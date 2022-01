Le Marché Des Tests De Dépistage Des Maladies Sexuellement Transmissibles A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant +14% Avec Des Acteurs Clés Renommés Bayer AG, Merck and Company Inc., Laboratoires Abbott et Home Access Health Inc.

Les maladies sexuellement transmissibles, également appelées maladies vénériennes, sont des infections transmises par contact sexuel et sont causées par des virus, des bactéries et des parasites. Ces infections ne présentent généralement aucun symptôme. Pour le dépistage des ITS à domicile, vous prélevez un échantillon d’urine ou un écouvillon oral ou génital, puis vous l’envoyez à un laboratoire pour analyse. Certains tests nécessitent plus d’un échantillon. L’avantage des tests à domicile est que vous pouvez prélever l’échantillon dans l’intimité de votre domicile sans avoir besoin d’un examen pelvien ou d’une visite au bureau.

Le marché mondial des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles était évalué à 86 548,0 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 133 935,7 millions de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de +5% de 2022 à 2027.

Sur le plan médical, lorsque les symptômes sont diagnostiqués à l’aide de divers tests, on dit qu’un patient souffre d’une maladie sexuellement transmissible ou d’une MST. Voici les tests qui peuvent détecter les MST comme la chlamydia, la syphilis et l’herpès. Les tests sanguins peuvent confirmer le diagnostic de VIH ou les stades ultérieurs de la syphilis. Les tests sanguins ne sont pas toujours précis juste après la maladie, il est donc préférable d’attendre au moins un mois après votre dernier partenaire sexuel pour obtenir les résultats les plus précis. Échantillons de liquide, si vous avez des plaies génitales ouvertes, votre médecin peut tester le liquide et les échantillons des plaies pour diagnostiquer le type d’infection.

Le manque de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles et la multiplication des rapports sexuels non protégés ont largement contribué à la prévalence croissante des maladies sexuellement transmissibles. Le marché mondial des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles a été augmenté par le nombre élevé de patients souffrant de MST, en particulier dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans. En fait, ce groupe d’âge est le plus vulnérable aux MST, même s’il s’agit d’une partie relativement faible de la population sexuellement active.

Acteurs clés –

* Bayer SA,

* Merck et Compagnie Inc.

* Laboratoires Abbott

* Accès à domicile Santé Inc.

Outre les contacts sexuels, les MST peuvent dans certains cas être transmises par l’accouchement, l’allaitement et l’utilisation courante d’aiguilles. La gonorrhée, le VIH, le VPH, la chlamydia et la syphilis sont les types courants de MST. Selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en 2014, il y a eu une augmentation des cas déclarés de MST aux États-Unis pour la première fois depuis 2006.

L’augmentation de la fréquence des rapports sexuels non protégés a entraîné une augmentation de la fréquence des maladies sexuellement transmissibles, propulsant ainsi la demande du marché mondial des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Le dépistage des MST est généralement conseillé par les médecins même si un être ne présente pas de symptômes mais a eu des rapports sexuels non protégés. Il existe différents types de diagnostics des MST accessibles sur le marché, tels que la surveillance de la charge virale, le génotypage, les immunoessais et le diagnostic moléculaire.

Segmentation du Marché

Par Produit

* Réactifs, Kits et consommables

• Instrument

* Logiciels et services

Par Type d’essai

* Essais en Laboratoire

* Test POC

Par Technologie

* Immunodiagnostics

* Microbiologie clinique

* PCR

* INAAT

* Séquençage de l’ADN et NGS

* Puces à ADN

* Autres technologies

Par Type De Maladie

* COVID-19

• VIH

* HAIs

• Hépatite

* CT /NG

* VPH

• TUBERCULOSE

• Grippe

* Autres Maladies Infectieuses

Par Utilisateur Final

* Laboratoires de diagnostic

* Hôpitaux et cliniques

* Instituts de Recherche Universitaires

* Autres utilisateurs Finaux

Par Région

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

Une analyse distincte des tendances dominantes du marché mère, des indicateurs macro et microéconomiques, des réglementations et des mandats est incluse

dans le cadre de l’étude. Ce faisant, le rapport projette l’attractivité de chaque segment majeur sur la période de prévision.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Tests de Dépistage des Maladies Sexuellement Transmissibles

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication du Marché Mondial des Tests de dépistage des Maladies Sexuellement Transmissibles

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des tests de dépistage des maladies Sexuellement Transmissibles 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

