Le marché des tests de durée de conservation des aliments devrait croître à un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision, 2022-2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée sont Intertek Group plc, Mérieux NutriSciences Corporation, TÜV SÜD, SGS Société Générale de Surveillance SA, Xian LIB Environmental Simulation Industry , ANRESCO et DKSH Holding Ltd.

Le marché des tests de durée de conservation des aliments devrait atteindre 1 036,12 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,2 % sur la période de prévision 2022-2029.

La durée de vie utile d’un produit est la période pendant laquelle il reste efficace et exempt de détérioration et, par conséquent, vendable sans devenir impropre à l’utilisation, à la consommation ou à la vente. Les tests de durée de conservation sont effectués en laboratoire pour déterminer la durée de conservation prévue d’un produit alimentaire et le moment où il doit être consommé. Ce test garantit que le produit est microbiologiquement sûr.

Les tests de durée de conservation réduisent la probabilité de rappels de produits. Il identifie également les causes de la réduction de la durée de vie utile et contribue à améliorer les produits, les processus et, en fin de compte, la rentabilité. Par conséquent, la demande accrue d’aliments emballés et de plats cuisinés et la prévalence croissante des éclosions de maladies d’origine alimentaire stimuleront la croissance du marché.

définition du marché

La demande croissante de plats emballés et préparés est un moteur majeur du marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée. Des normes strictes de sécurité alimentaire sont mises en place et la croissance du marché s’accélère. Une prévalence croissante d’épidémies de maladies d’origine alimentaire accélère la croissance du marché.

L’utilisation croissante d’agents de conservation dans les boissons a rendu les tests de durée de conservation nécessaires pour alimenter la croissance du marché. Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée sont le manque d’organisation et de sophistication des systèmes alimentaires du monde en développement et le manque de modernité technologique. .

L’approbation de l’imposition de rappels d’aliments et la restriction de l’importation et de l’approvisionnement d’aliments contaminés, ainsi que l’adaptation de nouvelles technologies et des alliances stratégiques entre des entreprises de premier plan devraient offrir des opportunités au marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan , Hong Kong, Vietnam, Japon et Corée. Cependant, le coût élevé de l’achat d’équipements de test rapide de durée de conservation et l’incohérence des réglementations sur la durée de conservation devraient remettre en question le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée. .

chauffeur

Augmentation de la demande de plats préparés et emballés

L’augmentation de la consommation et de la demande d’aliments emballés et transformés prêts à consommer et d’aliments préparés devrait contribuer à la croissance du marché des tests de durée de conservation des aliments. De plus, à mesure que le revenu disponible augmente, les professionnels et les étudiants ont tendance à dépenser davantage pour les aliments emballés et les plats préparés. Par conséquent, les produits alimentaires emballés doivent être d’excellente qualité, avoir un contenu nutritionnel élevé, être exempts de contamination et, en raison de leur durée de conservation, ne pas provoquer de maladie d’origine alimentaire chez le client. Les tests de durabilité sont très critiques dans ce cas. Une évaluation de la durée de conservation évalue la qualité et l’hygiène d’un produit alimentaire à travers une étude chimique, physique et microbiologique. Il donne aux fabricants et aux producteurs de denrées alimentaires confiance dans la durée de conservation de leurs produits. Protégez votre marque et vos clients.

Par exemple,

Le service de test de durée de conservation des aliments fourni par TUV SD Vietnam comprend une inspection détaillée des micro-organismes d’origine alimentaire, le nombre total de micro-organismes vivants, un test de provocation, un test d’activité de l’eau, l’acidité, le pH des aliments, le degré d’acidité, le changement de structure, les dommages causés par les micro-organismes, les produits chimiques. brunissement et brunissement enzymatique. Cela aide les entreprises à réduire le risque de rappels de produits tout en améliorant leur image de marque.

Des normes strictes de sécurité alimentaire sont appliquées.

Divers organismes de réglementation tels que la Vietnam Food Administration (VFA), la China Food and Drug Administration (CFDA), la Food Sanitation Law (FSA), la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) et le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique de Corée du Sud (MFDS), cela a alimenté l’expansion du marché des tests de durée de conservation des aliments.

Étendue du marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée

Écrit

Dispositifs

réactifs et kits

Prestations de service

paramètre

revendications d’étiquette

Viabilité totale (TVC)

teneur en humidité

acidité

Autre

État

Congelé (-15°C à -20°C)

Réfrigéré (2°C à 8°C)

Autre

aliments testés

Manger

boissons

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests de durée de conservation des aliments en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, au Vietnam, au Japon et en Corée sont Intertek Group plc, Mérieux NutriSciences Corporation, TÜV SÜD, SGS Société Générale de Surveillance SA, Xian LIB Environmental Simulation Industry , ANRESCO et DKSH Holding Ltd.

