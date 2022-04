Le marché des tests, de l’inspection et de la certification automobiles assistera à une accélération de la croissance au cours de la période 2022-2028

The growing environmental air pollution levels and an increasing number of accidents are some of the factors promoting automotive testing, inspection, and certification market. Consequently, significant players in automotive testing, inspection, and certification industry are likely to bag great opportunities for testing, inspection services in future years.

L’augmentation de la production automobile dans les économies émergentes, la volonté croissante des gouvernements d’imposer des normes réglementaires strictes à l’industrie automobile, la tendance croissante à l’externalisation des services TIC, la sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité et à la sécurité des produits, l’adoption croissante de l’électronique automobile pour maintenir les passagers et les véhicules la sécurité et les cas croissants de rappels de véhicules dus à des défaillances de composants sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des tests, de l’inspection et de la certification automobiles.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Applus+, Bureau Veritas, DEKRA CERTIFICATION BV, Element Materials Technology, Eurofins Industrial, Intertek Group plc, NSF International, RINA SpA, SGS SA, TÜV SÜD

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification automobiles est segmenté en fonction du type de service, du type d’approvisionnement et de l’application. Sur la base du type de service, le marché est segmenté en services de test, services d’inspection, services de certification, autres services. Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté comme interne, externalisé. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en systèmes et composants électriques, télématique, matériaux et composants intérieurs et extérieurs, fluides et lubrifiants, services d’inspection de véhicules, tests d’homologation, autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification automobiles en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des essais, de l’inspection et de la certification automobiles de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

