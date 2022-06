Le marché des tests d’allergènes alimentaires devrait atteindre 1 198,53 millions de dollars d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial des tests d’allergènes alimentaires était évalué à 592,39 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 198,53 millions de dollars américains d’ici 2027, en hausse de un taux de croissance annuel stellaire de 8,2 % de 2019 à 2027. La prévalence croissante des allergies alimentaires et les conformités strictes en matière d’étiquetage des allergènes alimentaires sont les facteurs critiques crédités pour l’expansion du marché.

Les conditions d’allergie alimentaire augmentent dans les économies développées telles que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France et l’Australie. Bien que plus tôt trouvé principalement chez les jeunes enfants, des études récentes indiquent que la condition est également fréquente chez les adolescents et les adultes. De plus, de nos jours, des problèmes d’allergies alimentaires sont observés dans des économies à croissance rapide telles que la Chine et l’Inde. Selon le Food Allergy Research and Education (FARE), environ 32 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’allergies alimentaires, tandis que 40% des enfants sont allergiques à plus d’un type d’aliment. Les allergies alimentaires les plus courantes trouvées en Australie sont causées par les œufs, le lait de vache, les arachides, le poisson, les noix, le sésame, le blé, etc. Une telle prévalence croissante des allergies alimentaires à travers le monde a obligé les autorités de santé publique à adopter des mesures préventives,

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de l’huile d’avocat sont Aconcagua Oil & Extract SA; Avocat Santé Limitée ; Crofts Ltd ; Bella Vado, Inc. ; La Tourangelle; MADANA Inc ; Mevi Avocats, Inc ; Olivier ; Sesajal SA de CV ; et Spectrum Organics Products, LLC.

Les conformités strictes en matière d’étiquetage des allergènes alimentaires stimulent également l’expansion du marché. Selon le cadre juridique associé au secteur alimentaire, à l’échelle mondiale, le système de contrôle des aliments est régi par plusieurs lois et réglementations. Diverses lois strictes en matière d’étiquetage des aliments sont imposées aux producteurs de produits comestibles. Les produits alimentaires étiquetés transmettent des informations précises telles que les instructions de manipulation, les dates de péremption et les avertissements d’allergie afin que les consommateurs puissent se tenir à l’écart des réactions allergiques et des maladies d’origine alimentaire. La plupart des pays suivent les normes d’étiquetage établies par la Commission du Codex Alimentarius, un organisme créé pour élaborer des normes alimentaires dans le cadre d’une entreprise conjointe de la FAO et de l’OMS.

Au contraire, une concentration limitée sur la réglementation de l’étiquetage des allergènes alimentaires dans les économies en développement limite la croissance du marché mondial des tests d’allergènes alimentaires.

Selon la source, le marché mondial des tests d’allergènes alimentaires est segmenté en arachides et soja, blé, lait, œufs, noix, fruits de mer et autres. Le segment du lait occupait une part de marché de 24,2 % en 2018. Le segment valait 143,42 millions de dollars américains en 2018 et devrait générer 289,11 millions de dollars américains d’ici 2027, en expansion à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.

Selon la technologie, le marché des tests d’allergènes alimentaires est divisé en tests basés sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), basés sur les immunoessais / ELISA et autres tests / techniques. Parmi ceux-ci, le segment basé sur les immunoessais / ELISA a dominé le marché en capturant 45,8% de part de marché en 2018. Il représentait 271,18 millions de dollars US en 2018 et devrait rapporter 567,96 millions de dollars US d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel de 8,6 % tout au long de la période de prévision.

Selon les tests alimentaires, le marché des tests d’allergènes alimentaires est fragmenté en boulangerie et confiserie, aliments pour nourrissons, aliments transformés, produits laitiers et substituts, fruits de mer et produits carnés, etc. Avec 27,0 % de la part totale de l’activité, le segment des produits laitiers et alternatives a dominé le marché en 2018. Le segment était évalué à 160,18 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 329,32 millions de dollars US d’ici 2027, avec un TCAC de 8,4 %. de 2019 à 2027.

En ce qui concerne l’analyse régionale, l’Amérique du Nord a dominé le marché en 2018 avec 34,0% de la part totale des affaires, accumulant la somme de 201,33 millions de dollars américains. Plus tard, le marché en Amérique du Nord devrait rapporter 403,90 millions de dollars américains d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. Cependant, l’Europe a enregistré le TCAC le plus élevé de 9,0 % avec une valeur de 155,11 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 334,39 millions de dollars US d’ici 2027.

Les principales sociétés répertoriées dans le rapport sur le marché mondial des tests d’allergènes alimentaires sont Dicentra, Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Mérieux NutriSciences, Microbac Laboratories, Neogen Corporation, ALS Limited, Romer Labs, SGS SA et TUV SUD PSB PTE. LTD.

En août 2018, Eurofins Scientific a acquis Covance Food Solutions auprès de LabCorp. Cette acquisition a considérablement renforcé le service d’analyse alimentaire de la société aux États-Unis, le plus grand marché d’analyse alimentaire au monde.

En mai 2018, le groupe Intertek a lancé un nouveau complexe de laboratoires à Sharjah pour les tests, l’inspection et la certification dans le cadre du service d’assurance qualité.

En mars 2019, Mérieux NutriSciences a étendu ses activités aux États-Unis et au Mexique. Cette expansion a permis à l’entreprise d’améliorer ses méthodes de qualité éprouvées dans la région du sud et également de fournir des solutions de sécurité et de qualité alimentaires uniques à d’autres parties du pays.

