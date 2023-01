Le marché des tests de durée de conservation des aliments devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

«

Marché mondial des tests de durée de conservation des aliments, par paramètre (contamination microbienne, rancissement, stabilité des nutriments, propriétés organoleptiques, autres), aliments testés (aliments emballés, boissons, produits de boulangerie et de confiserie, viande et produits carnés, produits laitiers et desserts, fruits transformés et légumes, autres), méthode (tests de durée de conservation en temps réel, tests accélérés de durée de conservation), technologie (équipement et kits, tests manuels) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des tests de durée de conservation des aliments

Des tests alimentaires précis et fiables réduisent le risque de rappels de produits, et les entreprises identifient les causes de la réduction de la durée de conservation, ce qui les aide à améliorer leurs produits et leurs processus, contribuant ainsi à leur rentabilité, rendant la technique populaire sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests de durée de conservation des aliments était évalué à 4,49 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 8,90 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,93 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des tests de durée de conservation des aliments

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Paramètre (contamination microbienne, rancissement, stabilité des nutriments, propriétés organoleptiques, autres), aliments testés (aliments emballés, boissons, produits de boulangerie et de confiserie, viande et produits carnés, produits laitiers et desserts, fruits et légumes transformés, autres), méthode ( Tests de durée de conservation en temps réel, tests accélérés de durée de conservation), technologie (équipement et kits, tests manuels) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts SGS SA (Suisse), Bureau Veritas (France), Eurofins Global (Luxembourg), Intertek Group plc (Royaume-Uni), Mérieux NutriSciences Corporation (États-Unis), ALS (Australie), Neogen Corporation. (États-Unis), AsureQuality (Nouvelle-Zélande), Charm Sciences (États-Unis), Premier Analytical Services (Royaume-Uni), Dairyland Laboratories Inc. (États-Unis), Bio-Check (Royaume-Uni) Ltd. (Royaume-Uni), AES Laboratories Pvt. Ltd., (Inde), Institute for Environmental Health, Inc. (États-Unis), ENVIROLOGIX INC. (États-Unis), EMSL Analytical, Inc. (États-Unis), Krishgen Biosystems. (NOUS) Opportunités Accroître le commerce alimentaire au-delà des frontières des marchés émergents

Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire ainsi que le manque d’hygiène

Autorisation d’interdire l’importation et la fourniture d’aliments contaminés et d’appliquer les rappels d’aliments

Définition du marché

La durée de conservation d’un produit est la période pendant laquelle il reste efficace et sans détérioration, et donc vendable, sans devenir impropre à l’usage, à la consommation ou à la vente. Les tests de durée de conservation sont effectués en laboratoire pour déterminer la durée de conservation prévue d’un produit alimentaire et le moment où il doit être consommé. Ce test garantit que le produit est microbiologiquement sûr. Les tests de durée de conservation réduisent la probabilité de rappels de produits. Il identifie également les causes de la diminution de la durée de conservation et contribue à l’amélioration des produits, des processus et, en fin de compte, de la rentabilité.

Dynamique du marché mondial des tests de durée de conservation des aliments

Conducteurs

Forte demande d’aliments emballés et croissance de la recherche et du développement

Le marché mondial des tests de durée de conservation des aliments est en expansion en raison des préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs et de la forte demande d’aliments emballés. Afin de répondre aux exigences réglementaires, les fabricants de produits investissent dans la recherche et le développement. Le marché mondial des tests de durée de conservation des aliments est stimulé par la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, les progrès des technologies de test et le commerce international des matériaux alimentaires.

Avancées technologiques et commodité offertes aux consommateurs

La commodité numérique croissante sur le marché mondial s’est parfaitement alignée sur la tendance de la personnalisation. En plus d’offrir une expérience d’achat plus pratique, la technologie a rendu les informations sur les produits beaucoup plus accessibles aux consommateurs, augmentant les ventes d’aliments emballés et renforçant le marché des tests de durée de conservation.

Occasion

L’augmentation du commerce alimentaire à travers les frontières des marchés émergents élargit les opportunités de croissance du marché. Le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire ainsi que les mauvaises conditions d’hygiène et de transformation dans les usines de quelques pays nécessitent la nécessité de tester la durée de conservation des aliments. La mise en œuvre de réglementations dans les économies émergentes qui sont entrées dans le commerce alimentaire, ainsi que l’autorisation des autorités d’interdire l’importation et la fourniture d’aliments contaminés et d’appliquer les rappels d’aliments, devraient augmenter la demande de services de test dans ces régions.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des tests de durée de conservation des aliments @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-shelf-life-testing-market

Pour avoir le niveau le plus brillant d’informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur des marchés spécifiques, le rapport d’étude complet sur le marché des tests de durée de conservation des aliments est une clé idéale. Le rapport marketing agit comme un synopsis approfondi de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie du marché des tests de durée de conservation des aliments. Il met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En outre, le document sur le marché des tests de durée de conservation des aliments contient une évaluation approfondie des perspectives et des restrictions de croissance des marchés.

Le rapport persuasif sur le marché des tests de durée de conservation des aliments analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport est formé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins des entreprises de toutes tailles. Pour servir les clients avec les meilleurs de l’industrie, une équipe d’experts, d’analystes qualifiés, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs compétents travaille méticuleusement lors de la préparation de ce rapport. Comme les entreprises peuvent obtenir des informations approfondies grâce au rapport sur le marché des tests de durée de conservation des aliments, elles peuvent prendre en toute confiance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-shelf-life-testing-market

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché des tests de durée de conservation des aliments. Quelle sera l’ augmentation du prix du marché du marché des tests de durée de conservation des aliments? Quels sont les éléments clés du marché mondial des tests de durée de conservation des aliments? Qui sont les principaux producteurs sur le marché des tests de durée de conservation des aliments? Quelles sont les opportunités du marché Test de durée de conservation des aliments, les risques du marché et l’aperçu du marché? Quels sont les ventes, les revenus et l’évaluation des taux des principaux producteurs du marché Test de durée de conservation des aliments? Qui sont les distributeurs, marchands et vendeurs de Marché des tests de durée de conservation des aliments? Quelles sont les possibilités et les menaces du marché des adhésifs instantanés auxquelles sont confrontées les entreprises des industries du marché mondial des tests de durée de conservation des aliments? Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des taux en fonction des types et des objectifs du marché Test de durée de conservation des aliments? Que sont l’évaluation des ventes, des revenus et des frais en utilisant les secteurs d’activité ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-shelf-life-testing-market

Rapports les plus populaires :

Le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-based-infant-formula-market

Le marché des protéines végétales hydrolysées pour observer le TCAC le plus élevé par, taille, part, demande, moteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrolyzed-vegetable-protein-market

Le marché des produits de contrôle des odeurs pour animaux de compagnie affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pet-odor-control-products-market

Les exhausteurs de goût sur le marché des aliments pour animaux connaîtront une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-taste-enhancers-in-animal-feed-market

Le marché du lait faible en gras prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-low-fat-milk-market

La taille du marché des caisses en bois vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wooden-crates-market

Le marché de la surveillance des résidus de produits animaux est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-product-residue-monitoring-market

Le marché des cuisinières électriques va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-cooker-market

Le marché des sacs inhibiteurs de corrosion à la vapeur (VCI) affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vapor-corrosion-inhibitor-vci-bags-market

Le marché de l’huile de chanvre dans les compléments alimentaires devrait avoir un excellent TCAC par, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-oil-in-dietary-supplements-market

Le marché de l’encapsulation des arômes alimentaires devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-flavor-encapsulation-market

Le marché des ventilateurs de plafond augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceiling-fans-market

Le marché du papier kraft enduit de poly augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poly-coated-kraft-paper-market

Le marché des antioxydants algaux est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-algal-antioxidants-market

La taille du marché des matelas gonflables est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-air-mattress-market

Le marché des machines de fabrication de serviettes en papier affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paper-napkin-making-machine-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«