologiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-household-humidifier-market

Le marché de la viande sans antibiotiques devrait saisir la valeur par, la taille, les parts, la demande, les tendances à la hausse et l’analyse des revenus https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibiotic-free-meat-market

Le marché des étiquettes de soins de santé et de laboratoire devrait atteindre par, taille, part, tendances, opportunités, demande et analyse de segmentation https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-and-laboratory-label-market

L’amidon de riz sur le marché des aliments pour animaux affichera une croissance frappante du TCAC par, taille, part, tendances, scénario concurrentiel et analyse de la croissance de l’industrie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rice-starch-in-animal-feed- marché

Marché des sèche-corps à recueillir par, taille, part, croissance, demande, défis, opportunités et perspectives concurrentielles https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-body-dryer-market

Le marché du seau de poulet prospère grâce à la taille, à la part, aux tendances émergentes, à l’analyse historique et aux facteurs de croissance de l’industrie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chicken-bucket-market

Le marché des interphones audio observera la croissance la plus élevée par, taille, part, tendances de développement, demande, scénario concurrentiel et prévisions de revenus https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-audio-door-phones-market

Le marché des algues en poudre est prévisible par, taille, part, tendances à venir, opportunités commerciales, demande et analyse de segmentation https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-powdered-seaweed-market

Le marché des bouteilles en aluminium percevra une excellente croissance par, taille, part, croissance, défis, tendances émergentes et analyse concurrentielle https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aluminium-bottle-market

Le marché des tests d’organismes non génétiquement modifiés (OGM) est susceptible d’augmenter par, la taille, la part, la tendance, la demande, les défis et les perspectives des concurrents https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-genetically-modified-organisms- marché-des-tests-ogm

Wrap Around Labelling Machine Taille du marché, part, revenus bruts, tendances, application, croissance future et devrait croître par https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wrap-around-labelling-machine-market

Le marché des amidons complexes devrait atteindre la valeur d’ici la fin des perspectives de taille, de part, de croissance, de demande et d’opportunité https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-complex-starches-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«