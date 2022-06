Le marché des tests de biomarqueurs cliniques devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

La taille du marché mondial des tests de biomarqueurs cliniques a été enregistrée autour de 10,89 milliards USD en 2020 et atteindra 24,66 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision, 2021-2027. Le test de biomarqueurs cliniques est la procédure qui identifie les signes moléculaires de la santé dans un corps humain, aidant les professionnels de la santé à expliquer et à renforcer la qualité des soins prodigués aux patients. Les tests de biomarqueurs sont également connus sous le nom de tests génétiques ou moléculaires, qui continueront d’être parmi les techniques les plus recherchées par les chercheurs. Cela devrait rester le facteur clé de la croissance du marché des tests de marché bio clinique. Conformément à l’augmentation exponentielle de la prévalence des cancers dans le monde, l’oncologie restera particulièrement le principal domaine d’application, car les tests cliniques sur le marché biologique trouvent une large application dans les tests tumoraux/tests génétiques tumoraux/profilage tumoral.

Principaux facteurs susceptibles d’avoir un impact sur l’industrie des tests de biomarqueurs cliniques au cours de la période de prévision

Les progrès des techniques moléculaires, l’adoption croissante des tests de biomarqueurs par les professionnels de la santé et la stimulation des activités de recherche et de financement pour les tests de biomarqueurs cliniques augmenteront la demande de tests de biomarqueurs cliniques, offrant de nouvelles voies de croissance au marché mondial des tests de biomarqueurs cliniques. Des facteurs tels que l’implication croissante des patients dans les soins de santé personnels ou la prévalence croissante de maladies génétiques et chroniques telles que le diabète, les cancers, les troubles cardiovasculaires, etc. devraient stimuler la croissance mondiale du marché des tests de biomarqueurs cliniques.

La demande croissante de biomarqueurs cliniques dans diverses technologies telles que le séquençage à ultra haut débit et les technologies de séquençage de nouvelle génération a eu un impact positif significatif sur les ventes de tests de biomarqueurs cliniques dans les secteurs de la santé et pharmaceutique à travers le monde. Cependant, le scénario de remboursement médiocre, le manque de centres de test et le cadre réglementaire strict et incertain peuvent freiner la croissance des tests de biomarqueurs cliniques sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des tests de biomarqueurs cliniques

L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de tests de biomarqueurs cliniques car il existe un besoin atroce de dépister les tests pour un grand nombre de patients dans plusieurs secteurs, principalement le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique. Alors que la crise des coronavirus continue de envahir le monde, affectant de nombreuses entreprises dans le monde, il y a eu une augmentation significative de la demande de tests de biomarqueurs cliniques qui a été observée dans le monde entier, impactant positivement la valeur marchande des tests de biomarqueurs cliniques en 2020 et les années suivantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les tests de biomarqueurs cliniques basée sur la technologie, l’application et l’utilisateur final.

Le marché des tests de biomarqueurs cliniques a été segmenté en fonction de la technologie –

Séquençage à très haut débit

Séquençage de nouvelle génération

Les autres

Le marché des tests de biomarqueurs cliniques a été segmenté en fonction de l’application –

Cancer

Cardiovasculaire

Système nerveux

Maladies infectieuses

Les autres

Le marché des tests de biomarqueurs cliniques a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Sociétés d’outils de diagnostic

Laboratoires cliniques

Informatique de santé

Marché des tests de biomarqueurs cliniques : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des tests de biomarqueurs cliniques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des tests de biomarqueurs cliniques, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison d’initiatives gouvernementales favorables et de l’augmentation de la charge de morbidité dans la région.

De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements en R&D et des entreprises vitales de biomarqueurs dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des tests de biomarqueurs cliniques comprennent –

Le marché des tests cliniques de biomarqueurs est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché des tests de biomarqueurs cliniques opérant sur le marché mondial sont –

Novartis

GlaxoSmithKline

F. Hoffmann-La Roche SA

Pfizer inc.

GE Santé

Medtronics plc

Société LECO

Métabolon Inc.

Biocrates LifeSciences SA

Société Danaher

AgilentTechnologies

Thermo Fisher Scientific Co.

Société Shimadzu

Laboratoires Bio-Rad

Diagnostic de quête.

Le rapport sur le marché des tests de biomarqueurs cliniques analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des tests de biomarqueurs cliniques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des tests de biomarqueurs cliniques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des tests de biomarqueurs cliniques: public cible