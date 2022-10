Le marché des tests de dispositifs médicaux est en croissance avec un TCAC de 10,8 % et devrait atteindre 8 423,14 millions USD d’ici 2029

L’étude de marché sur les ponts de données a récemment publié une étude approfondie intitulée « Marché des tests de dispositifs médicaux” ce qui vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et le succès sur le marché. Un rapport influent sur le marché des tests de dispositifs médicaux fournit l’étude de marché systématique et complète, ainsi que les faits et les chiffres associés à tout sujet dans le domaine du marketing. Le rapport estime également les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision définie. De plus, ce rapport de l’industrie offre une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients.

Un rapport d’enquête international sur le marché des tests de dispositifs médicaux est structuré avec une compréhension claire des objectifs commerciaux de l’industrie des soins de santé et doit combler l’écart en fournissant les solutions les plus appropriées et les plus appropriées. En outre, ce rapport d’étude de marché prédit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, le type de segment et l’application du marché. L’étude de marché du rapport d’activité du marché des tests de dispositifs médicaux considère une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché des tests de dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 423,14 USD millions d’ici 2029 contre 3 832,27 millions USD en 2021.

Développement

En avril 2021, TÜV SÜD a annoncé qu’il s’était présenté à Medtec LIVE pour montrer sa capacité à être un guichet unique pour les tests de dispositifs médicaux. Les services de la société couvraient les tests dans les domaines de la sécurité électrique et fonctionnelle, de la cybersécurité et des logiciels, de la CEM et de la biocompatibilité. Les experts de TÜV SÜD ont été présentés dans le programme du salon et du congrès en ligne avec diverses conférences, un hack en direct et un pitch d’ascenseur

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des habitants de divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative d’accélérer les dépenses de santé. L’augmentation des dépenses de santé aide simultanément les établissements de santé à améliorer leurs services de test de dispositifs médicaux au cours des dernières années

Le paysage concurrentiel du marché des tests de dispositifs médicaux fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des tests de dispositifs médicaux.

Principaux concurrents du marché couverts par le rapport sur le marché des tests de dispositifs médicaux

SGS SA

Bureau Veritas

Intertek Group plc

TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.

TÜV RHEINLAND

UL LLC

Eurofins Scientific

ASTM

Element Materials Technology

Avomeen

Gateway Analytical

MEDISTRI SA

Pace Analytical Services, LLC

WuXi AppTec

TOXIKON

Charles River

Source BioScience.

NSF International.

BDC Laboratories

Stable Micro Systems

Surpass, Inc,

Segmentation : Dispositifs médicaux

Type de service de test : Services de

test Services d’

inspection Services

de certification

Type de test :

Tests physiques Tests

chimiques/biologiques Tests de

cybersécurité Tests de

microbiologie et de stérilité

Autres

Phase :

Préclinique

Clinique

Type d’approvisionnement : Sous-

traité

en interne Classe de

dispositif :

Classe I

Classe II

Classe III

Produit :

Dispositif médical implantaire actif Dispositif

médical actif Dispositif médical

non actif Dispositif médical

de diagnostic in vitro Dispositif

médical ophtalmique Dispositif médical

orthopédique et dentaire Dispositif

médical vasculaire

Autres

Moteurs de la dynamique du marché des tests de dispositifs

médicaux

Besoin croissant de vérification et de validation des dispositifs médicaux

Les méthodes de vérification et de validation sont largement répandues et largement utilisées dans l’industrie de la santé. En général, la vérification est la phase de développement d’un produit s’il est conforme aux exigences spécifiées, tandis que la validation vérifie si l’utilisation prévue a été satisfaite et donc si les spécificités d’utilisation sont remplies. Les types de vérification et de validation les plus courants pour les dispositifs médicaux sont la vérification et la validation de la conception, du processus et du logiciel. Les dispositifs médicaux deviennent également de plus en plus petits et de conception plus complexe, utilisant parfois des plastiques techniques avancés. Cela rend la validation et la vérification (V&V) d’autant plus importantes. Le résultat est une meilleure répétabilité, moins d’erreurs, moins de retouches et de reconceptions, un temps de marché plus rapide, une meilleure compétitivité et des coûts de production réduits.

Augmentation de la demande de tests

in vitro Les diagnostics in vitro (DIV) sont des tests sur des échantillons tels que du sang ou des tissus prélevés sur le corps humain. Les diagnostics in vitro peuvent détecter des maladies ou d’autres affections et peuvent être utilisés pour surveiller l’état de santé général d’une personne afin d’aider à guérir, traiter ou prévenir des maladies. Les tests in vitro sont utilisés dans diverses détections de maladies telles que les infections à VIH, le paludisme, l’hépatite, entre autres. La prévalence de ces maladies augmente rapidement à l’échelle mondiale, ce qui entraîne une demande croissante de tests in vitro et de divers dispositifs médicaux.

Escalade dans l’innovation et les technologies

L’accélération du développement technologique dans le secteur de la santé s’est considérablement accélérée ces dernières années. L’avancement de la technologie des dispositifs médicaux permet un traitement indolore et simple pendant la gestion de la maladie. De plus, l’innovation et la mise à niveau des dispositifs médicaux contribuent au résultat précis et rapide du diagnostic de la maladie. L’invention dans les dispositifs médicaux fournit également la rentabilité des outils thérapeutiques basés sur la technologie pendant le traitement de la maladie. De plus, de nombreux organismes gouvernementaux et organismes de santé soutiennent les centres de recherche médicale. L’objectif principal de ce soutien est d’améliorer les innovations en matière de soins de santé dans le monde entier. Désormais, l’innovation croissante et les progrès technologiques soutiennent la croissance des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des tests de dispositifs médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse / aperçus régionaux du marché des tests de dispositifs médicaux

Le marché des tests de dispositifs médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, type de test, phase, type d’approvisionnement, classe de dispositif et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts pour ce marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché des tests de dispositifs médicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au besoin croissant de vérification et de validation des dispositifs médicaux dans la région, et le développement rapide de la recherche stimule le marché.

Points clés couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché des tests de dispositifs médicaux pour 2029

Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes

Marché Volumes de ventes de remplacement

Marché Base installée

Marché par marques

Marché Procédure Volumes

Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et évolutions

du marché Analyse des prix et des remboursements

du marché Part de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents

du marché Applications à venir

Étude sur les innovateurs du

marché

