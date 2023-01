Le marché des tests de cannabidiol (CBD) devrait croître à un TCAC de 20,00 % jusqu’en 2028. Les États-Unis dominent le marché nord-américain des tests de cannabidiol (CBD) en raison de la légalisation croissante associée à l'augmentation de la consommation de cannabis et du nombre croissant de producteurs de marijuana, tandis que la Chine devrait se développer sur le marché des tests de cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique au cours des prévisions. point final. L'utilisation croissante du CBD à des fins médicales entre 2021 et 2028 a accru la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits du cannabis.

Le marché des tests de cannabidiol (CBD) devrait croître à un taux de 20,00 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Au cours de la période de prévision, 2021-2028, de plus en plus de laboratoires de recherche sur le CBD dirigeront l’industrie des tests de cannabidiol (CBD).

CBD signifie Cannabidiol, l’un des nombreux cannabinoïdes ou composés présents dans la marijuana et le chanvre. Contrairement au THC, cependant, le CBD n’est pas une substance psychoactive. Je veux dire, ça ne te transforme pas en pierre. Le CBD est également différent du cannabis médical, qui soulage la douleur et peut également aider à traiter l’acné en raison de ses propriétés anti-inflammatoires.

La demande croissante de légalisation du cannabis dans le monde, l’augmentation des activités de recherche et développement sur les usages médicaux du cannabis, l’augmentation de l’application du CBD pour traiter diverses maladies et le nombre croissant de cultivateurs de marijuana vont dynamiser le marché du cannabidiol ( CBD) les tests au cours de la période projetée de 2021-2028 alimenteront la croissance de

Étendue du marché mondial des tests de cannabidiol (CBD) et taille du marché

Le marché des tests de cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction du produit et du logiciel, de la procédure de test et de l’utilisateur final. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit et du logiciel, le marché des tests de cannabidiol (CBD) est segmenté en instruments d’analyse, consommables et logiciels. Les instruments analytiques ont été subdivisés en instruments chromatographiques, spectromètres et autres instruments analytiques.

Les instruments de chromatographie sont subdivisés en chromatographie liquide, chromatographie en phase gazeuse et autres instruments de chromatographie. Les instruments de spectroscopie sont subdivisés en spectroscopie de masse et spectroscopie atomique. Les consommables sont divisés en colonnes de chromatographie, étalons et CRMS, produits de préparation d’échantillons et fournitures et accessoires.

Analyse par pays du marché des tests de cannabidiol (CBD)

Analyse du marché des tests de cannabidiol (CBD) et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, par produit et logiciel, procédure de test et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests de cannabidiol (CBD) sont les suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie et Russie. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Europe, Brésil, Argentine, Amérique du Sud, une partie de l’Amérique du Sud reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du reste du monde, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud et du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).



Les États-Unis dominent le marché nord-américain des tests de cannabidiol (CBD) en raison de la légalisation croissante associée à l'augmentation de la consommation de cannabis et du nombre croissant de producteurs de marijuana, tandis que la Chine devrait se développer sur le marché des tests de cannabidiol (CBD) en Asie-Pacifique au cours des prévisions. point final. L'utilisation croissante du CBD à des fins médicales entre 2021 et 2028 a accru la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits du cannabis.

Analyse de la part de marché des tests de cannabidiol (CBD) et paysage concurrentiel

Les principaux acteurs couverts dans le rapport de test du cannabidiol (CBD) sont :

canna sûr ; Steep Hill, Inc. ; Institut Anandia ; Groupe de recherche Eirlab ; Laboratoires PhytoVista ; Analyse CW ; Pure Analytics LLC ; anlesco; Evio Corporation ; laboratoire SC ; Digipath Inc. ; Université du Mississippi ; Institut Battelle Memorial; Université de l’Alberta; MM USA Companies, LLC. ; Terra Tech Co., Ltd. ; Aphria Inc. ; Groupe Kronos ; marijuana médicale, Inc. ; sténocare; Tikoun Olam. ; Cannabis Science Inc. ; Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

