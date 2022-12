Le marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance affichera un TCAC remarquable d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

» Atteindre un retour sur investissement ( ROI ) maximal est l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui peut être atteint avec le meilleur rapport d’étude de marché . compte tenu de plusieurs paramètres impliqués dans la croissance de l’entreprise.Ce rapport de marché fournit également des informations sur la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients pour l’industrie du marché des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance. Le rapport sur le marché des tests estime les valeurs du TCAC pour l’année historique 2021, l’année de base 2020 et pour la période de prévision entre les années 2022-2029.

Un rapport publicitaire exceptionnel sur le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les changements du marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise et plus encore. Cette analyse marketing donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. Toutes les statistiques sont signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En s’inspirant des stratégies marketing de ses concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente saisissants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance, par type de test ( test d’ allergènes , test d’intolérance), méthode ( in vitro , in vivo), utilisateur final (utilisateur final des tests d’allergènes, utilisateur final des tests d’intolérance) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 .

Définition et aperçu du marché

La sécurité et la qualité des aliments sont des préoccupations majeures pour la fabrication de produits alimentaires et l’industrie de la vente au détail et de l’hôtellerie. Cela a un impact sur la productivité. Les allergies alimentaires augmentent à l’échelle mondiale, y compris le nombre d’allergènes, le taux de sensibilisation et le taux de prévalence. Pour protéger les personnes allergiques aux aliments dans la communauté, les allergies alimentaires doivent être gérées de manière appropriée, testées dans les aliments transformés et correctement étiquetées dessus. La présence de tests d’allergènes a récemment augmenté et les laboratoires d’essais peuvent aider à détecter ces allergènes. La fonction la plus importante des laboratoires d’allergènes alimentaires est de tester les aliments pour la présence d’allergènes tels que le soja, les produits laitiers, les arachides et les noix, entre autres.

La demande de tests alimentaires augmente, pour laquelle les fabricants sont impliqués dans le lancement de nouveaux produits, les promotions, les récompenses, la certification et la participation à des événements sur le marché. Ces décisions renforcent en fin de compte la croissance du marché.

Le rapport sur le marché mondial des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. Les initiatives stratégiques telles que la collaboration, l’accord et la signature d’accords de vente pour inventer et innover des traitements pharmacologiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance croîtra à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de test (test d’allergène, test d’intolérance), méthode (in-vitro, in-vivo), utilisateur final (utilisateur final du test d’allergène, utilisateur final du test d’intolérance) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Russie, Belgique, Danemark, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Suède, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Reste du milieu Afrique de l’Est Acteurs du marché couverts SGS SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, ALS Limited, Mérieux NutriSciences, Eurofins Scientific, Intertek Group plc, TÜV SÜD, Bureau Veritas, Symbio Laboratories, RJ Hill Laboratories Limited, NSF International, Healthy Stuff Online Limited, QIMA, IFP INSTITUT FÜR PRODUKTQUALITÄT GMBH, ADPEN LABORATORIES, INC., AsureQuality, Microbac Laboratories, Inc, Romer Labs Division Holding GmbH, FOOD SAFETY NET SERVICES, PCAS Labs, Element Materials Technology, OMIC USA Inc., entre autres.

Définition du marché

L’allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire qui survient peu de temps après avoir mangé un certain aliment. Même une infime quantité d’aliment allergène peut déclencher des signes et des symptômes tels que des problèmes digestifs, de l’urticaire ou des voies respiratoires enflées. Chez certaines personnes, une allergie alimentaire peut provoquer des symptômes graves ou même une réaction potentiellement mortelle connue sous le nom d’anaphylaxie. Une intolérance alimentaire, en revanche, survient lorsqu’une personne a de la difficulté à digérer un aliment particulier. Cela peut entraîner des symptômes tels que des gaz intestinaux, des douleurs abdominales ou de la diarrhée. Les tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires sont l’analyse scientifique des aliments et de leur contenu pour la détection des allergènes. Il est fait pour fournir des informations sur les divers composants allergiques des aliments, y compris la structure, la composition et les propriétés physicochimiques de l’aliment.

Les tests et analyses alimentaires sont essentiels pour la sécurité alimentaire afin de garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger. Il s’agit notamment d’alimenter le réseau de laboratoires d’analyses alimentaires, d’assurer la qualité des analyses alimentaires, d’investir dans les ressources humaines et de mener des activités de surveillance, et d’éduquer les consommateurs.

Dynamique du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des allergies et intolérances alimentaires

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les allergies touchent jusqu’à 40 % de la population mondiale, et la proportion de personnes atteintes dans les grandes villes et les pays industrialisés est en augmentation. Ils peuvent causer des maladies chroniques et, dans le cas de certaines allergies alimentaires, peuvent être mortels. L’allergie alimentaire est devenue un grave problème de santé publique. La prévalence des allergies alimentaires est estimée à environ 2 à 4 % chez les adultes et 6 à 8 % chez les enfants. Dans les pays occidentaux, les allergies alimentaires diagnostiquées par provocation atteignent 10 %, la prévalence la plus élevée étant observée chez les jeunes enfants. Il existe également des preuves croissantes d’une prévalence croissante dans les pays en développement, les taux d’allergies alimentaires diagnostiquées par provocation en Chine et en Afrique étant similaires à ceux des pays occidentaux. Une observation intéressante est que les enfants d’ascendance est-asiatique ou africaine nés dans un environnement occidental sont plus à risque d’allergie alimentaire que les enfants de race blanche. cette découverte intrigante souligne l’importance des interactions génome-environnement et prévoit des augmentations futures des allergies alimentaires en Asie et en Afrique alors que la croissance économique se poursuit dans ces régions. Tandis que l’allergie au lait de vache et aux œufs sont deux des allergies alimentaires les plus courantes dans la plupart des pays, divers schémas d’allergie alimentaire peuvent être observés dans des régions géographiques individuelles déterminées par les habitudes alimentaires de chaque pays. De plus, avec les réactions indésirables non toxiques (hypersensibilité), le taux de prévalence des allergies alimentaires augmente de façon exponentielle. Le nombre croissant de cas d’allergies alimentaires a incité les autorités de santé publique du monde entier à prendre des mesures importantes pour freiner les réactions allergiques et leurs conséquences.

Une variété d’aliments sensibles aux allergènes crée un besoin de tests

Des aliments pour bébés à la boulangerie et à la confiserie, en passant par les produits laitiers, les boissons, les produits de consommation courante et les produits à base de viande, tous sont susceptibles de provoquer des allergies, ce qui crée un vaste marché des tests d’allergènes alimentaires. De plus, en raison de la mauvaise qualité des aliments pour animaux, il est toujours possible que la viande provoque des allergies chez l’homme. Même si l’industrie alimentaire et des boissons observe une augmentation de la demande d’additifs pour l’alimentation animale capables d’améliorer la qualité des aliments, le marché des tests d’intolérances alimentaires reste important pour améliorer les allergies causées par la viande.

Bien que plus de 170 aliments aient été identifiés comme provoquant des allergies alimentaires chez les consommateurs sensibles, l’USDA et la FDA ont identifié huit aliments allergènes majeurs, sur la base de la FALCPA de 2004 (Loi sur l’étiquetage des allergènes alimentaires et la protection des consommateurs).

Opportunité

Tests d’allergènes alimentaires dans les marchés émergents

Selon l’Organisation mondiale des allergies (WAO), l’anaphylaxie dans les salles d’urgence variait entre 222, 300-350 et 3 000 épisodes sur une base annuelle en Hongrie, au Japon et en Chine respectivement. En outre, l’organisation estime que le taux de prévalence de l’anaphylaxie est de 2 %, 0,1 % et 0,6-1 % de la population aux États-Unis, en Corée et en Australie. La Food Drugs Administration (FDA) a fait de la sécurité alimentaire un aspect impératif de l’industrie alimentaire, qui agit comme un facteur moteur pour le marché. En outre, il y a eu une augmentation perceptible du nombre de personnes souffrant d’allergies alimentaires depuis les années 1990, ce qui fait du marché des tests d’allergènes alimentaires un segment important dans des pays comme l’Europe, les États-Unis et d’autres.

Contraintes/Défis

De nombreux obstacles entravent le bon diagnostic des allergies alimentaires (AF) dans les pays en développement, car il est prouvé que les connaissances sur les allergies alimentaires des parents et des professionnels de la santé sont insuffisantes et que les tests de diagnostic in vitro ne sont pas facilement accessibles. Un diagnostic précoce de l’AF est important pour le pronostic et une bonne gestion nutritionnelle. Cependant, même dans les pays développés, un retard de diagnostic de 4 mois est signalé, en particulier chez les nourrissons présentant des manifestations moins graves d’allergie au lait non médiée par les IgE.144 Cette situation est probablement pire dans les pays en développement ; Aguilar-Jasso et al. ont trouvé un retard de 38 mois dans le diagnostic de l’AF dans le nord-ouest du Mexique.

Le manque d’infrastructures et de ressources de contrôle des aliments dans les pays en développement et les difficultés techniques lors de l’échantillonnage, des tests et de l’identification des protéines devraient entraver la croissance du marché. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique et d’autres pays à faible revenu restent actuellement limités en raison d’une faible sensibilisation aux allergènes alimentaires et aux tests d’intolérance. Le manque d’initiative gouvernementale, la mauvaise conjoncture et surtout le manque de sensibilisation des particuliers aux allergies liées à l’alimentation vont freiner le marché

Cependant, chaque pays est limité par les directives réglementées par différentes autorités qui devraient constituer un défi pour la croissance du marché mondial des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2020, Eurofins Scientific a lancé la gamme de produits SENSI Strip Allergen pour détecter les allergènes alimentaires dans les produits alimentaires emballés. Ce nouveau lancement de produit a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits.

En octobre 2020, NEOGEN Corporation a lancé une nouvelle méthode d’extraction alimentaire pour étendre les capacités des tests d’allergènes alimentaires Reveal 3-D pour le test direct des produits alimentaires. Le nouveau produit Reveal 3-D permet le dépistage rapide d’échantillons d’aliments et d’ingrédients. Le tampon est disponible pour les tests sur les œufs, la noix de coco, les noisettes, le soja, les arachides et les amandes. Ce nouveau lancement de produit a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits de sécurité alimentaire.

Table des matières:

Aperçu : il s’agit souvent de la section principale du rapport qui contient un résumé de l’étendue des produits offerts sur le marché mondial des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires, des segments par produit et application, et de la taille.

Concurrence par joueur: ici, le rapport montre comment la concurrence au sein du marché mondial des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires augmente ou diminue, a soutenu une analyse approfondie des expansions, des accords de fusion et d’acquisition, du taux de concentration, des situations et tendances concurrentielles et d’autres sujets. Il montre également comment différentes entreprises progressent sur le marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance en termes de revenus, de production, de ventes et de part.

Profils des entreprises et données de vente: Cette partie du rapport est extrêmement importante car elle fournit également des statistiques et d’autres types d’analyses des principaux fabricants du marché mondial Tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires. Il évalue chaque acteur étudié dans le rapport sur l’idée d’activité principale, la marge bénéficiaire, les revenus, les ventes, le prix, les concurrents, la base de fabrication, les spécifications du produit, l’application du produit et la catégorie de marchandises.

Statut et perspectives par région : le rapport étudie le statut et les perspectives de diverses régions comme l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, la MEA, l’Europe et l’Amérique du Sud. Toutes les régions étudiées dans le rapport sont examinées : prix soutenu, marge bénéficiaire, revenus, production et ventes. Ici, les dimensions et le TCAC des régions sont également fournis.

par produit : cette section analyse soigneusement tous les segments de produits du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérances.

par application: ici, divers segments d’application du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance sont pris en considération pour une étude de recherche.

Prévision: cela commence par les prévisions de revenus, puis se poursuit avec les ventes, le taux de croissance des ventes et le taux de croissance des revenus des prévisions du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance. Les prévisions sont également fournies en tenant compte des produits, des applications et des segments régionaux du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérances.

Matières premières en amont: cette section comprend l’analyse de la chaîne industrielle, l’analyse de la structure des coûts de fabrication et l’analyse des principales matières premières du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance

Analyse de la stratégie, distributeurs : ici, l’étude de recherche approfondit le comportement et d’autres facteurs des clients en aval, des distributeurs, des tendances de développement des canaux de vente et des canaux comme indirect et .

Résultats de la recherche et conclusion: Cette section est uniquement consacrée à la conclusion et aux résultats de l’étude de recherche sur le marché mondial des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance.

Annexe : il s’agit souvent de la dernière section du rapport qui se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition et triangulation des données, estimation de la taille, programmes et style de recherche, approche et méthodologie de recherche, et donc l’avertissement de l’éditeur

