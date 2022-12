Le marché des tests d’authenticité des aliments représentera 11 490,23 millions USD avec une croissance du TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022 à 2028.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des tests d’authenticité des aliments

Le marché mondial des tests d’authenticité des aliments devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 11 490,23 USD. La préoccupation croissante concernant la fraude alimentaire est le moteur de la croissance du marché dans le monde entier.

En utilisant des étapes claires pour collecter, enregistrer et analyser les données de marché, le rapport d’étude de marché sur les tests d’authenticité des aliments a été préparé. Cette analyse met en évidence les différents segments qui dépendent pour assister au développement commercial le plus rapide dans le cadre de prévision. En outre, ce rapport de marché présente un aperçu complet du marché en identifiant les tendances du secteur, en déterminant la notoriété et l’influence de la marque, en fournissant des informations sur le secteur et des informations sur la concurrence. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché qui donnent aux entreprises un aperçu de l’augmentation ou de la diminution de la production d’un produit particulier.

Le rapport sur le marché des tests d’authenticité alimentaire fournit une étude complète du type de produit et des segments d’application sur le marché mondial des tests d’authenticité alimentaire. L’analyse segmentaire fournie dans ce rapport fiable est basée sur des facteurs importants tels que la part de marché, la taille du marché, la consommation, la production et le taux de croissance du segment de marché étudié. Cet article de marché met également en évidence la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Considérez les facteurs clés qui influencent la croissance du marché. Les rapports de l’industrie donnent un aperçu des sous-marchés qui apporteront une contribution significative au marché.

Le test des aliments dans les laboratoires pour la vérification et la préférence d’utilisation est connu sous le nom d’authenticité des aliments. La métrologie avancée peut détecter la pureté des aliments et des boissons, tels que les jus de fruits, l’huile de cuisson, la bière et le vin. L’authenticité des aliments est également utilisée pour garantir les allégations sur l’étiquette du produit.

développement récent

Eurofins GeneScan Technologies GmbH et UgenTec ont annoncé un partenariat en octobre 2019 pour développer des plugins de test pour le portefeuille de kits de biologie moléculaire d’Eurofins GeneScan Technologies sur FastFinder, la plateforme logicielle d’analyse PCR en temps réel d’UgenTec. Cette collaboration permettra à Eurofins d’étendre son analyse grâce à une analyse automatisée et à la communication des résultats, garantissant les délais rapides entre l’échantillon et les résultats nécessaires pour les tests de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de semences. .

SGS a acquis Vanguard Sciences Inc. en janvier 2018, ajoutant l’expertise et les capacités des deux laboratoires alimentaires de la société à son réseau mondial de laboratoires de recherche alimentaire et agricole. Les deux laboratoires fournissent une large gamme de services d’analyse agricole et alimentaire, y compris l’analyse de produits et la R&D. (y compris la validation des processus et des produits).

NSF International a lancé NSF DNA Authenticated en février 2018, un protocole de test indépendant et un programme de validation pour les ingrédients végétaux naturels utilisés dans l’industrie des compléments alimentaires.

Couverture du marché et marché mondial des tests d’authenticité alimentaire

Les principaux acteurs couverts par le rapport mondial sur les tests d’authenticité des aliments sont Thermo Fisher Scientific Inc., ALS Limited, Eurofins Scientific, Intertek Group plc, SGS SA, Mérieux NutriSciences, Microbac Laboratories, Inc., EMSL Analytical, Inc., AB SCIEX PTE. LTD, Reading Scientific Services Ltd, Bia Analytical, FoodChain ID Group Inc., Premier Analytical Services, Analytik Jena GmbH, Food Forensics Limited, Campden BRI, Pathogenia, TÜV SÜD, Cotecna Inspection SA et plus encore. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Quelques points clés de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des tests d’authenticité alimentaire, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché par régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne de l’industrie du marché des tests d’authenticité des aliments, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3: Test d’authenticité des aliments Analyse de la valeur du marché, production, taux de croissance et analyse des prix par type.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application du marché des tests d’authenticité des aliments

Chapitre 5: Volume, prix, marge brute et revenus ($) du marché des tests de chitine et d’authenticité alimentaire.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et marché d’importation des tests d’authenticité des aliments par régions.

Chapitre 7: État du marché des tests d’authenticité des aliments et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, introduction des produits, profils des entreprises, état de distribution sur le marché des acteurs du marché des tests d’authenticité des aliments

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des tests d’authenticité des aliments par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des tests d’authenticité des aliments par régions.

Chapitre 11 – Marché des tests d’authenticité des aliments Caractéristiques de l’industrie, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Marché des tests d’authenticité des aliments Conclusion du rapport complet.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Qu’est-ce qu’un aperçu complet des tendances actuelles de l’industrie, des moteurs de croissance et des prévisions de tendances sur la dynamique du marché des tests d’authenticité alimentaire?

Quel segment de produit capturera la part de marché des tests d’authenticité alimentaire avec une analyse à jour de la part de marché, des défis qui stimulent la croissance et des opportunités d’investissement ?

Quelles sont la dynamique et les tendances du marché pour les segments mentionnés par application et zone géographique ?

Quels marchés régionaux émergeront comme leaders à l’avenir ?

Quelle segmentation du marché par quartiers régionaux de deuxième et troisième rangs ?

Quelles sont les opportunités de croissance susceptibles de se présenter dans l’industrie du marché Test d’authenticité alimentaire à l’avenir?

Quels sont les principaux enjeux en termes de valeur (revenu) et de quantité (production et consommation) ?

Quelles sont les parts de marché et les profils stratégiques des principaux acteurs ?

Qu’est-ce qu’une évaluation objective de la trajectoire du marché Test d’authenticité alimentaire?

Quelles stratégies de croissance les acteurs envisagent-ils pour maintenir leur position sur le marché mondial des tests d’authenticité alimentaire ?

Qu’est-ce qu’une recherche approfondie sur les principaux moteurs et les tendances actuelles de l’industrie ?

