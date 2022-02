Le marché des tests, de l’inspection et de la certification prend de l’ampleur par les principaux acteurs Eurofins Scientific, Applus Services, ALS

Un nouveau rapport de veille économique publié par The Insight Partners et intitulé « Marché des tests, de l’inspection et de la certification jusqu’en 2027 » fournit les dernières mises à jour et les mesures stratégiques prises par la concurrence ainsi que des estimations de croissance de la taille du marché. Le rapport sur le marché Test, inspection et certification donne une vision claire de la manière dont la recherche et les estimations sont dérivées de sources primaires et secondaires en tenant compte de l’opinion d’experts, de l’analyse des brevets, des dernières activités de développement du marché et d’autres facteurs d’influence.

Certains des acteurs clés présentés dans l'étude sont

Eurofins Scientific, Applus Services, ALS Limited, DEKRA Automobil GmbH, TUV SUD AG, TUV Rheinland AG, SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, DNV GL AS

Aperçu du marché des tests, de l’inspection et de la certification

Le marché des tests, de l’ inspection et de la certification dans un scénario mondial était évalué à 243,21 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour tenir compte des États-Unis 379,89 $ en 2027

La popularité des stratégies de fusion et d’acquisition est attribuée à la croissance du marché. Le grand nombre d’acteurs existants sur le marché, ainsi que la forte concurrence sur le marché, ont entraîné une augmentation du volume des fusions et acquisitions dans l’industrie des TIC. Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché se sont fortement concentrés sur la stratégie de fusion et d’acquisition pour stimuler la croissance des revenus de leur groupe. En outre, les principaux acteurs sélectionnés sur le marché des tests, de l’inspection et de la certification ont représenté la majorité des fusions et acquisitions au cours de la dernière décennie pour propulser la croissance des revenus des acteurs. En outre, les stratégies devraient continuer à rester populaires parmi les principaux acteurs du marché au cours des années à venir.

Aperçu du marché – Essais, inspection, certification

Hausse du marché dans le consensus général entre les organismes de réglementation

Le grand nombre d’organismes de réglementation et gouvernementaux existants ainsi que l’organisation institutionnelle basée sur les organismes de surveillance du commerce ont facilité la mise en œuvre transparente de nombreuses pratiques commerciales et normes de sécurité. De plus, la coopération intergouvernementale limitée, ainsi que différentes restrictions juridictionnelles, ont entraîné la prévalence d’un nombre particulièrement important de règles, de certification, de lignes directrices et de normes réglementaires liées à la conformité pour divers utilisateurs finaux. Cependant, l’amélioration récente de la coopération intergouvernementale grâce à l’amélioration des flux commerciaux internationaux ainsi qu’à la simplification d’une réglementation compliquée a gagné du terrain, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de directives réglementaires externalisées et robustes basées sur les TIC. En outre,

Si vous êtes impliqué dans l’industrie des tests, de l’inspection et de la certification ou si vous souhaitez l’être, cette étude vous fournira un point de vue inclusif. Il est essentiel que vous gardiez à jour votre connaissance du marché segmenté par les principaux acteurs. Si vous avez un ensemble différent de joueurs/fabricants selon la géographie ou si vous avez besoin de rapports segmentés par région ou par pays, nous pouvons fournir une personnalisation en fonction de vos besoins.

Le rapport segmente le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification comme suit :

Marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – par type de service

Test, inspection, vérification

Marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – par type d’approvisionnement

En interne. Sous-traité

Marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – par industrie des utilisateurs finaux

Alimentation et boissons, Santé et pharmacie, Biens de consommation et vente au détail, Énergie et électricité, Fabrication et construction, Autres

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Test, inspection et certification, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Principaux faits saillants de TOC :

Introduction

Points clés à retenir

3. Paysage du marché des

tests, de l’inspection et de la certification 4. Marché des tests, de l’inspection et de la certification – Dynamique clé de l’industrie

5. Tests, inspection et certification – Analyse du marché

mondial 6. Analyse du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – Par type d’approvisionnement

7 Analyse du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – Par type de service

8. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des tests, de l’inspection et de la certification jusqu’en 2027 – Utilisateur final

9. Marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification – Analyse géographique

10. Marché des tests, de l’inspection et de la certification – Paysage de l’

industrie 11. Paysage de l’industrie

12. Marché des tests, de l’inspection et de la certification – Profil de l’entreprise

13. Annexe

Lisez l'index détaillé de l'étude de recherche complète sur @ https://www.theinsightpartners.com/reports/testing-inspection-and-certification-market Service de personnalisation du rapport : – Les partenaires Insight fournissent une personnalisation des rapports selon vos besoins. Ce rapport peut être personnalisé pour répondre à vos besoins.





