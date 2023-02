Le marché des tests de durée de conservation devrait croître à un TCAC de 8,93 % pour atteindre une valeur de 8,9 milliards USD d’ici 2029 Le COVID-19 a fait des ravages dans l'industrie agroalimentaire. Les entreprises alimentaires du secteur ont été touchées par les règles de distanciation sociale, les pénuries de main-d'œuvre dues aux restrictions de mouvement et aux confinements pour freiner la propagation du virus. De plus, les actions des gouvernements locaux limitent le nombre de personnes travaillant dans de petites zones, ce qui entrave la croissance de l'industrie alimentaire.

Le marché des tests de durée de conservation était évalué à 4,49 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,9 milliards USD d’ ici 2029, avec un TCAC de 8,93 % au cours de la période de prévision . Outre des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, Analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement du consommateur.

Des tests alimentaires précis et fiables réduisent le risque de rappels de produits, et les entreprises découvrent les raisons de la réduction de la durée de conservation, ce qui les aide à améliorer leurs produits et leurs processus, ce qui contribue finalement à améliorer la rentabilité, rendant la technologie populaire sur le marché.

La durée de conservation d’un produit est la période pendant laquelle le produit reste valable et ne s’est pas détérioré et est donc commercialisable et ne deviendra pas impropre à l’utilisation, à la consommation ou à la vente. Les tests de durée de conservation sont effectués en laboratoire pour déterminer la durée de vie prévue d’un aliment et la durée pendant laquelle il doit être consommé. Ces tests garantissent que le produit est microbiologiquement sûr.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-shelf-life-testing-market

Dynamique du marché des tests de durée de conservation

chauffeur

Forte demande et croissance de la R&D pour les aliments emballés

Le marché mondial des tests de durée de conservation est en pleine expansion en raison des préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs et de la forte demande de produits alimentaires emballés. Pour répondre aux exigences réglementaires, les fabricants de produits investissent dans la recherche et le développement. Le marché mondial des tests de durée de conservation est stimulé par la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, les progrès des technologies de test et le commerce international des matériaux alimentaires.

Avancées technologiques et commodité pour les consommateurs

La commodité numérique croissante sur le marché mondial est parfaitement alignée sur la tendance à la personnalisation. En plus d’offrir une expérience d’achat plus pratique, la technologie a également rendu les informations sur les produits plus accessibles aux consommateurs, augmentant ainsi les ventes d’aliments emballés et renforçant le marché des tests de durée de conservation.

Chance

L’augmentation du commerce alimentaire transfrontalier dans les marchés émergents élargit les opportunités de croissance sur le marché. Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire et les mauvaises conditions d’hygiène et de transformation dans les usines de certains pays nécessitent des tests de durée de conservation des produits alimentaires. L’application des réglementations dans les économies émergentes entrant dans le commerce alimentaire ainsi que l’autorisation par les autorités d’interdire l’importation et la fourniture de produits alimentaires contaminés et les rappels alimentaires obligatoires devraient augmenter la demande de services de test dans ces régions.

Impact du COVID-19 sur le marché des tests de durée de conservation

Le COVID-19 a fait des ravages dans l’industrie agroalimentaire. Les entreprises alimentaires du secteur ont été touchées par les règles de distanciation sociale, les pénuries de main-d’œuvre dues aux restrictions de mouvement et aux confinements pour freiner la propagation du virus. De plus, les actions des gouvernements locaux limitent le nombre de personnes travaillant dans de petites zones, ce qui entrave la croissance de l’industrie alimentaire.

développement récent

SGS a annoncé en octobre 2019 l’agrandissement de son nouveau laboratoire d’analyses de microbiologie alimentaire à Fairfield, NJ, États-Unis. L’installation de test microbiologique de 2 000 pieds carrés utilise une plate-forme de technologie de l’information pour fournir une large gamme de services de test aux producteurs, fabricants et fournisseurs d’aliments de toutes les catégories d’aliments.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-shelf-life-testing-market

Portée du marché mondial des tests de durée de conservation

portée

Contamination microbienne

agent pathogène

salmonelle

Campylobacter

autre

tests alimentaires

aliments emballés

boissons

produits de boulangerie et de confiserie

Fruits et légumes transformés

autre

méthode

Test de durée de conservation en temps réel

Tests accélérés de durée de conservation

Voir le rapport détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-shelf-life-testing-market

espèces

Basé sur l’appareil et le kit

Chromatographie et Spectroscopie

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

test manuel

Parcourir les rapports associés :

https://studylib.net/doc/26035258/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-u…

https://studylib.net/doc/26035259/europe-wet-milling-market

https://studylib.net/doc/26035260/fish-protein-hydrolysate-market

https://studylib.net/doc/26035261/mycotoxin-binders-market-is-expected-to-be- growing-at-ac…

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/31/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-growth-at-a-cagr-of-3-9-during-2022- à -2029/

https://spurstartup.mn.co/posts/31930267?utm_source=manual

https://www.xaphyr.com/blogs/225254/Cement-Packaging-Market-is-Expected-to-Witness-Indsutry-Growth-at

https://acatpg.mn.co/posts/31930283?utm_source=manual

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/01/cement-packaging-market-is-expected-to.html

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutryl/e14f8f61-ed14-438a-8e9e-9df7455f0536

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/cement-packaging-market-is-expected-to.html

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-growth-at-a-cagr-of

https://theprose.com/post/608047/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-growth-at-a-cagr-of-39-during-2022-to-2029

https://marketanalysis01.hashnode.dev/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-growth-at-a-cagr-of-39-during-2022-to-2029

https://faceblox.mn.co/posts/31930305?utm_source=manual

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/kr8u?k=7c8135b19ba8d3ff2db8d941d6539d12

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/cement-packaging-market-is-expected-to.html

https://anotepad.com/notes/3cx6h98t

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/31/corrugated-board-packaging-market-is-grown-with-the-cagr-of-5-7-during-2022-to-2029/

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com