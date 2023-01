Le marché des tests de laboratoire clinique devrait atteindre 399 819 070 000 $ d’ici 2029, avec un TCAC de 8,6 %. La croissance de la population gériatrique devrait stimuler le marché global des tests de laboratoire clinique. Selon les données de World Population Prospects: the 2019 Revision, en 2019, environ 1 personne sur 11 dans le monde avait plus de 65 ans, et d'ici 2050, on estime qu'environ 1 personne sur 6 aura plus de 65 ans. 65. Les tests de laboratoire clinique sont de plus en plus utilisés pour diagnostiquer les maladies liées à l'âge.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests de laboratoire clinique , qui était de 206 645,00 millions USD en 2021, devrait atteindre 399 819,07 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,6 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de aperçu du marché, rapports de marché triés sur le volet par Data Bridge Market Research ainsi que des scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés, ils incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification. analyse et cadre réglementaire inclus.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 17 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires causées par divers comportements malsains, l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie. La cirrhose, l’hépatite, le cancer du foie, les maladies osseuses, l’obstruction des voies biliaires et les maladies auto-immunes font partie du segment du panel hépatique. L’hépatite occupait la plus grande proportion en 2019, tandis que la cirrhose devait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des troubles du mode de vie et de l’augmentation de la consommation de tabac et d’alcool.

Dynamique du marché mondial des tests de laboratoire clinique

chauffeur

L’augmentation de la population âgée stimulera les taux de croissance

La croissance de la population gériatrique devrait stimuler le marché global des tests de laboratoire clinique. Selon les données de World Population Prospects: the 2019 Revision, en 2019, environ 1 personne sur 11 dans le monde avait plus de 65 ans, et d'ici 2050, on estime qu'environ 1 personne sur 6 aura plus de 65 ans. 65. Les tests de laboratoire clinique sont de plus en plus utilisés pour diagnostiquer les maladies liées à l'âge.

En outre, le manque d’exercice, l’augmentation de la consommation d’aliments malsains et l’augmentation consécutive de l’obésité devraient augmenter la prévalence de diverses maladies chroniques. La prise de conscience croissante de l’importance d’un remodelage corporel régulier chez les professionnels de la santé et les patients du monde entier stimule la demande de tests en laboratoire clinique.

Augmentation de la prévalence de la maladie cible

Le marché devrait bénéficier de la prévalence croissante de maladies cibles telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète au cours de la période de prévision. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde. La demande de tests lipidiques au point de service devrait être stimulée par des besoins médicaux non satisfaits et une sensibilisation accrue des patients aux maladies cardiovasculaires. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que les maladies cardiovasculaires deviendront la principale cause de décès et de morbidité d’ici 2021. Au cours des 30 dernières années, 17,7 millions de personnes sont décédées des suites d’une maladie cardiovasculaire, ce qui représente 31 % de tous les décès dans le monde.

chance

Des solutions innovantes dans les tests de laboratoire clinique

Des solutions innovantes pour augmenter l’efficacité et éliminer les bugs devraient être un moteur de rendu majeur dans cette industrie. Les systèmes intégrés de gestion des flux de travail, les outils de gestion de base de données et les dossiers de test des patients deviennent de plus en plus importants dans le secteur de la santé, les organisations traitant entre 100 et 150 milliards d’échantillons par an. La mise en œuvre et le développement de solutions informatiques et de gestion de données pour soutenir le bon fonctionnement devraient stimuler la croissance du marché.

Couverture du marché mondial des tests de laboratoire clinique

Le marché des tests de laboratoire clinique est segmenté en fonction du type de test, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type d’épreuve

avoir pour but

Achèvement de l’examen de synthèse ou achèvement de l’examen physique

Nombre total de corps (CBC)

Panel métabolique de base (BMP)

HGB/HCT

spécialité

application

parasitologie

hématologie

virologie

toxicologie

Immunologie/Sérologie

histopathologie

test d’urine

utilisateur final

laboratoire hospitalier

laboratoire clinique

Institut de recherche central/indépendant

Laboratoire dans le cabinet du médecin

clinique de détail

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tests de laboratoire clinique

Le paysage concurrentiel du marché Tests de laboratoire clinique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’orientation de la société liée au marché des tests de laboratoire clinique.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des tests de laboratoire clinique sont:

Abbott (États-Unis)

Laboratoire ARUP (États-Unis)

OPKO Health, Inc. (États-Unis)

Bioscientia Healthcare GmbH (Allemagne)

Institut Charles River (États-Unis)

Laboratoire NeoGenomics (États-Unis)

Genoptix, Inc. (États-Unis)

Healthscope (Australie)

https://www.xing.com/discover/detail-activities/6723925954.31aa3e

