Le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2029 , alors qu’il devrait valoir 1 036,12 millions USD.

La durée pendant laquelle un produit peut être utilisé, consommé ou vendu tout en étant efficace et non dégradé et donc commercialisable. Les durées de conservation estimées et le meilleur moment pour manger des aliments sont déterminés par des tests de durée de conservation en laboratoire. Ce test garantit que le produit est sans danger pour les microbes.

Les tests de durée de conservation réduisent la probabilité de rappels de produits. En identifiant la cause de la durée de conservation réduite, cela contribue également à améliorer les marchandises, les processus et, en fin de compte, la rentabilité. Ainsi, le marché va croître en raison de l’augmentation des épidémies de maladies d’origine alimentaire et de la demande croissante d’aliments emballés et de plats cuisinés.

définition du marché

La demande croissante d’aliments emballés et de plats cuisinés est un moteur important du marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud. Des normes strictes de sécurité alimentaire sont appliquées et accélèrent la croissance du marché. La prévalence croissante des épidémies de maladies d’origine alimentaire a accéléré la croissance du marché.

L’utilisation croissante de conservateurs dans les boissons nécessite des tests de durée de conservation pour stimuler la croissance du marché. Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud sont le manque d’organisation et de maturité du système alimentaire dans les économies en développement et le manque de modernisation technologique.

La mise en œuvre obligatoire des rappels d’aliments et des restrictions sur l’importation et la fourniture d’aliments contaminés, ainsi que l’adoption de technologies plus récentes et d’alliances stratégiques entre les principaux acteurs devraient offrir des opportunités sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, Japon et Corée du Sud. Cependant, le coût élevé de l’achat d’équipements de test de durée de conservation rapide et les réglementations incohérentes sur la durée de conservation devraient poser des défis au marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée du Sud.

chauffeur

Augmentation de la demande d’aliments emballés et prêts-à-servir

L’augmentation de la consommation et de la demande d’aliments emballés transformés prêts à consommer et d’aliments préparés devrait contribuer à la croissance du marché des tests de durée de conservation des aliments. De plus, les professionnels et les étudiants sont plus enclins à dépenser plus pour les aliments emballés et les plats cuisinés lorsque le revenu disponible augmente. Par conséquent, les aliments emballés doivent être de bonne qualité, riches en éléments nutritifs, non polluants et ne doivent pas causer de maladies d’origine alimentaire aux consommateurs en fonction de leur durée de conservation.

Dans ce cas, les tests de durée de conservation sont essentiels. L’évaluation de la durée de conservation évalue la qualité et l’hygiène des produits alimentaires par des études chimiques, physiques et microbiologiques. Il donne aux fabricants et aux producteurs de produits alimentaires confiance dans la durée de conservation de leurs produits. Protégez leur marque et leurs clients.

Par example,

Les services de test de durée de conservation des aliments fournis par TÜV SD Vietnam comprennent un examen détaillé des micro-organismes d’origine alimentaire, des micro-organismes viables totaux, des tests de provocation, des tests d’activité de l’eau, de la teneur en acide, du pH des aliments, de l’acide oh, des changements structurels, des dommages causés par le brunissement microbien, le brunissement chimique et enzymatique. brunir. Cela aide les entreprises à réduire la menace de rappels de produits tout en améliorant leur image de marque.

Des normes strictes de sécurité alimentaire sont mises en œuvre

Vietnam Food Administration (VFA), China Food and Drug Administration (CFDA), Food Sanitation Law (FSA), Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), Korea Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) et d’autres organismes de réglementation diversifiés, qui stimulent l’expansion du marché des tests de durée de conservation des aliments.

Champ d’application du marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée

Types de

équipement

Réactifs et kits

Servir

portée

déclaration d’étiquette

Nombre total viable (TVC)

teneur en humidité

niveau d’acidité

autre

État de santé

Congélation (-15°C à -20°C)

Réfrigéré (2°C à 8°C)

autre

tests alimentaires

nourriture

boissons

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée sont Intertek Group plc, Mérieux NutriSciences Corporation, TÜV SUD, SGS Société Générale de Surveillance SA, Xian LIB Environmental Simulation Industrie, ANRESCO et Dachang Huajia Holdings Limited.

